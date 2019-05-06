Светофор: как выстроить питание, чтобы избежать диет

Давно известно, что для того, чтобы хорошо себя чувствовать, поддерживать фигуру и кожу в тонусе, нужно правильно питаться. Но где взять инструкции, чтобы не вестись на бесконечные пп-рецепты в соцсетях и фитнес-батончики на кассе в супермаркете? Готовить полезные блюда нужно из правильных продуктов.
Во время фитнес-тестирования в Crocus Fitness Кунцево мы пообщались с врачами и наконец заполучили этот заветный список полезных и вредных для нашего здоровья продуктов. Делимся с вами.
Это не диета
Назвать такую систему питания «диетой» сложно. Похудеть быстро и намного у вас не получится. Однако спустя месяц ограничений некоторых продуктов можно будет заметить результат. Кожа обретёт сияние и румянец, станет более упругой, обмен веществ ускорится, а стрелка на весах будет постепенно сдвигаться в сторону нормы.
В чём суть?
Главное правило питания – «Светофор»: все продукты делятся на те, что нужно максимально ограничить, допустимые в небольших количествах и рекомендуемые.
Запрещённые – «красные» — практически полностью исключаются из питания, употребление допустимых – «жёлтых» — разрешается в умеренных количествах, желательно до 18:00, а вот рекомендуемые – «зелёные» – представляют основу вашего меню.
Красный (максимально ограничить)
|Углеводы
|Белки
|Жиры
|Белый хлеб
Молоко и йогурты с сахаром
Сладкие фрукты
Макароны, спагетти
Чипсы, попкорн
Белый рис
Картофель
Кукуруза
|Субпродукты
Переработанное мясо: бекон, колбасы, сосиски, ветчина, гамбургеры, хотдоги
Молоко и йогурты с сахаром и жирностью 3,2% и выше
|Маргарин
Кокосовое масло
Животные жиры (например, майонез)
Жёлтый
|Углеводы
|Белки
|Жиры
|Абрикос, персик, баклажаны, брюссельская капуста
Кабачки, грейпфрут
Зелёный горошек
Слива, тыква, земляника
Квашенная капуста
Репа, цукини
|Тёмное мясо кур, индеек
Домашний творог
Нежирная нарезка холодного копчения
Красные сорта мяса
Соевые продукты: молоко, тофу
|Растительные масла: кукурузное, подсолнечное
Лёгкий сливочный сыр
Зелёный
|Углеводы
|Белки
|Жиры
|Стручковая фасоль
Брокколи, цветная капуста
Сельдерей, огурец, свежие грибы
Чеснок, лук зелёный
Чили
Латук, шпинат, лист салата
Петрушка, редис
|Нежирные сыры
Обезжиренный творог
К/м продукты 1-1,5%
Яйцо (1-2 шт. в неделю)
Свежая рыба
Морепродукты, нежирное мясо: курица, индейка, телятина
|Рыбий жир
Льняное масло
Масло из семян винограда
Оливковое масло (небольшое количество)
Противопоказания
Да, и у правильного питания есть ограничения. Обратите особое внимание на продукты из жёлтого списка и проконсультируйтесь с личным врачом, что и в каких количествах вам можно употреблять. Особенно это касается людей с проблемами желудка и почек, а также беременных.
Что ещё нужно знать?
Конечно, врач не оставила нас без общих советов. Главные рекомендации:
- пить чистую воду (научиться слушать свой организм);
- увеличить количество приёмов пищи до 5 раз в день и уменьшить размер порций;
- последний приём пищи не позднее 20:00;
- увеличьте время физических нагрузок и снизить темп, например, бегать не мало и быстро, а дольше и медленнее;
- зафиксируйте постоянное время пробуждения и отхода ко сну;
- принимайте пищу в одно и то же время.
Соблюдение этих несложных правил поможет вам не только сбросить вес, но и удерживать его в норме. А что самое важное, так вы не ограничите себя в витаминах и полезных веществах, получаемых из пищи. Всё, что нужно, сохранится в вашем рационе.