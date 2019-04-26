«В Чечне я выиграл «Мерседес», потом разыгрывали «Калину» — я не поехал»

Сергей Перелыгин — о том, как сделать участие в экстремальных гонках своей профессией, набрать форму и замахнуться на чемпионат мира.

Около года назад мы приехали готовить репортаж в долину «Розы Хутор» на первую официальную гонку под лейблом Rosa OCR. Шёл дождь, под ногами была жуткая каша, а на финише нас ждали атлеты… абсолютно счастливые от стечения погодных обстоятельств, сложности трассы и рельефа. В этот момент я отчётливо поняла, что мозг участников экстремальных гонок устроен абсолютно иначе. Для них чем сложнее, тем интереснее. У них отсутствуют барьеры и страхи, потому для того, чтобы дойти до конца, нужно быть максимально уверенным в себе, своих силах и своей физической подготовке.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Если вы хоть раз слышали о «Гонке героев», «Spartan Race», «Стань человеком», то имя Сергея Перелыгина должно быть вам знакомо. Для него каждый старт — это не просто развлечение или тимбилдинг с коллегами, это работа, приключение и, если добавить немного пафоса, дело жизни, которое он выбрал для себя сам.

Мы встретились с Сергеем во время его тренировочных сборов в горах для того, чтобы спросить, как бегать гонки, быть востребованным и не бояться ставить новые планки и цели в жизни.

— С чего началась твоя история, связанная с экстремальными гонками?

— Изначально я занимался бегом, потом пошёл в армию и там попробовал военную полосу препятствий. Мне понравилось, и я стал искать что-то похожее. Тогда у нас в стране ещё не было экстремальных гонок. Однажды в YouTube я наткнулся на видео с одного из стартов Spartan Race. И меня зацепило, я понял, что это моё, хочу попробовать и выступать там. Со временем я понял, что это действительно мой спорт.

— Как пришло это осознание?

— До бега я довольно серьёзно занимался дзюдо, эти тренировки мне во многом помогли. К тому же в беге мне не хватало скоростных способностей. Когда я пришёл из армии, стал целенаправленно выступать в гонках, понял, что всё, чем я занимался раньше, мне сильно помогает делать результат на стартах.

Я прошёл хорошую школу, которая закалила меня в психологическом плане, тренер мне многое дал, что пригодилось и в повседневной жизни.

— Какой была первая гонка? Это был Spartan race?

— Нет, на Spartan Race я просто в YouTube наткнулся, это была мотивация, мечта (улыбается). Моя первая гонка — это очень интересная история. В Краснодарском крае есть станица Ахунская, там в 2015 году проходила гонка наподобие Tough guy.

Tough Guy – самые первые гонки с препятствиями, они проводятся в Великобритании зимой, в январе, проходят на льду, и там по статистике финиширует только 30% участников.

Здесь ребята пытались сделать что-то похожее.Именно препятствий было мало, но зато было много холодной воды и неровного рельефа. Гонка проводилась в начале марта, поэтому там даже лёд был. Когда я приехал, был весь на эмоциях, вышел на старт с голым торсом, в шортах, потому что я насмотрелся видосов, где все так выглядели (смеётся).

Организатор шутил, что когда они утром ходили смотреть трассу, то за ними пошла бездомная собака и она умерла от переохлаждения.

Я очень хорошо запомнил эту гонку, главной сложностью был именно холод, нам даже сделали баню на финише. Многих ребят трясло, их заносили, обтирали спиртом, организм был не готов к такому переохлаждению.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— В каких популярных, экстремальных гонках ты участвовал или хотел бы поучаствовать?

— Некоторые организаторы стараются делать упор в гонках именно на экстрим, но экстрим может появиться в любой гонке, это же зависит от погодных условий, они непредсказуемы. Одна из самых эмоциональных гонок для меня – суперфинал Гонки Героев 2016 года. Она проходила в конце сентября, было очень холодно. Шёл разговор о том, чтобы закрывать водные препятствия. А у нас же народ такой, что им нужно больше треша, поэтому все начали просить, чтобы их не закрывали (смеётся). Это было очень серьёзное испытание даже для нашей команды, хотя мы были хорошо подготовлены.

Во второй половине гонки мы просто начали мёрзнуть, у нас было хорошее время, мы лидировали, но вопрос стоял о том, чтобы просто финишировать. Двоих-троих уже начало трясти от переохлаждения, мы уже ничего не понимали, потому что переохлаждение сильно влияет на работу мозга.

Под конец самый крупный участник нашей команды помогал остальным выбраться из рва с водой и просто направлял, чтобы мы бежали в правильном направлении.

Потом начало ноги сводить, а оставалось всего два километра до финиша, заканчивали гонку уже на морально-волевых. Это, наверное, для меня самая запоминающаяся победа, плюс она ещё и командная. Нас это сильно сплотило, мы до сих пор общаемся.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Были когда-нибудь во время гонок моменты, когда тебе становилось страшно?

— Да, были, как раз на Гонке Героев, у них есть препятствие «Бездна» и там тебе нужно прыгнуть с высоты где-то в пять метров. Я не боюсь высоты, но этот этап сделал не с первого раза, приходилось брать паузу в 2-3 секунды. А в таких гонках нельзя терять время, потому что эти секунды, которые ты теряешь перед прыжком могут стоить победы или подиума. Ты вроде знаешь, что там всё проверено, всё безопасно, но многие не могут с этим справиться.

