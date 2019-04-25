13 любительских стартов, на которых тебя уже ждут

Лето близко, а новый соревновательный сезон уже наступает на пятки. Как всё успеть и не пропустить самое интересное? Мы приготовили для вас подборку самых главных спортивных ивентов на ближайшие пару месяцев. Хотим на все, присоединяйтесь.

Московский полумарафон

Когда: 19 мая

Где: От «Лужников» по набережным столицы

Дистанции: 5 км, 10 км, 21,1 км

Стать частью чего-то большего и принять участие в крупнейшем полумарафоне России можно уже меньше чем через месяц. Пробегитесь по центральным улицам столицы, насладитесь видами и вдохновитесь мощной поддержкой абсолютно незнакомых людей. Для тех, кто ещё не готов решиться на полумарафон, есть дистанции и покороче – 5 и 10 км. Поспешите, регистрация закрывается уже совсем скоро!

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Elton Ultra

Когда: 25-26 мая

Где: озеро Эльтон, Волгоградская область

Дистанции: 21 км, 84 км, 100 км, 205 км

Соляное озеро Эльтон – магическое место, где можно отвлечься от суеты и ежедневных забот, восстановиться и пробежать дистанцию, которая вам по силам. Не упустите возможность почувствовать единение с природой, космосом и самим собой. Запасаемся солнцезащитными кремами и вперёд!

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Соревнования по триатлону в Сочи

Когда: 31 мая – 1 июня

Где: Сочи

Празднуем открытие сезона с размахом. В конце весны вас ждёт концентрация огромного количества соревнований и дистанций в одном месте. Там и спринт, и половинка айронстар, и айронледи. И это ещё не всё. Заглядывайте на сайт, выбирайте подходящий старт, и встретимся на финише.

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Соревнования по триатлону в Калининграде

Когда: 16-17 августа

Где: Калининград

Продолжаем испытывать свои возможности в самом европейском городе России. Для вас подготовлены спринт, половинка, женские и детские забеги.

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Международный турнир по сквошу White Nights Open 2019

Когда: 20-23 июня

Где: Санкт-Петербург

В этом году мужские соревнования будут впервые организованы в рамках PSA (Профессиональная ассоциация сквоша) с призовым фондом $ 5 тыс., на соревнования приедут 16 сильнейших игроков мира. Пока только формируется сетка участников, но уже смело можно сказать, что на кортах будет жарко.

Не забыли и про любителей. В особых категориях смогут принять участие даже самые неуверенные в себе игроки.

Узнать подробнее.

Фестиваль Reebok

Когда: 25 -26 мая

Где: Коломенское

Фестиваль продолжает радовать и удивлять. В этом году на протяжении двух дней участников мероприятия будет ждать ещё больше новых площадок и интересных программ. Организаторы подготовили фитнес-зоны, open-air, public talk, cycle-зону и, конечно же, традиционный забег «Стань человеком».

Бегом по Золотому кольцу

Для того чтобы быть в эпицентре спортивных событий, совсем не обязательно жить в столице. В доказательство этого с каждым годом растёт количество участников уникального бегового проекта «Бегом по Золотому кольцу», все старты которого проходят по туристическому маршруту «Золотое кольцо России».

Ближайшие из них, на которые вы ещё успеете зарегистрироваться, уже в нашей подбрке:

1 мая — Тутаевский полумарафон . Доступные дистанции: от 300 м до 21,1 км, командная эстафета от 2 человек.

. Доступные дистанции: от 300 м до 21,1 км, командная эстафета от 2 человек. 11 мая — Мышкинский полумарафон . Доступные дистанции: от 300 м до 21,1 км, командная эстафета на 2 и 4 человека.

. Доступные дистанции: от 300 м до 21,1 км, командная эстафета на 2 и 4 человека. 19 мая — Угличский полумарафон. Доступные дистанции: от 300 м до 21,1 км, командная эстафета на 2 и 4 человека.

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Бегущие сердца

Когда: 1 июня

Где: Москва

Дистанции: 4, 2 км, 10 км, 42,2 км

Благотворительный фонд «Обнажённые сердца» совместно со Сбербанком в пятый раз проведут благотворительный забег в центре Москвы и ещё в 58 городах России. Внести свой вклад в благотворительность можно и дистанционно вместе с Nike. За каждый километр, который вы пробежите с приложением Nike Running, компания переведёт 100 рублей в благотворительный фонд.

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X-Waters Seliger 2019

Когда: 5-7 июля

Где: озеро Селигер, г. Осташков

Дистанции: 1 миля, 1 км, 5 км, 11 км, эстафеты 3×1 км, 3×1 миля, 6+5 км

Настоящий плавательный фестиваль на озере уже ждёт. Будут три дня плавания и восемь дистанций (включая эстафеты), каждый сможет поучаствовать в нескольких. Будет палаточный лагерь со всеми соответствующими ритуалами. Будут тренинги и лекции от лучших проводников в мир плавания. Будут даже детские старты и время, чтобы пообщаться, познакомиться и свободно поплавать без чипов и шапок.

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X-Waters Kerch Strait 2019

Когда: 31 мая – 2 июня

Где: Керченский пролив

Дистанция: 5 км

Уникальный формат заплыва и эксклюзивная история только для 60 отважных пловцов! Здесь не будет победивших и проигравших… Только захватывающий челлендж и одна главная цель — переплыть Керченский пролив.

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Gran Fondo 2019

Когда: 26 мая

Где: Руза, Рузский и Можайский районы

Дистанции: 30 км, 50 км, 96 км

Это самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта.

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Гонка героев

Когда: 27 апреля, 8 и 22 июня

Где: Москва, Казань, Санкт-Петербург

Этот экстремальный забег по пересечённой местности — это вид отдыха тех, кто привык брать от жизни все. Собирайте дружескую команду или участвуйте в этой непростой гонке индивидуально.

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Red Bull BC One Camp Russia 2019

Когда: 31 мая – 2 июня

Где: Санкт-Петербург, Порт Севкабель

3-дневный лагерь хип-хоп культуры на Финском заливе уже ждёт вас. В программе прошлого года были граффити джемы, баттлы и мастер-классы по уличным танцам, уроки по action фотографии, кинопоказы и, конечно, вечеринки до утра. Что организаторы приготовили в этом году, пока секрет, но мы в предвкушении.

Grom Swim&Run

Когда: 13 июля

Где: Крылатское

Дистанции: бег (5 км), плавание (1 морская миля), Swimrun (12 км), SuperGrom (18852 м)

Grom SwimRun — соревнование, в котором плавательный этап сменяет беговой несколько раз за круг. Всего в Крылатском будет 2 круга по 6 км, каждый круг состоит из 3 плавательных и 3 беговых этапов. Общая дистанция составит 12 км. Попробовать что-то одно или сделать сразу всё – решать тебе.

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