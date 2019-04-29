Как подготовить тело к лету: инструкция от Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева уже не в первый раз радует своих подписчиков полезными видеосоветами. Не секрет, что гимнастка обладает отличной фигурой. Так как же ей удаётся постоянно поддерживать себя в форме? Смотрим и повторяем.
Разминка
По главному правилу Ляйсан, прежде чем приступить к упражнениям, нужно взбодриться, то есть сделать разминку. Так в чём же секрет, спросите вы. Это знает каждый. Самое интересное заключается в любимом упражнении гимнастки для разминки таза.
Выполнение: делаем привычные вращения тазом, но обращаем внимание на два важных аспекта – живот и ягодицы должны быть напряжены. Также важно не торопиться и выполнять упражнение плавно, без рывков.
Выявляем проблемы
Ещё один важный этап – определить слабые зоны. Для этого Ляйсан рекомендует сделать плавные приседания с акцентом на копчик.
Выполнение: делаем медленное приседание, подкрутив копчик (немного сутулим поясницу), подбородок прижимаем к груди. Копчик в этот момент должен быть направлен строго вниз. Приседаем максимально глубоко, растягивая позвоночник. Давление на пятки. В этот момент вы должны почувствовать, как разгружается ваша зона поясницы. Повторяем 5 раз.
Комплекс упражнений на все группы мышц
- Велосипед
Выполнение: важно соблюдать «квадрат», т.е. прямой угол в колене. Плечи не должны дёргаться, а ягодицы «приклеены» к поверхности. Работают в этот момент только ноги, таким образом у вас включатся все внутренние мышцы.
- Бёрпи
Уже давно популярное упражнение, которым не пренебрегает и гимнастка.
Выполнение: в приседе ставим руки на пол, поочерёдно отставляем ноги назад в позицию отжимания. Подставляем ноги обратно к ладоням и делаем выпрыгивание, выпрямляя ноги и делая хлопок ладонями над головой. Старайтесь делать как можно большее количество повторений и выполнять упражнение чисто, соблюдая фазы. Следите за чётким упором на руки.
- Регби
А это уже что-то новенькое. Упражнение на чёткость и сложную координацию. Оно будет держать ваши мышцы в тонусе за счёт усложнения – соблюдения баланса.
Выполнение: опускаем противоположную руку к противоположной стопе. Другую ногу отставляем назад. Представьте, что у стопы лежит мяч. И вы кладёте его на пол. Далее колено прижимаем к груди.
- Прыжок
- Подъёмы ног
Это упражнение вошло в топ-3 для подготовки к лету. Со стороны выглядит просто, а на деле мышцы горят после нескольких повторений.
Выполнение: стоя на четвереньках, отводим прямую ногу назад. Вытягиваем и поднимаем максимально высоко. Затем тянемся коленом ко лбу. Важно сохранять прямой угол и не отводить таз. Поочерёдно на каждую ногу.
- Подъёмы колена
Ещё одно, казалось бы, совсем простое упражнение.
Выполнение: стоя ровно, вытягиваем позвоночник, макушка смотрит точно наверх. Поочерёдно поднимаем и опускаем колени (до максимума). Опять же, не забывайте сохранять плечи и таз на одном уровне.
- Подъём корпуса
Выполнение: лёжа на спине и согнув ноги, медленно поднимаем корпус к коленям. Помогаем себе прямым руками. Здесь важно обратить внимание на то, что подъём должен быть медленным, без рывков. Это тяжело, но результативно именно так — медленно и аккуратно, отрывая позвонок за позвонком. А главное не горбимся и не напрягаем шею.
Заминка
Как истинная гимнастка, конечно, Ляйсан Утяшева не могла обойтись без растяжки. Так рекомендуется заканчивать все тренировки.
- Растяжка с прямыми ногами
После напряжения мышцы нужно растянуть.
Выполнение: садимся с прямыми ногами, прижимая ягодицы к полу, не выкручиваясь. Носочки тянем на себя. Колени должны быть прижаты к полу, а поясница слегка ссутулена. Напрягаем пресс, втягиваем живот. Руки убираем за голову, подбородок прижимаем в груди. Важен момент сопротивления: руки давят на затылок, а голова поднимается в противоположную сторону. В таком положении наклоняемся с прямой спиной, снимая нагрузку с шеи. Плечи не задираем. Наклон – на глубоком вдохе.
- Растяжка с согнутым коленом
Выполнение: встаём на одно колено, другую ногу ставим на всю стопу впереди и слегка под углом. Копчик направлен вниз. Медленно садимся на заднюю пятку. Встаём за счёт мышц бедра, надавливая на пятку передней ноги.
Растяжку выполняем по 5 кругов.