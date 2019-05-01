Как не пуститься «во все тяжкие» и пережить майские без ущерба для фигуры

Рассказывает элит-тренер сети фитнес-клубов World Class Антон Котов:
Русский человек очень любит отдыхать. Не успели закончиться новогодние праздники, как тут же грянуло 23 февраля, а затем и 8 марта, знаменующее долгожданное наступление весенней оттепелли после затяжной морозной зимы. Весна, правда, в этом году была достаточно холодной и почувствовать её в полной мере не удалось, поскольку внезапно ближе к концу апреля наступило лето. Вот и подкрались очередные каникулы… Майские! Продолжительные! Почти 2 недели.
Времени, честно скажем, было совсем мало. Для тех, кто еженедельно ходит на фитнес 2-3 раза, между мартовской эпопеей и маёвкой довелось посетить… Хмм… 15-20 тренировок. Все эти недолгие часы — в сравнении с общей продолжительностью периода — люди трудились в фитнес-клубах, чтобы привести себя в порядок к наступлению теплого сезона. Ведь все хотят отлично выглядеть. Надо же запостить сочные фоточки в инстаграме, фэйсбуке и прочих соцсетях, чтобы друзья, коллеги восхищенно ставили лайки и оставляли подпитывающие чувство собственной важности лестные комментарии, вроде “Мачо!”, “Вау!”, “Какая ты красотка!”. Ради них собственно всё и делается. Признание. Мы все так страстно его желаем.
Следим за фигурой: что делать, если шашлыки и алкоголь всё-таки не обошли вас стороной?
Поэтому в ближайшие две недели обязательно следим за фигурой. Ведь опасность подстерегает нас на каждом шагу. Опасность #1: шашлыки — жирное, сочное мясо, замаринованное непонятно в чём. Все эти авторские соусы, майонез и прочие прелести маринада содержат прорву калорий, которые не постесняются наложить отпечаток на ваши бока и живот. Опасность #2: алкоголь — наш главный враг здоровья и красоты…
Таблица калорийности:
|Продукт
|Ккал на 100 г/мл
|Пиво 4,5%
|45 ккал
|Шампанское сухое
|85 ккал
|Красное вино 12%
|76 ккал
|Белое вино сухое
|66 ккал
|Коньяк
|239 ккал
|Водка
|235 ккал
|Шашлык свиной без учёта маринада
|218 ккал
Всё звучит не так страшно, но ведь это всего лишь 100 грамм и 100 миллилитров, а теперь посчитайте, сколько в среднем человек съедает и употребляет в хорошей компании на природе у мангала…
- Взвешенный подход
Итак, сейчас я расскажу, что делать для того, чтобы искушения не повредили вам и не перекрыли все усилия, приложенные в ходе мучительного движения к телу мечты. Итак, самое главное: считаем все калории. Важно взвешивать все употребляемые продукты. В исходном виде! Рекомендую носить кухонные весы с собой. При желании они легко могут поместиться в карман куртки, а в дамскую сумку — совершенно точно. После того, как взвесили продукты, необходимо незамедлительно записать их в счётчик питания на смартфоне.
- Тренировки в удовольствие
И, конечно, надо заниматься! На улице тепло, поэтому тренажерный зал заменим пробежками в парке и велосипедом. Думаю, каждый день в самый раз будет пробегать десятку километров, а откатывать на байке где-то троекратно больше. Да, тридцатка подойдёт… Так стоп! Вы что серьезно? Вообще было бы неплохо, это я вам как тренер говорю. Посмотрите сколько альтернатив.
Таблица расхода калорий:
|Активность
|Сколько можно сжечь ккал за час (взят средний вес — 70 кг)
|Бег (8 км/ч)
|485 ккал/час
|Пеший туризм (3,2 км/ч)
|150 ккал/час
|Ходьба (4 км/ч)
|180 ккал/час
|Прогулка с коляской
|151 ккал/час
|Волейбол
|255 ккал/час
|Футбол
|450 ккал/час
|Плавание (0,4 км/ч)
|210 ккал/час
|Прыжки через скакалку
|540 ккал/час
|Растяжка
|126 ккал/час
|Настольный теннис (парный)
|205 ккал/час
|Бадминтон (в умеренном темпе)
|255 ккал/час
|Езда на велосипеде (9 км.ч)
|185 ккал/час
|Ролики
|310 ккал/час
Мотивация. Так ли сильно нужны мне эти шашлыки?
Вернемся к признанию и идеалам. А это ли действительно нам необходимо? Мне кажется, иногда мы забываем о том, для чего ходим на фитнес. Красота — несомненно весомая причина, чтобы начать тренировки, но следует помнить о причинно-следственных связях. Мы стараемся “бороться с симптомами” вместо того, чтобы “лечить болезнь”. Ведь гармоничная фигура в первую очередь связана со здоровым, полноценно функционирующим организмом. А внешние формы являются лишь бонусом к тому, что вы в порядке: и в физическом, и в эмоциональном плане.
Не надо готовиться к майским праздникам, не стоит выживать на новогодние каникулы, мужественно борясь с соблазнами. Нужно жить.
Жить так, чтобы тело служило вам уверенным помощником при движении по своему пути. Именно для этого и есть фитнес-клубы, стадионы у дома, бассейны, да в конце концов элементарные снаряды, вроде скакалки или обруча, доступные для покупки каждому. Для того, чтобы сделать качество жизни лучше. Думайте о том, какими вы хотите быть в плане ваших внутренних стремлений, а не внешних проявлений. И если вы действительно поймёте, что для вас важно выглядеть на 10 из 10, вы найдете возможность сформировать тот лайфстайл, который и приведет к желаемым результатам. А фитнес-тренеры благодаря профессиональным знаниям помогут вам достичь их безопасным и эффективным способом.
Активные выходные вместо бутылочки «крепкого» и утреннего похмелья
Наступают долгожданные выходные. Такая замечательная пора! Время отдохнуть от повседневных забот и насладиться общением в кругу друзей, отправиться на прогулку в живописные парки или по центральным улицам города. А можно совершить маленькое путешествие в какое-то новое место, испытать новые ощущения, вдохновившись видами и пейзажами, и осознать, что мы сами в состоянии расширять горизонты. А почему бы не поехать за город, на природу, где в компании близких приготовить мясо на мангале, поиграть в волейбол на зелёном газоне и посидеть у костра с гитарой после заката, согреваясь теплом человеческих чувств.
Занимайтесь фитнесом. Но пусть он будет приятным спутником. Средством, но не целью. Всё должно легко и непринужденно встраиваться в график, соответствуя личным ценностям и приоритетам. Начинайте, представляя, какими Вы желаете быть, и уверенно, в комфортном темпе идите к целям. Сжигайте, чёрт возьми, жир, качайте мышцы, бегите быстрее, становитесь сильнее, прыгайте выше! И пусть это приносит удовольствие. Радуйтесь, двигаясь на пути к лучшей, гармоничной жизни. Наполняйте свой мир яркими событиями и эмоциями, а не мыслями о том, как не набрать лишние килограммы во время отдыха.