Как не пуститься «во все тяжкие» и пережить майские без ущерба для фигуры

Рассказывает тренер. Как не уйти в зажор, устроить тренировки в удовольствие и выглядеть в конце праздников ещё круче, чем в начале.

Рассказывает элит-тренер сети фитнес-клубов World Class Антон Котов:

Русский человек очень любит отдыхать. Не успели закончиться новогодние праздники, как тут же грянуло 23 февраля, а затем и 8 марта, знаменующее долгожданное наступление весенней оттепелли после затяжной морозной зимы. Весна, правда, в этом году была достаточно холодной и почувствовать её в полной мере не удалось, поскольку внезапно ближе к концу апреля наступило лето. Вот и подкрались очередные каникулы… Майские! Продолжительные! Почти 2 недели.

Времени, честно скажем, было совсем мало. Для тех, кто еженедельно ходит на фитнес 2-3 раза, между мартовской эпопеей и маёвкой довелось посетить… Хмм… 15-20 тренировок. Все эти недолгие часы — в сравнении с общей продолжительностью периода — люди трудились в фитнес-клубах, чтобы привести себя в порядок к наступлению теплого сезона. Ведь все хотят отлично выглядеть. Надо же запостить сочные фоточки в инстаграме, фэйсбуке и прочих соцсетях, чтобы друзья, коллеги восхищенно ставили лайки и оставляли подпитывающие чувство собственной важности лестные комментарии, вроде “Мачо!”, “Вау!”, “Какая ты красотка!”. Ради них собственно всё и делается. Признание. Мы все так страстно его желаем.

Фото: istockphoto.com

Следим за фигурой: что делать, если шашлыки и алкоголь всё-таки не обошли вас стороной?

Поэтому в ближайшие две недели обязательно следим за фигурой. Ведь опасность подстерегает нас на каждом шагу. Опасность #1: шашлыки — жирное, сочное мясо, замаринованное непонятно в чём. Все эти авторские соусы, майонез и прочие прелести маринада содержат прорву калорий, которые не постесняются наложить отпечаток на ваши бока и живот. Опасность #2: алкоголь — наш главный враг здоровья и красоты…

Таблица калорийности:

Продукт Ккал на 100 г/мл Пиво 4,5% 45 ккал Шампанское сухое 85 ккал Красное вино 12% 76 ккал Белое вино сухое 66 ккал Коньяк 239 ккал Водка 235 ккал Шашлык свиной без учёта маринада 218 ккал

Всё звучит не так страшно, но ведь это всего лишь 100 грамм и 100 миллилитров, а теперь посчитайте, сколько в среднем человек съедает и употребляет в хорошей компании на природе у мангала…

Взвешенный подход

Итак, сейчас я расскажу, что делать для того, чтобы искушения не повредили вам и не перекрыли все усилия, приложенные в ходе мучительного движения к телу мечты. Итак, самое главное: считаем все калории. Важно взвешивать все употребляемые продукты. В исходном виде! Рекомендую носить кухонные весы с собой. При желании они легко могут поместиться в карман куртки, а в дамскую сумку — совершенно точно. После того, как взвесили продукты, необходимо незамедлительно записать их в счётчик питания на смартфоне.

Фото: istockphoto.com

Тренировки в удовольствие

И, конечно, надо заниматься! На улице тепло, поэтому тренажерный зал заменим пробежками в парке и велосипедом. Думаю, каждый день в самый раз будет пробегать десятку километров, а откатывать на байке где-то троекратно больше. Да, тридцатка подойдёт… Так стоп! Вы что серьезно? Вообще было бы неплохо, это я вам как тренер говорю. Посмотрите сколько альтернатив.

Таблица расхода калорий:

Активность Сколько можно сжечь ккал за час (взят средний вес — 70 кг) Бег (8 км/ч) 485 ккал/час Пеший туризм (3,2 км/ч) 150 ккал/час Ходьба (4 км/ч) 180 ккал/час Прогулка с коляской 151 ккал/час Волейбол 255 ккал/час Футбол 450 ккал/час Плавание (0,4 км/ч) 210 ккал/час Прыжки через скакалку 540 ккал/час Растяжка 126 ккал/час Настольный теннис (парный) 205 ккал/час Бадминтон (в умеренном темпе) 255 ккал/час Езда на велосипеде (9 км.ч) 185 ккал/час Ролики 310 ккал/час

Фото: istockphoto.com

Мотивация. Так ли сильно нужны мне эти шашлыки?

Вернемся к признанию и идеалам. А это ли действительно нам необходимо? Мне кажется, иногда мы забываем о том, для чего ходим на фитнес. Красота — несомненно весомая причина, чтобы начать тренировки, но следует помнить о причинно-следственных связях. Мы стараемся “бороться с симптомами” вместо того, чтобы “лечить болезнь”. Ведь гармоничная фигура в первую очередь связана со здоровым, полноценно функционирующим организмом. А внешние формы являются лишь бонусом к тому, что вы в порядке: и в физическом, и в эмоциональном плане.

Не надо готовиться к майским праздникам, не стоит выживать на новогодние каникулы, мужественно борясь с соблазнами. Нужно жить.

Жить так, чтобы тело служило вам уверенным помощником при движении по своему пути. Именно для этого и есть фитнес-клубы, стадионы у дома, бассейны, да в конце концов элементарные снаряды, вроде скакалки или обруча, доступные для покупки каждому. Для того, чтобы сделать качество жизни лучше. Думайте о том, какими вы хотите быть в плане ваших внутренних стремлений, а не внешних проявлений. И если вы действительно поймёте, что для вас важно выглядеть на 10 из 10, вы найдете возможность сформировать тот лайфстайл, который и приведет к желаемым результатам. А фитнес-тренеры благодаря профессиональным знаниям помогут вам достичь их безопасным и эффективным способом.

Фото: istockphoto.com

Активные выходные вместо бутылочки «крепкого» и утреннего похмелья

Наступают долгожданные выходные. Такая замечательная пора! Время отдохнуть от повседневных забот и насладиться общением в кругу друзей, отправиться на прогулку в живописные парки или по центральным улицам города. А можно совершить маленькое путешествие в какое-то новое место, испытать новые ощущения, вдохновившись видами и пейзажами, и осознать, что мы сами в состоянии расширять горизонты. А почему бы не поехать за город, на природу, где в компании близких приготовить мясо на мангале, поиграть в волейбол на зелёном газоне и посидеть у костра с гитарой после заката, согреваясь теплом человеческих чувств.

Занимайтесь фитнесом. Но пусть он будет приятным спутником. Средством, но не целью. Всё должно легко и непринужденно встраиваться в график, соответствуя личным ценностям и приоритетам. Начинайте, представляя, какими Вы желаете быть, и уверенно, в комфортном темпе идите к целям. Сжигайте, чёрт возьми, жир, качайте мышцы, бегите быстрее, становитесь сильнее, прыгайте выше! И пусть это приносит удовольствие. Радуйтесь, двигаясь на пути к лучшей, гармоничной жизни. Наполняйте свой мир яркими событиями и эмоциями, а не мыслями о том, как не набрать лишние килограммы во время отдыха.