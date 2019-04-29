Как подготовить тело к лету: инструкция от Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева уже не в первый раз радует своих подписчиков полезными видеосоветами. Не секрет, что гимнастка обладает отличной фигурой. Так как же ей удаётся постоянно поддерживать себя в форме? Смотрим и повторяем.

Разминка

По главному правилу Ляйсан, прежде чем приступить к упражнениям, нужно взбодриться, то есть сделать разминку. Так в чём же секрет, спросите вы. Это знает каждый. Самое интересное заключается в любимом упражнении гимнастки для разминки таза.

Выполнение: делаем привычные вращения тазом, но обращаем внимание на два важных аспекта – живот и ягодицы должны быть напряжены. Также важно не торопиться и выполнять упражнение плавно, без рывков.

Выявляем проблемы

Ещё один важный этап – определить слабые зоны. Для этого Ляйсан рекомендует сделать плавные приседания с акцентом на копчик.

Выполнение: делаем медленное приседание, подкрутив копчик (немного сутулим поясницу), подбородок прижимаем к груди. Копчик в этот момент должен быть направлен строго вниз. Приседаем максимально глубоко, растягивая позвоночник. Давление на пятки. В этот момент вы должны почувствовать, как разгружается ваша зона поясницы. Повторяем 5 раз.

Комплекс упражнений на все группы мышц

Велосипед

Выполнение: важно соблюдать «квадрат», т.е. прямой угол в колене. Плечи не должны дёргаться, а ягодицы «приклеены» к поверхности. Работают в этот момент только ноги, таким образом у вас включатся все внутренние мышцы.

Бёрпи

Уже давно популярное упражнение, которым не пренебрегает и гимнастка.

Выполнение: в приседе ставим руки на пол, поочерёдно отставляем ноги назад в позицию отжимания. Подставляем ноги обратно к ладоням и делаем выпрыгивание, выпрямляя ноги и делая хлопок ладонями над головой. Старайтесь делать как можно большее количество повторений и выполнять упражнение чисто, соблюдая фазы. Следите за чётким упором на руки.

Регби

А это уже что-то новенькое. Упражнение на чёткость и сложную координацию. Оно будет держать ваши мышцы в тонусе за счёт усложнения – соблюдения баланса.

Выполнение: опускаем противоположную руку к противоположной стопе. Другую ногу отставляем назад. Представьте, что у стопы лежит мяч. И вы кладёте его на пол. Далее колено прижимаем к груди.

Прыжок

Примечание от Ляйсан: «Упражнения, на первый взгляд, кажутся очень простыми, но при повторении 20 раз в хорошем темпе уже наутро вы почувствуете «проснувшиеся мышцы», которые долго спали».

Подъёмы ног

Это упражнение вошло в топ-3 для подготовки к лету. Со стороны выглядит просто, а на деле мышцы горят после нескольких повторений.

Выполнение: стоя на четвереньках, отводим прямую ногу назад. Вытягиваем и поднимаем максимально высоко. Затем тянемся коленом ко лбу. Важно сохранять прямой угол и не отводить таз. Поочерёдно на каждую ногу.

Подъёмы колена

Ещё одно, казалось бы, совсем простое упражнение.

Выполнение: стоя ровно, вытягиваем позвоночник, макушка смотрит точно наверх. Поочерёдно поднимаем и опускаем колени (до максимума). Опять же, не забывайте сохранять плечи и таз на одном уровне.

Подъём корпуса

Выполнение: лёжа на спине и согнув ноги, медленно поднимаем корпус к коленям. Помогаем себе прямым руками. Здесь важно обратить внимание на то, что подъём должен быть медленным, без рывков. Это тяжело, но результативно именно так — медленно и аккуратно, отрывая позвонок за позвонком. А главное не горбимся и не напрягаем шею.

Комментарий от Ляйсан: «Скажете, что это очень просто? Не торопитесь, сначала попробуйте. Каждое упражнение по 50 раз».

Заминка

Как истинная гимнастка, конечно, Ляйсан Утяшева не могла обойтись без растяжки. Так рекомендуется заканчивать все тренировки.

Растяжка с прямыми ногами

После напряжения мышцы нужно растянуть.

Выполнение: садимся с прямыми ногами, прижимая ягодицы к полу, не выкручиваясь. Носочки тянем на себя. Колени должны быть прижаты к полу, а поясница слегка ссутулена. Напрягаем пресс, втягиваем живот. Руки убираем за голову, подбородок прижимаем в груди. Важен момент сопротивления: руки давят на затылок, а голова поднимается в противоположную сторону. В таком положении наклоняемся с прямой спиной, снимая нагрузку с шеи. Плечи не задираем. Наклон – на глубоком вдохе.

Растяжка с согнутым коленом

Выполнение: встаём на одно колено, другую ногу ставим на всю стопу впереди и слегка под углом. Копчик направлен вниз. Медленно садимся на заднюю пятку. Встаём за счёт мышц бедра, надавливая на пятку передней ноги.

Растяжку выполняем по 5 кругов.

Лайфхак Ляйсан: «Все упражнения выполняйте сосредоточено, с закрытыми глазами и желательно в тишине».