Дневник толстяка. Запись №2: успею ли я похудеть к лету?

Меня зовут Дима, и я продолжаю публично худеть в рамках проекта «Чемпионат. Lifestyle». Моя задача не только привести себя в форму к лету, но и бесповоротно стать если не атлетом, то спортивным парнем без отдышки от преодоления нескольких этажей. В первом материале я делился ощущениями после биоимпедансного анализа. Никогда ещё мне не приходилось так близко знакомиться со своим телом. Если вы решили заняться собой всерьёз, то это лучший старт.

«Привет, меня зовут Дима, и я толстый». Как взять себя в руки и похудеть? Не только к лету, а на всю жизнь. Редакционный проект «Чемпионат. Lifestyle».

Новая мотивация – пути назад точно нет

Прежде чем я перейду к рассказу о своих занятиях с тренером, не могу не поделиться несколькими мыслями. С первого материала прошло две недели. Они вместили в себя сразу ряд моментов, которые сказали мне: «Пути назад нет». Вот моя мотивация, из-за которой нельзя опускать руки.

Публичность накладывает обязательства. Всё моё окружение теперь знает, чем я занимаюсь на досуге. Многие верят в успех и желают удачи. Очень не хочется быть пустословом в глаз близких и читателей, которые могут перенять мой пример.

Всё моё окружение теперь знает, чем я занимаюсь на досуге. Многие верят в успех и желают удачи. Очень не хочется быть пустословом в глаз близких и читателей, которые могут перенять мой пример. Не хочется терять прогресс. При правильном подходе новичок может заметить прогресс почти сразу. Мы становимся чуть подвижнее, чуть выносливее, тратим на это своё время. Это невероятный кайф, когда ощущаешь приятную усталость в мышцах после занятий. Ты словно переходишь на новый уровень в игре. И уж очень хочется дойти до «главного босса».

При правильном подходе новичок может заметить прогресс почти сразу. Мы становимся чуть подвижнее, чуть выносливее, тратим на это своё время. Это невероятный кайф, когда ощущаешь приятную усталость в мышцах после занятий. Ты словно переходишь на новый уровень в игре. И уж очень хочется дойти до «главного босса». Случайности заставляют ещё больше собрать силы. Перед очередным занятием в зале, я потерял сумку с формой, кроссовками и некоторыми документами в общественном транспорте. Был зол на себя, подавлен, но потом посмотрел на инцидент иначе: пусть это будет некий откуп судьбе. Да, хочется поунывать, но зачем? Нашёл старые кроссы и шорты, обычную футболку и на следующее утром уже потел с канатами в руках.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Спорт каждый день

Если сводить всю программу к простым вещам, то секрета успеха два – питание и активность. Меню и новым открытиям в еде будет посвящен один из ближайших материалов. Сейчас только про активность. Её я поделил на две части: повседневную и спортивную. Благодаря смарт-часам (а ранее фитнес-трекеру) каждый день можно рассмотреть с позиции цифр. Ежедневно я сам с собой играю в игру, где должен набрать минимум 10, а ещё лучше больше 12 тыс. баллов (шагов). И это без учёта занятий в зале.

12 000 шагов

С повседневной активностью всё просто. Лифту предпочтите лестницу, общественному транспорту – прогулку. Пользуйтесь любой возможностью быть не только активными, но и полезными: выгул животных, помощь коллегам на работе с передачей бумаг и т.д. и т.п. Даже дома не снимайте трекер. Поход на кухню или ванну принесёт вам дополнительные баллы. Если же у вас нет специальных устройств, то любого смартфона будет вполне достаточно. Во многих уже предустановлен шагомер. Если его нет, то скачать не будет большой проблемой.

Самое главное – не торопитесь резко менять уклад своей жизни.

Изменения вносите постепенно. Дополняйте привычки полезными нововведениями. Я не курю, поэтому во время работы вообще мог не выходить из офиса. Теперь небольшая прогулка до места обеда или просто с коллегами неизменный атрибут моего дня. Благо весной и летом на улице куда приятнее. Сами не заметите, как без особого труда будете делать 12 тысяч шагов.

Зачем совершать ошибки, если сразу можно научиться все делать правильно?

Если с повседневной активностью всё и так понятно, то в зале вас могут ждать открытия. Важный момент – по своему опыту всё-таки настоятельно рекомендую сразу обратиться к тренеру. Грамотный специалист поможет:

в адаптации к залу и его возможностям,

в наглядной демонстрации правильного использования тренажёров,

в составлении программы, исходя из текущего состояния и конечной цели,

в подстраховке и мотивации.

Вот уже две недели я занимаюсь в Crocus Fitness на Земляном Валу. Моего тренера зовут Ярослав Бражников. И это мегаопытный специалист, участник и призёр множества соревнований, чемпион России по акробатике и один из героев шоу «Русский ниндзя».

Мы занимаемся три раза в неделю. Это две силовые и одна функциональная тренировка. Кардио я делаю, но факультативно и без тренера. Следовательно количество тренировок в зале может дойти до 4-5 в рамках 7 дней. Сейчас с тренером мы работаем на базу. Задействуем все мышцы. Мой организм постепенно привыкает к нагрузкам.

Если бы я занимался в зале без советов тренера, то начал бы с разминки. И это правильно, нужно приготовить себя к занятию. Однако я бы начал с головы и плавно бы шёл вниз, делая всем известную зарядку: повороты головой, вращение суставов рук и ног, рывки руками, наклоны и приседания. В таком виде разминки нет ничего плохого, однако она занимает минимум 10 минут. На занятиях мне посоветовали предстречинг.

За новомодным термином скрывается растяжка. Мышцы расслабляются, становятся эластичными, улучшается кровообращение. Всё займёт 2-3 минуты, не больше.

