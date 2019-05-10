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Спортсмены на Met Gala 2019: Серена Уильямс, Бэкхем, Дуэйн Уэйд и звёзды NB

Валерия Баринова
Фото: instagram.com/serenawilliams
Очень нелепо: спортсмены и их наряды на Met Gala 2019
Серена Уильямс в образе «взбесившегося цыплёнка», Бэкхем младший в килте и Дуэйн Уэйд в бархате с позолотой. Кто круче?
Lifestyle / Город

В ночь с 6 на 7 мая в Нью-Йорке состоялось самое важное ежегодное событие в мире моды — бал Института костюма Met Gala. В этот день все звёзды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продемонстрировать самые яркие и самые безумные наряды.

В 2019 году главной темой бала стал кэмп. Само название переводится с французского как «принимать позу чрезмерной манерности». Это эстетика шутливого гротеска, вульгарности и искусственной театральности. Посетили мероприятие и известные спортсмены, но кто-то явно поленился подобрать образ.

Предлагаем проголосовать и выбрать самый нелепый наряд и попадание в тематику помпезного ужина.

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