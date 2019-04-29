Дневник толстяка. Запись №2: успею ли я похудеть к лету?

Меня зовут Дима, и я продолжаю публично худеть в рамках проекта «Чемпионат. Lifestyle». Моя задача не только привести себя в форму к лету, но и бесповоротно стать если не атлетом, то спортивным парнем без отдышки от преодоления нескольких этажей. В первом материале я делился ощущениями после биоимпедансного анализа. Никогда ещё мне не приходилось так близко знакомиться со своим телом. Если вы решили заняться собой всерьёз, то это лучший старт.
Новая мотивация – пути назад точно нет
Прежде чем я перейду к рассказу о своих занятиях с тренером, не могу не поделиться несколькими мыслями. С первого материала прошло две недели. Они вместили в себя сразу ряд моментов, которые сказали мне: «Пути назад нет». Вот моя мотивация, из-за которой нельзя опускать руки.
- Публичность накладывает обязательства. Всё моё окружение теперь знает, чем я занимаюсь на досуге. Многие верят в успех и желают удачи. Очень не хочется быть пустословом в глаз близких и читателей, которые могут перенять мой пример.
- Не хочется терять прогресс. При правильном подходе новичок может заметить прогресс почти сразу. Мы становимся чуть подвижнее, чуть выносливее, тратим на это своё время. Это невероятный кайф, когда ощущаешь приятную усталость в мышцах после занятий. Ты словно переходишь на новый уровень в игре. И уж очень хочется дойти до «главного босса».
- Случайности заставляют ещё больше собрать силы. Перед очередным занятием в зале, я потерял сумку с формой, кроссовками и некоторыми документами в общественном транспорте. Был зол на себя, подавлен, но потом посмотрел на инцидент иначе: пусть это будет некий откуп судьбе. Да, хочется поунывать, но зачем? Нашёл старые кроссы и шорты, обычную футболку и на следующее утром уже потел с канатами в руках.
Спорт каждый день
Если сводить всю программу к простым вещам, то секрета успеха два – питание и активность. Меню и новым открытиям в еде будет посвящен один из ближайших материалов. Сейчас только про активность. Её я поделил на две части: повседневную и спортивную. Благодаря смарт-часам (а ранее фитнес-трекеру) каждый день можно рассмотреть с позиции цифр. Ежедневно я сам с собой играю в игру, где должен набрать минимум 10, а ещё лучше больше 12 тыс. баллов (шагов). И это без учёта занятий в зале.
12 000 шагов
С повседневной активностью всё просто. Лифту предпочтите лестницу, общественному транспорту – прогулку. Пользуйтесь любой возможностью быть не только активными, но и полезными: выгул животных, помощь коллегам на работе с передачей бумаг и т.д. и т.п. Даже дома не снимайте трекер. Поход на кухню или ванну принесёт вам дополнительные баллы. Если же у вас нет специальных устройств, то любого смартфона будет вполне достаточно. Во многих уже предустановлен шагомер. Если его нет, то скачать не будет большой проблемой.
Самое главное – не торопитесь резко менять уклад своей жизни.
Изменения вносите постепенно. Дополняйте привычки полезными нововведениями. Я не курю, поэтому во время работы вообще мог не выходить из офиса. Теперь небольшая прогулка до места обеда или просто с коллегами неизменный атрибут моего дня. Благо весной и летом на улице куда приятнее. Сами не заметите, как без особого труда будете делать 12 тысяч шагов.
Зачем совершать ошибки, если сразу можно научиться все делать правильно?
Если с повседневной активностью всё и так понятно, то в зале вас могут ждать открытия. Важный момент – по своему опыту всё-таки настоятельно рекомендую сразу обратиться к тренеру. Грамотный специалист поможет:
- в адаптации к залу и его возможностям,
- в наглядной демонстрации правильного использования тренажёров,
- в составлении программы, исходя из текущего состояния и конечной цели,
- в подстраховке и мотивации.
Вот уже две недели я занимаюсь в Crocus Fitness на Земляном Валу. Моего тренера зовут Ярослав Бражников. И это мегаопытный специалист, участник и призёр множества соревнований, чемпион России по акробатике и один из героев шоу «Русский ниндзя».
Мы занимаемся три раза в неделю. Это две силовые и одна функциональная тренировка. Кардио я делаю, но факультативно и без тренера. Следовательно количество тренировок в зале может дойти до 4-5 в рамках 7 дней. Сейчас с тренером мы работаем на базу. Задействуем все мышцы. Мой организм постепенно привыкает к нагрузкам.
Если бы я занимался в зале без советов тренера, то начал бы с разминки. И это правильно, нужно приготовить себя к занятию. Однако я бы начал с головы и плавно бы шёл вниз, делая всем известную зарядку: повороты головой, вращение суставов рук и ног, рывки руками, наклоны и приседания. В таком виде разминки нет ничего плохого, однако она занимает минимум 10 минут. На занятиях мне посоветовали предстречинг.
