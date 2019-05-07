Элиуд Кипчоге: возможно, скоро он пробежит марафон быстрее, чем за 2 часа

Несколько любопытных фактов из биографии марафонца: как мальчик из бедной кенийской семьи стал бегуном мирового уровня.

В конце апреля состоялся 39-й Лондонский марафон, который уже четырежды выигрывает рекордсмен Элиуд Кипчоге. В этот раз его результат — 2 часа 2 минуты и 37 секунд — стал вторым лучшим в истории марафонов среди мужчин, однако первый тоже принадлежит ему. Кипчоге установил его на Берлинском марафоне в прошлом году. Что ещё мы знаем о лидере среди бегунов? Собрали самые интересные факты.

Физические параметры

Рост: 1,67 м

Вес: 52 кг

Личные рекорды

Забег на 1500 метров — 3 минуты 33 секунды.

Бег на 1 милю — 3 минут 50 секунд.

Бег на 3000 метров, Memorial Van Damme — 7 минут 27 секунд.

Бег на 5000 метров, Golden Gala — 12 минут 46 секунд.

Бег на 10 000 метров, 2007 — 26 минут 49 секунд.

Полумарафон — 59 минут 25 секунд.

Марафон Breaking2 — 2 часа 25 секунд.

Элиуд Кипчоге пробежал один из марафонов за 2 часа 25 секунд, но рекорд не был засчитан, так как проходил в рамках рекламной акции компании Nike, о которой чуть ниже. ​

Опоздания развивают скорость

В детстве Элиуду часто приходилось бежать до школы, чтобы успеть на занятия. Тогда он даже не подозревал, что он оттачивает мастерство. Говорят, хорошая физическая форма досталась Кипчоге от природы. Остальное – благодаря силе воли и стараниям тренера Патрика Санга, который помогал подростку развивать выносливость.

Элиуд – герой для Кенийцев

Спортсмен родился и вырос в семье простых кенийских фермеров в 1984 году и до сих пор большую часть своего времени проводит на родине, вместе с женой и детьми. Несмотря на статус олимпийского чемпиона, Кипчоге живёт обычной жизнью, чем и покоряет своих земляков.

Кипчоге и тренера связывает не только спорт

Когда Элиут впервые выиграл региональный забег, Патрик Санга заинтересовался им и спросил фамилию. «Я был очень удивлён, когда услышал имя Кипчоге. Я сразу вспомнил, что его мама была моей учительницей в детском саду», — вспоминает Патрик.

Интересно, что в то время у Элиуда не было часов для тренировок, и тренер подарил ему свои Timex.

Элиуд обогнал мирового рекордсмена в 18 лет

Это был чемпионат мира в 2003 году, где Кипчоге пробежал 5000 метров быстрее, чем обладатель мирового рекорда Хишам Эль-Герруж. Тогда Кипчоге был никому не известным юношей.

Кипчоге ведёт запись своих тренировок

Когда Элиуд стал заниматься спортом, он решил записывать результаты всех своих тренировок в блокнот. Сегодня таких накопилось уже больше 15.

Спортсмен выкладывается лишь на 80%

Но это только на тренировках. Сам он считает, что силы нужно беречь для стартов, поэтому при подготовке бегает очень расслабленно.

Хорошему бегуну ничего не мешает

Спортсмен пробежал немаленькую часть Берлинского марафона практически без стелек. Они просто вылезли из кроссовок и торчали около пяток.

«Это было нелегко, — рассказывает Кипчоге. — Моя левая ступня была покрыта волдырями, а большой палец изрезан в кровь».

Удивительно, но Элиуд и в этот раз одержал победу, установив личный рекорд.

У Кипчоге есть формула успеха

И он охотно ей делится. Главное правило в тренировках и жизни спортсмена: мотивация + дисциплина = последовательность.

Сейчас он близок к новому рекорду

Компания Nike решили провести эксперимент и проверить, сможет ли кто-то выбежать марафон из двух часов. Они пообещали $ 1 млн легкоатлету, который первым пробежит марафон за 1:59.59. При этом за сам факт участия в эксперименте атлеты получили по $ 750 тыс. Кипчоге досталась ведущая роль в проекте. Nike разработали специальные кроссовки, ускоряющие спортсменов, специальные условия и программу подготовки. Элиуд финишировал первым — он пробежал за 2:00.25 и побил существующий рекорд, но всё равно не вырвался за границу двух часов.

Однако эксперимент продолжается, и сейчас Кипчоге тренируется в лабораторных условиях в лесах Кении.