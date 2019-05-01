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Как не уйти в зажор на майских праздниках. Почему шашлыки и алкоголь — зло

Антон Котов
Фото: istockphoto.com
Как не пуститься «во все тяжкие» и пережить майские без ущерба для фигуры
Рассказывает тренер. Как не уйти в зажор, устроить тренировки в удовольствие и выглядеть в конце праздников ещё круче, чем в начале.
Lifestyle / Фитнес

Рассказывает элит-тренер сети фитнес-клубов World Class Антон Котов:

Русский человек очень любит отдыхать. Не успели закончиться новогодние праздники, как тут же грянуло 23 февраля, а затем и 8 марта, знаменующее долгожданное наступление весенней оттепелли после затяжной морозной зимы. Весна, правда, в этом году была достаточно холодной и почувствовать её в полной мере не удалось, поскольку внезапно ближе к концу апреля наступило лето. Вот и подкрались очередные каникулы… Майские! Продолжительные! Почти 2 недели.

Времени, честно скажем, было совсем мало. Для тех, кто еженедельно ходит на фитнес 2-3 раза, между мартовской эпопеей и маёвкой довелось посетить… Хмм… 15-20 тренировок. Все эти недолгие часы — в сравнении с общей продолжительностью периода — люди трудились в фитнес-клубах, чтобы привести себя в порядок к наступлению теплого сезона. Ведь все хотят отлично выглядеть. Надо же запостить сочные фоточки в инстаграме, фэйсбуке и прочих соцсетях, чтобы друзья, коллеги восхищенно ставили лайки и оставляли подпитывающие чувство собственной важности лестные комментарии, вроде “Мачо!”, “Вау!”, “Какая ты красотка!”. Ради них собственно всё и делается. Признание. Мы все так страстно его желаем.

Фото: istockphoto.com

Следим за фигурой: что делать, если шашлыки и алкоголь всё-таки не обошли вас стороной?

Поэтому в ближайшие две недели обязательно следим за фигурой. Ведь опасность подстерегает нас на каждом шагу. Опасность #1: шашлыки — жирное, сочное мясо, замаринованное непонятно в чём. Все эти авторские соусы, майонез и прочие прелести маринада содержат прорву калорий, которые не постесняются наложить отпечаток на ваши бока и живот. Опасность #2: алкоголь — наш главный враг здоровья и красоты…

Таблица калорийности:

ПродуктКкал на 100 г/мл
Пиво 4,5%45 ккал
Шампанское сухое85 ккал
Красное вино 12%76 ккал
Белое вино сухое66 ккал
Коньяк239 ккал
Водка235 ккал
Шашлык свиной без учёта маринада218 ккал

Всё звучит не так страшно, но ведь это всего лишь 100 грамм и 100 миллилитров, а теперь посчитайте, сколько в среднем человек съедает и употребляет в хорошей компании на природе у мангала…

  • Взвешенный подход

Итак, сейчас я расскажу, что делать для того, чтобы искушения не повредили вам и не перекрыли все усилия, приложенные в ходе мучительного движения к телу мечты. Итак, самое главное: считаем все калории. Важно взвешивать все употребляемые продукты. В исходном виде! Рекомендую носить кухонные весы с собой. При желании они легко могут поместиться в карман куртки, а в дамскую сумку — совершенно точно. После того, как взвесили продукты, необходимо незамедлительно записать их в счётчик питания на смартфоне.

Фото: istockphoto.com
  • Тренировки в удовольствие

И, конечно, надо заниматься! На улице тепло, поэтому тренажерный зал заменим пробежками в парке и велосипедом. Думаю, каждый день в самый раз будет пробегать десятку километров, а откатывать на байке где-то троекратно больше. Да, тридцатка подойдёт… Так стоп! Вы что серьезно? Вообще было бы неплохо, это я вам как тренер говорю. Посмотрите сколько альтернатив.

Таблица расхода калорий:

АктивностьСколько можно сжечь ккал за час (взят средний вес — 70 кг)
Бег (8 км/ч)485 ккал/час
Пеший туризм (3,2 км/ч)150 ккал/час
Ходьба (4 км/ч)180 ккал/час
Прогулка с коляской151 ккал/час
Волейбол255 ккал/час
Футбол450 ккал/час
Плавание (0,4 км/ч)210 ккал/час
Прыжки через скакалку540 ккал/час
Растяжка126 ккал/час
Настольный теннис (парный)205 ккал/час
Бадминтон (в умеренном темпе)255 ккал/час
Езда на велосипеде (9 км.ч)185 ккал/час
Ролики310 ккал/час
Фото: istockphoto.com

Мотивация. Так ли сильно нужны мне эти шашлыки?

Вернемся к признанию и идеалам. А это ли действительно нам необходимо? Мне кажется, иногда мы забываем о том, для чего ходим на фитнес. Красота — несомненно весомая причина, чтобы начать тренировки, но следует помнить о причинно-следственных связях. Мы стараемся “бороться с симптомами” вместо того, чтобы “лечить болезнь”. Ведь гармоничная фигура в первую очередь связана со здоровым, полноценно функционирующим организмом. А внешние формы являются лишь бонусом к тому, что вы в порядке: и в физическом, и в эмоциональном плане.

Не надо готовиться к майским праздникам, не стоит выживать на новогодние каникулы, мужественно борясь с соблазнами. Нужно жить.

Жить так, чтобы тело служило вам уверенным помощником при движении по своему пути. Именно для этого и есть фитнес-клубы, стадионы у дома, бассейны, да в конце концов элементарные снаряды, вроде скакалки или обруча, доступные для покупки каждому. Для того, чтобы сделать качество жизни лучше. Думайте о том, какими вы хотите быть в плане ваших внутренних стремлений, а не внешних проявлений. И если вы действительно поймёте, что для вас важно выглядеть на 10 из 10, вы найдете возможность сформировать тот лайфстайл, который и приведет к желаемым результатам. А фитнес-тренеры благодаря профессиональным знаниям помогут вам достичь их безопасным и эффективным способом.

Фото: istockphoto.com

Активные выходные вместо бутылочки «крепкого» и утреннего похмелья

Наступают долгожданные выходные. Такая замечательная пора! Время отдохнуть от повседневных забот и насладиться общением в кругу друзей, отправиться на прогулку в живописные парки или по центральным улицам города. А можно совершить маленькое путешествие в какое-то новое место, испытать новые ощущения, вдохновившись видами и пейзажами, и осознать, что мы сами в состоянии расширять горизонты. А почему бы не поехать за город, на природу, где в компании близких приготовить мясо на мангале, поиграть в волейбол на зелёном газоне и посидеть у костра с гитарой после заката, согреваясь теплом человеческих чувств.

Занимайтесь фитнесом. Но пусть он будет приятным спутником. Средством, но не целью. Всё должно легко и непринужденно встраиваться в график, соответствуя личным ценностям и приоритетам. Начинайте, представляя, какими Вы желаете быть, и уверенно, в комфортном темпе идите к целям. Сжигайте, чёрт возьми, жир, качайте мышцы, бегите быстрее, становитесь сильнее, прыгайте выше! И пусть это приносит удовольствие. Радуйтесь, двигаясь на пути к лучшей, гармоничной жизни. Наполняйте свой мир яркими событиями и эмоциями, а не мыслями о том, как не набрать лишние килограммы во время отдыха.

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