За новомодным термином скрывается растяжка. Мышцы расслабляются, становятся эластичными, улучшается кровообращение. Всё займёт 2-3 минуты, не больше.
Если бы я занимался без советов тренера, то после пошёл бы на беговую дорожку или сразу к тренажёрам.
Но перед занятием, особенно при похудении, стоит выбрать эллипс. Эллипсу надо уделить 7-10 минут. Руками возьмитесь за подвижные рычаги, выберите оптимальное сопротивление (у меня стоит 5), ставьте ногу всей стопой, а не только носками и самое главное, следите за своим пульсом. В моём случае для разминки оптимально держать диапазон 110-120 ударов. Не стоит забывать, что наша задача подготовить себя к упражнениям, а не потратить все силы в первые полчаса. Нагрузку нужно распределять с умом. В разминке на дорожке тоже нет ничего противозаконного. Но при лишнем весе не стоит переходить на бег. Это может вредить суставам ног. Достаточно тех же 7-10 минут ходьбы в уверенном темпе под небольшим углом.
Основа – функциональные тренировки
Функциональные и силовые тренировки состоят из нескольких серий. В каждой серии по 4 суперсета.
В моём суперсете по 3-4 упражнения и 12-15 повторов в каждом. Перерыв между суперсетами не более минуты. Далее перерыв будет понемногу сокращаться, а нагрузки плавно расти. К силовым тренировкам и кардио я обязательно вернусь в будущих статьях. Сейчас поподробнее остановлюсь на функциональных.
Во время функциональной тренировки прорабатываются мышцы по всему телу. Она помогает проще осваивать новые упражнения и легче приобретать навыки. Один из суперсетов моей функциональной тренировки состоит из TRX, приседаний на нестабильной поверхности с медболом, отжиманий в упоре лёжа с одной рукой на степе и электротренажёра «сани».
- Приседания на нестабильной поверхности с медболом развивают координацию, мышцы-стабилизаторы и усиливают нагрузку на ягодичные мышцы.
- Отжимания в упоре лёжа с одной рукой на степе создают дисбаланс в распределении сил в руках. Они делаются на руки посменно и позволяют задействовать основные группы мышц, и прежде всего мышцы рук, груди и пресса.
- Электротренажёр «сани» стал для меня настоящим открытием. Нет, его не надо передвигать с места на место, как классические сани. Это устройство чем-то может напомнить беговую дорожку, но в движении её приводят ноги. Настройте сопротивление, упирайтесь руками и бегите, что есть мочи. Каждый подход у меня длился 30 секунд. Во время тренировки с санями задействованы практически все мышцы. Так тренируется взрывная сила.
- После всех упражнений важна заминка. Мы возвращаемся на эллипс, но теперь наш пульс должен прийти в норму. Держите его в районе 110 ударов. Сильно не расслабляйтесь, но и не превышайте пульсовой максимум.
Оказывается, можно не «умирать» в зале
На момент написание статьи у нас было уже пять занятий. За это не самое продолжительное время я понял несколько важных вещей.
- Расширяйте кругозор, выходите за рамки чужого или старого опыта. Не только новичок, но и вполне опытный посетитель фитнес-клубов проводит свои занятия по понятным и удобным лекалам. У нас есть базисные знания, основанные на прошлом опыте, статьях и видео в интернете, общению с друзьями или уроках физкультуры в школе. Выходите из зоны комфорта любимых упражнений, приобретайте свой новый опыт.
- И обратите внимание на нелюбимые упражнения. Я всегда избегал перекладины и отжиманий. Но тренеру нельзя сказать: «Я не умею/не люблю это делать, поэтому не буду». Как раз нелюбимым упражнениям и стоит уделить пристальное внимание. Особенно если они должны помочь достичь цели. Например, на турнике я подтягиваюсь с зелёной резинкой, на которую ставлю ноги. Цвет определяет уровень жёсткости, а значит сопротивления. И с зелёной ещё не так просто, но вполне удобно.
- Не выжимайте себя полностью. Одно из главных открытий. Раньше я изнывал на эллипсе, максимально выматывал организм во время бега. Считал, что на тренировки желательно ходить каждый день и просто выползать из зала в конце. Конечно, это неправильно. В очередной уместна истина – всему своя мера, всему своё время. Нужно потеть, нужно уставать, но «не умирать»! Прислушайтесь к Земфире.
Предварительный итог
А теперь предварительные итоги. Две недели назад я весил 96 кг, а моя талия была 119 см. Я сбросил немного и вешу 95,6 кг. Хочется верить, что это связано с приростом мышц. Талия при этом уменьшилась на 4 см. И это самые приятные цифры. Все измерения я делаю утром натощак и раз в неделю. Чаще нет смысла, динамика будет разная. Начало бодрое! Работаем дальше.