Если бы я занимался без советов тренера, то после пошёл бы на беговую дорожку или сразу к тренажёрам.

Но перед занятием, особенно при похудении, стоит выбрать эллипс. Эллипсу надо уделить 7-10 минут. Руками возьмитесь за подвижные рычаги, выберите оптимальное сопротивление (у меня стоит 5), ставьте ногу всей стопой, а не только носками и самое главное, следите за своим пульсом. В моём случае для разминки оптимально держать диапазон 110-120 ударов. Не стоит забывать, что наша задача подготовить себя к упражнениям, а не потратить все силы в первые полчаса. Нагрузку нужно распределять с умом. В разминке на дорожке тоже нет ничего противозаконного. Но при лишнем весе не стоит переходить на бег. Это может вредить суставам ног. Достаточно тех же 7-10 минут ходьбы в уверенном темпе под небольшим углом.

Основа – функциональные тренировки

Функциональные и силовые тренировки состоят из нескольких серий. В каждой серии по 4 суперсета.

Суперсет – это последовательное выполнение двух (и более) разных упражнений без отдыха между ними.

В моём суперсете по 3-4 упражнения и 12-15 повторов в каждом. Перерыв между суперсетами не более минуты. Далее перерыв будет понемногу сокращаться, а нагрузки плавно расти. К силовым тренировкам и кардио я обязательно вернусь в будущих статьях. Сейчас поподробнее остановлюсь на функциональных.

Во время функциональной тренировки прорабатываются мышцы по всему телу. Она помогает проще осваивать новые упражнения и легче приобретать навыки. Один из суперсетов моей функциональной тренировки состоит из TRX, приседаний на нестабильной поверхности с медболом, отжиманий в упоре лёжа с одной рукой на степе и электротренажёра «сани».

TRX – это подвесной тренажёр, где в виде отягощения используется вес человека. Он одновременно тренируют и развивают силу, гибкость, вестибулярный аппарат и эластичность сухожилий и связок, окружающих сустав.

Приседания на нестабильной поверхности с медболом развивают координацию, мышцы-стабилизаторы и усиливают нагрузку на ягодичные мышцы.

Отжимания в упоре лёжа с одной рукой на степе создают дисбаланс в распределении сил в руках. Они делаются на руки посменно и позволяют задействовать основные группы мышц, и прежде всего мышцы рук, груди и пресса.

Электротренажёр «сани» стал для меня настоящим открытием. Нет, его не надо передвигать с места на место, как классические сани. Это устройство чем-то может напомнить беговую дорожку, но в движении её приводят ноги. Настройте сопротивление, упирайтесь руками и бегите, что есть мочи. Каждый подход у меня длился 30 секунд. Во время тренировки с санями задействованы практически все мышцы. Так тренируется взрывная сила.

После всех упражнений важна заминка. Мы возвращаемся на эллипс, но теперь наш пульс должен прийти в норму. Держите его в районе 110 ударов. Сильно не расслабляйтесь, но и не превышайте пульсовой максимум.

Оказывается, можно не «умирать» в зале

На момент написание статьи у нас было уже пять занятий. За это не самое продолжительное время я понял несколько важных вещей.

Расширяйте кругозор , выходите за рамки чужого или старого опыта. Не только новичок, но и вполне опытный посетитель фитнес-клубов проводит свои занятия по понятным и удобным лекалам. У нас есть базисные знания, основанные на прошлом опыте, статьях и видео в интернете, общению с друзьями или уроках физкультуры в школе. Выходите из зоны комфорта любимых упражнений, приобретайте свой новый опыт.

, выходите за рамки чужого или старого опыта. Не только новичок, но и вполне опытный посетитель фитнес-клубов проводит свои занятия по понятным и удобным лекалам. У нас есть базисные знания, основанные на прошлом опыте, статьях и видео в интернете, общению с друзьями или уроках физкультуры в школе. Выходите из зоны комфорта любимых упражнений, приобретайте свой новый опыт. И обратите внимание на нелюбимые упражнения. Я всегда избегал перекладины и отжиманий. Но тренеру нельзя сказать: «Я не умею/не люблю это делать, поэтому не буду». Как раз нелюбимым упражнениям и стоит уделить пристальное внимание. Особенно если они должны помочь достичь цели. Например, на турнике я подтягиваюсь с зелёной резинкой, на которую ставлю ноги. Цвет определяет уровень жёсткости, а значит сопротивления. И с зелёной ещё не так просто, но вполне удобно.

Я всегда избегал перекладины и отжиманий. Но тренеру нельзя сказать: «Я не умею/не люблю это делать, поэтому не буду». Как раз нелюбимым упражнениям и стоит уделить пристальное внимание. Особенно если они должны помочь достичь цели. Например, на турнике я подтягиваюсь с зелёной резинкой, на которую ставлю ноги. Цвет определяет уровень жёсткости, а значит сопротивления. И с зелёной ещё не так просто, но вполне удобно. Не выжимайте себя полностью. Одно из главных открытий. Раньше я изнывал на эллипсе, максимально выматывал организм во время бега. Считал, что на тренировки желательно ходить каждый день и просто выползать из зала в конце. Конечно, это неправильно. В очередной уместна истина – всему своя мера, всему своё время. Нужно потеть, нужно уставать, но «не умирать»! Прислушайтесь к Земфире.

Предварительный итог

А теперь предварительные итоги. Две недели назад я весил 96 кг, а моя талия была 119 см. Я сбросил немного и вешу 95,6 кг. Хочется верить, что это связано с приростом мышц. Талия при этом уменьшилась на 4 см. И это самые приятные цифры. Все измерения я делаю утром натощак и раз в неделю. Чаще нет смысла, динамика будет разная. Начало бодрое! Работаем дальше.