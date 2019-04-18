«Первый старт, как первый ребёнок. Сделайте его аккуратно».Тукитук — о триатлоне

Как вы уже знаете, «Чемпионат» совместно с ведущим организатором триатлон-стартов в России компанией IRONSTAR запустили спецпроект #226 вопросов.

Это первое YouTube-шоу о триатлоне в России. Героями наших выпусков становятся известные спортсмены, блогеры, политики, бизнесмены и просто люди с необычными историями. В преддверии главного старта сезона IRONSTAR 226 в Сочи мы решили познакомить вас с сними, задав гостям нашей студии 226 вопросов. Героем второго выпуска стала блогер и триатлетка Анастасия Тукмачёва.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как твои коллеги из блогерской тусовки относятся к твоему увлечению триатлоном?

— Большинство моих знакомых блогеров достаточно далеки от спорта. Ну, максимум, это спортзал. Естественно до сих пор присутствуют всякие идиотские шуточки по поводу велотрусов и копытца, я не могу это больше слушать. Но я не люблю заниматься тем, чем занимаются все.

Мне надо выделяться. Сфотографироваться в зеркале может любая фитоняшка, здесь много ума не надо.

А добиться чего-то, преодолеть себя, дать пример людям, зажечь целью – это круто.

— Ты уже сделала несколько стартов. Один из самых непростых – 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велосипед и 21,1 км — бег). Какие инсайты дала тебе «половинка»?

— Почему-то мне всю жизнь казалось, что я очень слабенькая девочка. Всё время ломала пальцы на баскетболе, подала с каната, никуда не могла забраться. Когда я начала тренироваться, стала понимать, что люди удивляются цифрам в 60 км на велосипеде. Все говорят что-то вроде «сколько? Ой, а я двадцать». Для меня это как жук чихнул.

Первая половинка, как и любой первый глобальный для вас старт – это та дистанция, которую просто нужно пройти. Это практически как первый ребёнок. Надо сделать всё очень аккуратно, потому что ты ещё не знаешь, в какой момент можешь поднажать, чтобы не сдохнуть перед стартом.

Я видела, как за 3 км до финиша люди падали, и дальше просто не могли даже дойти.

— Какие должны быть условия, чтобы ты сделала свой идеальный старт?

— Это дождь. Мне дико повезло на Олимпийке. Мы бежали, и моросил дождь. Это был сказочный подарок, учитывая то, что накануне была тридцатиградусная жара. Так же подфартило в Казани. Было жуткое пекло, раскалённая бетонная набережная, и ты бежишь. Бежишь от пункта до пункта. Где-то за пять километров до окончания дистанции пошёл ливень, и я финишировала с раскинутыми руками.

— Многие учёные, проводя огромное количество исследований, говорят о том, что самые быстрые способы получить эндорфины – тренировки и секс. На твой взгляд, что должно быть чаще?

— Всё должно быть… каждый день (смеётся). Хотя, честно говоря, после этих тренировок на другое иногда не находится сил, потому что ты действительно много отдаёшь. Мне кажется, что всё должно идти вместе.

— Посоветуй новичкам что-то, что поможет им перед первым стартом?

— Верьте в себя и не пропускайте тренировки. Это два главных пункта. Любой триатлон, какую бы вы цель себе не поставили, будь то спринт, олимпийка, половинка, целый, — это огромная цель, которая состоит из маленьких кирпичиков. Тебе не надо думать об этих цифрах. Ты каждый день тренируешь своё сердце, каждый день тренируешь своё тело. Постепенный тренировочный процесс делает для тебя эту цель реальной. День ото дня ты становишься более сильным, выносливым, поэтому просто делайте это step by step.

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