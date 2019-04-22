В Москве прошёл этап чемпионата мира по запуску бумажных самолётиков. Пилоты-победители уже пакуют чемоданы.

Как запустить бумажный самолёт и улететь на нём в Зальцбург?

19 апреля в столице прошёл национальный финал чемпионата мира по запуску бумажных самолётиков – Red Bull Paper Wings. По его итогам стали известны имена сильнейших пилотов, которые в мае представят нашу страну на международном финале в Австрии.

Фото: Red Bull Content Pool

Что оценивалось?

RB Paper Wings – международный чемпионат по запуску бумажных самолётиков, проходящий в 2019 году после четырёхлетнего перерыва в пятый раз. Соревнования включают в себя три дисциплины:

«Дальность полёта», где оценивается расстояние, преодолеваемое бумажным самолётом;

«Длительность полёта» — побеждает участник, чей самолётик пробудет в воздухе дольше остальных;

«Аэробатика» — где в центре внимания находится оригинальность конструкции, траектория полета, а также шоу, построенное вокруг запуска самолётика.

Отборочные по первым двум дисциплинам проходили внутри университетских кампусов.

Коротко о правилах и этапе отбора

Участники собирали свои бумажные самолётики строго на площадке, придерживаясь нескольких условий: самолётик должен быть сделан из одного листа бумаги формата А4 весом не более 100 грамм, бумагу можно складывать, но нельзя резать, рвать или склеивать.

В общей сложности в отборах приняли участия студенты 21 вуза из шести городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Владивосток. Победители каждого университета собрались 19 апреля в Москве, чтобы сразиться за звание национальных чемпионов и получить возможность отправиться на мировой финал.

Фото: Red Bull Content Pool

Пилоты, чьи самолёты долетят до Зальцбурга

Чемпионом в категории «Дальность полёта» стал петербуржец Ярослав Кислов, чей самолётик преодолел расстояние в 36,11 метра. «Я почти не тренировался перед выступлением, — признался Ярослав, — но перед мировым финалом придётся подготовиться и изучить технику броска, чтобы показать наилучший результат. Моя цель – 45 метров».

Фото: Red Bull Content Pool

Автором самого «длительного полёта» стал Николай Рыбасов — студент из Ростова-на-Дону, уже представлявший ранее нашу страну на мировом финале. Его самолётик продержался в воздухе 10,97 сек, что на 0,81 сек лучше его результата 2015 года.

В этот же день стал известен победитель дисциплины «Аэробатика», которая с 2019 года была переведена в online. Им стал житель Екатеринбурга Алексей Пролиско, чья видеозаявка набрала наибольшее количество зрительских и судейских голосов на сайте проекта.

Когда финал?

На мировом финале чемпионата, который состоится 18 мая в австрийском городе Зальцбурге, ребятам предстоит сразиться с сильнейшими пилотами из 60 стран. Лучшие будут названы чемпионами мира, а также получат возможность провести незабываемый уик-энд на одном из этапов чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race.