Светофор: как выстроить питание, чтобы избежать диет

Оказывается, можно есть практически всё, но в строго определённое время.

Давно известно, что для того, чтобы хорошо себя чувствовать, поддерживать фигуру и кожу в тонусе, нужно правильно питаться. Но где взять инструкции, чтобы не вестись на бесконечные пп-рецепты в соцсетях и фитнес-батончики на кассе в супермаркете? Готовить полезные блюда нужно из правильных продуктов.

Во время фитнес-тестирования в Crocus Fitness Кунцево мы пообщались с врачами и наконец заполучили этот заветный список полезных и вредных для нашего здоровья продуктов. Делимся с вами.

Фото: istockphoto.com

Это не диета

Назвать такую систему питания «диетой» сложно. Похудеть быстро и намного у вас не получится. Однако спустя месяц ограничений некоторых продуктов можно будет заметить результат. Кожа обретёт сияние и румянец, станет более упругой, обмен веществ ускорится, а стрелка на весах будет постепенно сдвигаться в сторону нормы.

В чём суть?

Главное правило питания – «Светофор»: все продукты делятся на те, что нужно максимально ограничить, допустимые в небольших количествах и рекомендуемые.

Запрещённые – «красные» — практически полностью исключаются из питания, употребление допустимых – «жёлтых» — разрешается в умеренных количествах, желательно до 18:00, а вот рекомендуемые – «зелёные» – представляют основу вашего меню.

Красный (максимально ограничить)

Углеводы Белки Жиры Белый хлеб

Молоко и йогурты с сахаром

Сладкие фрукты

Макароны, спагетти

Чипсы, попкорн

Белый рис

Картофель

Кукуруза Субпродукты

Переработанное мясо: бекон, колбасы, сосиски, ветчина, гамбургеры, хотдоги

Молоко и йогурты с сахаром и жирностью 3,2% и выше Маргарин

Кокосовое масло

Животные жиры (например, майонез)

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Жёлтый

Углеводы Белки Жиры Абрикос, персик, баклажаны, брюссельская капуста

Кабачки, грейпфрут

Зелёный горошек

Слива, тыква, земляника

Квашенная капуста

Репа, цукини Тёмное мясо кур, индеек

Домашний творог

Нежирная нарезка холодного копчения

Красные сорта мяса

Соевые продукты: молоко, тофу Растительные масла: кукурузное, подсолнечное

Лёгкий сливочный сыр

Зелёный

Углеводы Белки Жиры Стручковая фасоль

Брокколи, цветная капуста

Сельдерей, огурец, свежие грибы

Чеснок, лук зелёный

Чили

Латук, шпинат, лист салата

Петрушка, редис Нежирные сыры

Обезжиренный творог

К/м продукты 1-1,5%

Яйцо (1-2 шт. в неделю)

Свежая рыба

Морепродукты, нежирное мясо: курица, индейка, телятина Рыбий жир

Льняное масло

Масло из семян винограда

Оливковое масло (небольшое количество)

Противопоказания

Да, и у правильного питания есть ограничения. Обратите особое внимание на продукты из жёлтого списка и проконсультируйтесь с личным врачом, что и в каких количествах вам можно употреблять. Особенно это касается людей с проблемами желудка и почек, а также беременных.

Фото: istockphoto.com

Что ещё нужно знать?

Конечно, врач не оставила нас без общих советов. Главные рекомендации:

пить чистую воду (научиться слушать свой организм);

увеличить количество приёмов пищи до 5 раз в день и уменьшить размер порций;

последний приём пищи не позднее 20:00;

увеличьте время физических нагрузок и снизить темп, например, бегать не мало и быстро, а дольше и медленнее;

зафиксируйте постоянное время пробуждения и отхода ко сну;

принимайте пищу в одно и то же время.

Соблюдение этих несложных правил поможет вам не только сбросить вес, но и удерживать его в норме. А что самое важное, так вы не ограничите себя в витаминах и полезных веществах, получаемых из пищи. Всё, что нужно, сохранится в вашем рационе.