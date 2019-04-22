Зачем качки это делают? Участие в соревнованиях по пауэрфлифтингу. Личный опыт

Эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов о том, почему вам обязательно нужно участвовать в соревнованиях:

Вплоть до ноября 2018 года я участвовал в спортивных соревнованиях ровно ноль раз. И это была моя большая ошибка. Я её исправил. У вас есть отличная возможность ее не повторять!

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Борьба за мотивацию

Признаться, мне трудно сказать, сколько лет я занимаюсь силовыми видами спорта. Лет пятнадцать, наверное. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Зато я точно помню тот восторг и предвкушение каждой тренировки в первые пару лет, когда был фактор новизны во всем: и в реакции тела на нагрузку, и в новых знаниях, и в новых друзьях.



Потом эффект новизны стал спадать. К счастью, к тому моменту посещение тренажерного зала успело закрепиться в виде привычки. Но вот какая штука — как только какая-то нагрузка становится для нашего тела привычной, оно к ней адаптируется. И всеми силами старается сохранять статус-кво.

И выглядит это так: вы приходите в тренажерный зал, поначалу (1-2-3 года) довольно уверенно прогрессируете, особенно если параллельно приводите в порядок вопрос питания. И следующие лет «дцать» перемены если и будут происходить, то практически в незаметных масштабах.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Перейти на «тёмную сторону»: анаболики и банки с протеином

На этом этапе некоторые ребята (а иногда и представительницы прекрасного пола), к слову, обращаются к так называемой «тёмной стороне» — анаболическим стероидам. Объясняя самому себе, что исчерпали свой «генетический потенциал». Хотя в подавляющем большинстве случаев дело вовсе не в генетике, а в необходимости видоизменять и интенсифицировать нагрузки, пересматривать питание, режим отдыха и много чего еще. Но перемены — это всегда трудно, поэтому мы подсознательно стремимся их избегать.



Впрочем, большинство проявляет благоразумие и в гормональный фон предпочитают не влезать. Ходят в спортзал, покупают банки с протеином и остаются плюс-минус в тех же кондициях. Что уже само по себе просто отлично, но…

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Какого чёрта я хожу в зал?

… Но я вот однажды задал себе вопрос: вот какого черта я годами хожу в зал, но если посмотреть на результаты, например, в жиме лежа, то они колеблются примерно в одних и тех же диапазонах. Да, когда-то был азарт пожать «сотку», потом — 120. Дальше запал изрядно поутих. Ну, жму я 150 или 170, или, скажем, 115 — что это меняет? Ровным счетом ничего, я проверил. Так где черпать мотивацию, каждый раз пересиливать себя, стараться выдавить на каждой тренировке еще чуть-чуть через не могу? Мысли то из головы не выкинешь: «Тебе уже давно не 20 и не 30 лет, плечо ты только недавно залечил, твои друзья замок от штанги от груди не выжмут, так чего ты так убиваешься?»



На моё счастье, в одном из залов познакомился с Владиславом Хаджиевым — чемпионом и призером разных турниров по пауэрлифтингу и жиму лежа. Он как раз готовился к очередным соревнованиям и параллельно вел групповые занятия. Я пришел на одну тренировку, вторую. И тут в голове как щелкнуло: «А что мне мешает поставить себе цель и выступить на соревнованиях?»

Фото: Из личного архива Владислава Ходжиева

Соревнования: когда причины жалеть себя заканчиваются

Оказалось, что для таких как я любителей существует куча федераций по самым разным направлениям — начиная от бодибилдинга среди членов, например, сети фитнес-клубов, и заканчивая гиревым спортом. Выбираешь турнир, оплачиваешь вступительный взнос (суммы, чаще всего, весьма гуманные) и начинай готовится.

Страшно ли мне было заявляться на первые в своей жизни соревнования? Очень!

Поверьте, осознание того, что через пару месяцев выйду на соревновательный пост (а я остановил свой выбор, конечно, на самой «ленивой» дисциплине — жим лежа) здорово заряжает. И мыслей пожалеть себя, пожать поменьше или вовсе не явиться на тренировку в голове даже не возникает. Страшно ли мне было заявляться на первые в своей жизни соревнования? Очень! Но как это чаще всего и бывает, все эти страхи оказались исключительно в моей голове, ничего общего с реальностью.



В любительских чемпионатах участвуют точно такие же обычные «ходоки» в фитнес-центры, просто они чуть раньше раскусили главный секрет — соревнования это отличная мотивация для тех, кто уже, например, похудел или накачался. Вызовов в обычной жизни не остается. Ты уже и так стройнее всех на встрече одноклассников и твой бицепс больше, чем у тех, кто занимает соседние лежаки на пляже.

Значит, пришло время бросить самому себе новый вызов и выйти на первые соревнования.

Любителям бега совсем просто — почти все, кто вышел за рамки «пара пробежек летом, пока погода хорошая» рано или поздно записываются для участия в марафонах. Так вот тем, кто выбрал для себя тренировки с «железом» нужно скорее перенимать этот опыт. Поверьте, не пожалеете!

Советы новичкам от Владислава Хаджиева

Самое главное — выбрать свой вид спорта. Если вы достигли впечатляющих успехов в телостроительстве, то можно найти открытые чемпионаты фитнес-клубов по «пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини». Любите жать штангу — наверняка в ближайшие пару месяцев в вашем городе кто-то проводит такой турнир. Можно соревноваться отдельно в приседаниях, становой тяге и даже подъеме штанги на бицепс.

Если вы достигли впечатляющих успехов в телостроительстве, то можно найти открытые чемпионаты фитнес-клубов по «пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини». Любите жать штангу — наверняка в ближайшие пару месяцев в вашем городе кто-то проводит такой турнир. Можно соревноваться отдельно в приседаниях, становой тяге и даже подъеме штанги на бицепс. Спланируйте свою подготовку заранее. Вам наверняка потребуется минимум 1,5 — 2 месяца, чтобы выйти на пик формы.

Фото: Из личного архива Владислава Ходжиева

Найдите тренера. Вы вряд ли сможете с первого раза адекватно оценить уровень нагрузок, подобрать периодизацию, достаточно отдыхать и «не перегореть к старту». Хорошо, если соответствующий специалист есть в вашем зале. Если нет — не страшно. Сегодня даже участники pro-турниров готовятся к стартам, консультируясь с тренером исключительно через интернет.

Вы вряд ли сможете с первого раза адекватно оценить уровень нагрузок, подобрать периодизацию, достаточно отдыхать и «не перегореть к старту». Хорошо, если соответствующий специалист есть в вашем зале. Если нет — не страшно. Сегодня даже участники pro-турниров готовятся к стартам, консультируясь с тренером исключительно через интернет. Помните, что ваш главный соперник — это вы сами. Нет задачи показать всему миру, что вы самый сильный или самый «сухой» на сцене. Ваша цель — выставить вашу лучшую форму и доказать самому себе, что вы способны на большее, чем думали до сих пор.

Благодарим за помощь в организации съёмки фитнес-бутик Crocus Fitness на Земляном валу.