Как боксёры сбрасывают 20 килограмм за неделю и зачем они это делают?

В начале апреля стало известно, что российский боксёр Мурат Гассиев переходит в супертяжёлый вес. По словам тренера, бывший чемпион мира по версии WBA и IBF в первом тяжёлом весе будет готов выйти на ринг уже в июне этого года. Переход произошёл не только из-за подписанного контракта с промоутерской компанией Matchroom Boxing, но и из-за проблем со сгонкой веса перед последним боем.

Поединок состоялся летом прошлого года, его выиграл Александр Усик и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. По словам россиянина, для него это была самая сложная сгонка веса в карьере, незадолго до взвешивания ему было необходимо скинуть полтора килограмма. Мы собрали методы сгонки, которые используют представители единоборств, чтобы сделать вес.

Для чего нужно сгонять вес?

Представители многих единоборств выступают не в своей весовой категории. Это означает, что во время боя они могут весить больше, чем позволено правилами. Чаще всего взвешивания проходят не позднее чем за сутки до поединка, поэтому многие бойцы в течение недели сбрасывают вес, чтобы войти в необходимые рамки, а затем за оставшееся до боя время набирают массу обратно. Уже во время поединка спортсмен становится мощнее своего соперника, что позволяет получить преимущество. Учитывая, что некоторые бойцы сгоняют до 20 килограмм, преимущество может быть очень внушительным, но важно помнить, что такие махинации сильно отражаются на здоровье.

Как происходит сгонка веса?

К сгонке веса обычно приступают за неделю до взвешивания, первым делом спортсмен садится на жёсткую диету, начинает пить большое количество воды. Из питания необходимо исключить соль и сахар, так как они задерживают в организме жидкость, также в этот период спортсмен должен минимизировать потребление углеводов, по той же причине. Как отмечают сами спортсмены в этот период они едят в основном салаты и фрукты, полностью исключают из рациона мяса. Важно есть то, что быстро переваривается, чтобы в организме не задерживались излишки, которые будут делать его тяжелее. Количество потребляемой воды в течение недели также постепенно снижается, а в день взвешивания боец вообще ничего не употребляет. В течение этой недели из организма выходит лишняя жидкость, но при этом полностью сохраняется мышечная масса. Количество тренировок в этот период сокращается до минимума.

В случаях с более агрессивной весогонки спортсмены используют мочегонные, тренируются в термокостюмах, выводят лишнюю жидкость в сауне или в ванне с солью.

Некоторые спортсмены доводят себя до такого состояния, что во время взвешивания мало похожи на людей и с трудом стоят на ногах.

Обычно после таких процедур используют капельницы с физраствором, чтобы восполнить водно-солевой баланс.

Как с этим борются бойцовские организации?

Из-за того, что махинации с весом причиняют вред здоровью спортсменов, некоторые промоушены начали бороться с агрессивной весогонкой. Бойцам UFC уже несколько лет запрещено использовать капельницы с физраствором, в том числе и потому что с их помощью можно скрыть следы допинга. Антидопинговые агентства включили в список запрещённых препаратов многие диуретики.

Пока в UFC периодически говорят о промежуточных взвешиваниях, другие организации уже активно их вводят. Например, сингапурский промоушен One Championship обязал бойцов проходить взвешивание за два месяца до боя, затем каждую следующую неделю, также несколько раз в течение недели перед поединком и непосредственно в день боя. Изменения были приняты после того, как один из спортсменов отправился в больницу с церемонии взвешивания, где в последствии скончался.

Боксёрские организации WBC и IBF обязали бойцов взвешиваться в день подписания контракта на бой, за месяц до боя, за две недели, за неделю и непосредственно перед боем. Тем самым показали остальным организациям, что для подобных нововведений вовсе не обязательно дожидаться, пока произойдёт трагедия.