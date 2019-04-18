Комплекс упражнений для расслабления после тяжёлого рабочего дня или «каталки» на заснеженном склоне.

5 простых упражнений, которые снимут усталость в теле и растянут мышцы

Всем известно, чтобы избежать травм, перед любым физическими нагрузками нужна правильная разминка. Сноубординг – не исключение. На масштабном сноубордическом фестивале New Star Camp в Сочи мы узнали пять базовых упражнений, которые можно использовать в качестве заминки. Тайнами грамотной растяжки поделилась Анна Орлова — райдер Roxy, вице-чемпионка мира по фрирайду, победительница и призёр этапов Freeride World Tour, а также других международных и российских соревнований по фрирайду.

Халь-асана, или поза плуга

Лягте на спину, руки вытянуты ладонями в пол. Поднимите ноги и заведите за голову, стараясь их выпрямить и достать носками пол. Если с прямыми ногами коснуться пола не получается, пусть стопы висят в воздухе. Медленно вернитесь в исходное положение.

Это базовое упражнение поможет размять ваш позвоночник, что очень важно при катании. Шея от длительного ношения шлема также устаёт, так вы снимете с неё напряжение.

Адхо мукха шванасана, или собака мордой вниз

Наклонитесь к полу так, чтобы дотянуться ладонями. Сделайте большой шаг назад обеими ногами. Прогните спину. Стопы держите плотно прижатыми к полу, руками отталкивайтесь, чтобы корпус подавался назад. Главное, чтобы колени были прямыми.

Во время выполнения этого упражнения кровь приливает к голове, самочувствие улучшается, позвоночник вытягивается.

Эка пада раджкапотасана, или поза голубя

Наклонитесь ладонями к полу и сделайте шаг назад одной ногой. Вторую согните в колене, стопу разверните в противоположную сторону. Для усложнения упражнения можете наклониться к ноге, вытянув руки перед собой. Повторите на другую ногу.

Такая поза хорошо растягивает мышцы ног, позволяя вам легче маневрировать на склонах и не чувствовать чрезмерного напряжения.

Растяжка квадрицепса на одном колене

Встаньте на одно колено, возьмитесь рукой за щиколотку стоящей сзади ноги. Плавно притягивайте её к себе.

Упражнение позаботится о мышцах поясничного отдела и передней части бедра.

Уттанасана, поза наклона к стопам

Стопы параллельно друг другу. Наклоните прямой корпус к ногам и обхватите колени. Спину и шею расслабьте. Не сгибая ноги, оставайтесь в этой позе около 10-15 секунд.

Эта поза хорошо расслабляет спину, активизирует кровообращение и расслабляет зажимы.