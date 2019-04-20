Мощная тренировка за 15 минут: собери свою комбинацию и прокачай мышцы

В сноубординге, как и любом другом спорте, нельзя забывать про разминку. Мы уже поделились пятью базовыми упражнениями для хорошей растяжки и заминки от райдера Анны Орловой, с которой познакомились на сноубордическом фестивале New Star Camp в Сочи.

5 простых упражнений, которые снимут усталость в теле и растянут мышцы Комплекс упражнений для расслабления после тяжёлого рабочего дня или «каталки» на заснеженном склоне.

Теперь очередь суровой мужской разминки. Секретами своей тренировки поделился профессиональный сноубордист, сёрфер, прорайдер команды Quiksilver и чемпион мира Матьё Крепель.

Попеременные прыжки

Помогают укрепить квадрицепс и икры. Такие выпрыгивающие движения очень важны в сноуборде, они позволяют улучшить качество выполнения прыжков на доске.

Бег

Мне нравится бегать в горах. Я люблю трейл, потому что это даёт мне возможность не только почувствовать единение с природой, но и выполнить отличную кардио-тренировку.

Присед на одной ноге

Упражнение позволяет активно проработать мышцы ног, параллельно тренируя контроль над балансом, что особенно важно в сноубординге и сёрфинге.

Выпрыгивания с вращением

Это отличное упражнение высокой интенсивности сочетает в себе резкие взрывные движения с ещё одним важным элементом – вращениями. Они позволяют объединить мозг и тело для того, чтобы контролировать градус вращения и выполнять подобные трюки на сноуборде.

Обратные отжимания

Это немаловажное упражнения работает не только на трицепс, который понадобится вам для гребли на сёрфе, но и на подколенные сухожилия ног.