— Расскажи про гонку, которая прошла в Чечне.

— Там впервые разрешили бежать участникам из России, интересно, что и девушкам разрешили участвовать. Но от них требовалось, чтобы не было открытых частей тела. Соревнования были открыты для всех, старт получился действительно интересным.

— Ты ехал побеждать?

— На тот момент я уже был лидером в стране, и это было сложно психологически, потому что мне уже отдавали главный приз, а конкуренция от этого не становилась менее серьёзной. Я готовился и старался не думать о том, что говорят, выходил на старт с целью выиграть, что не удивительно, кто не хочет выиграть «Мерседес».

Там был отрезок, где нужно было пролезть по трубе, казалось бы, не сложно, но она очень скользкая, я я застрял на несколько минут, уже практически видел, как мой «Мерседес» уезжал (смеётся). Стоял вопрос о том, смогу ли я вообще это сделать, препятствие было действительно сложное, там много ребят застряло. И ещё один очень специфический момент – появилась стрельба, штрафные круги, было на биатлон похоже. Это нетипичная история, такое есть только в Чечне. В этом году они тоже проводили гонку, но в этот раз главным призом была уже «Лада Калина», я не поехал (смеётся).

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как ты относишься к специфике гонок, которые проводятся в России?

— У нас такая страна, где много интересных локаций, но добраться до них тяжело, даже тот же Кавказ, чтобы добраться летишь на самолёте, потом трансфер три часа, потом ещё до места на машине. Проблема с логистикой подводит.

— Какие для тебя идеальные условия тренировок?

— Это зависит от гонки, если не будет гор, то можно и в Москве подготовиться. Если это Spartan Race, то они делают акцент на рельеф, особенно на крупных соревнованиях, например, в прошлом году они проводили гонку в Альпах. К таким гонкам нужно готовиться в соответствующей местности.

Для меня идеальное место для тренировок – «Роза Хутор». Высота 1200 метров позволяет тренироваться в условиях гипоксии, плюс городок для подготовки тоже находится на высоте, для меня это лучшее место для подготовки к участию в Spartan Race. OCR наоборот больше внимания уделяют именно препятствиям, к таким вещам лучше готовиться в большом городе.

— Ты участвовал в чемпионатах мира?

— Да, я бронзовый призёр чемпионата мира, который проходил в Лондоне, по дисциплине спринт. Ещё Spartan Race проводил соревнования в Эмиратах, это был Чемпионат Ближнего Востока, я его выиграл, стал чемпионом Ближнего Востока, но в этом году я это звание потерял, так как стал третьим. Сейчас я остаюсь чемпионом Европы и чемпионом Азии по Spartan Race.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Какие погодные условия делают для тебя гонку интереснее?

— Для какого-то дождь идёт на пользу, а кому-то наоборот всё портит. Есть те, для кого чем трасса хуже, тем лучше у них будут результаты. Например, у нас есть Серёга Селин, он себя чувствует тем лучше, чем хуже условия. Я готовлюсь к любым условиям, у меня нет каких-то предпочтений, я подстраиваюсь под всё, где-то за две недели начинаю имитировать эти условия, потому что на гонках может быть всё, что угодно и ты должен быть к этому готов.

— Как ты психологически настраиваешься на гонку?

— Когда я только начинал, переживал, потому что не было опыта. Я только смотрел видео, но не было места, где я бы мог попробовать преодолеть эти препятствия. С опытом это прошло, новые препятствия постоянно появляются, но они уже редко удивляют, всё равно похожие движения, поэтому появилась уверенность в себе.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Почему ты решил бегать именно на результат, а не в своё удовольствие?

— Я с детства в спорте, у меня всегда была мечта стать атлетом, мне это всегда нравилось. Поэтому, когда я приходил в гонки, у меня была цель участвовать в элите. Чем хорош наш спорт, здесь любой может прийти получить квалификацию и заниматься с нами на результат. Если нет, то ты можешь заниматься в своё удовольствие, здесь нет качеств, которые необходимо закладывать в детстве. Есть специальные навыки, но начать может каждый, есть разные дистанции. Я знаю людей, которые приходили в наш спорт после тридцати и достигали успехов.

Футбол очень люблю, кто бы ни критиковал футболистов, я считаю, что это спорт высокой конкуренции.

— Кто из спортсменов вдохновлял тебя своим примером?

— Я слежу за всеми дисциплинами, поэтому таких примеров много. В том числе из циклических видов спорта, футбол очень люблю, кто бы не критиковал футболистов, я считаю, что это спорт высокой конкуренции. Все знают тех же Роналду и Месси, они, наверное, уже миллиардеры, казалось бы, что им ещё нужно (смеётся), но они всё равно каждое утро встают, тренируются, и поддерживают свой высокий уровень — такие люди меня вдохновляют.

В теннисе есть Федерер, его все считают ветераном, но он продолжает играть на своём уровне, в биатлоне есть Бьорндален, который в 40 лет выиграл Олимпиаду, это же очень мощно! Если брать именно гонки с препятствиями, то есть американец, который пришёл из лёгкой атлетики – Холби Коулз, он выступал до 40 лет, считается легендой OCR, закончил буквально год назад, я с большим интересом следил за его выступлениями, читал интервью.