Больше, чем цифры: в честь кого футболисты берут свои номера и почему?

Конец января и начало февраля этого года многим любителям спорта запомнились, как дни, когда каждый день появлялись всё новые и всё более печальные новости о нападающем Эмилиано Сала. 19 января аргентинец перешёл в «Кардифф Сити», но вернулся в Нант, чтобы попрощаться с одноклубниками, во время обратного перелёта произошла катастрофа. Обломки самолёта нашли на дне Ла-Манша только спустя две недели. Казалось бы, на этом печальная история должна была закончиться, но это не так. Между командами до сих пор продолжается разбирательство, из-за того, что англичане отказываются оплачивать трансфер игрока.

Клубы так и не смогли прийти к согласию самостоятельно, поэтому делом занимается ФИФА. Помимо этого, недавно стало известно о смерти отца футболиста. Единственное, что хоть как-то скрашивает эту историю – «Нант» вывел номер под которым играл аргентинец в память об игроке. Мы решили рассказать вам, как футболисты выбирают себе игровые номера, и почему их выводят из обращения.

Больше чем цифры

Как правило номер выводят из обращения, чтобы отметить заслуги игрока, или в случае его гибели, чтобы почтить память спортсмена, как это и случилось с Салой. Похожая ситуация, наиболее известная среди российских болельщиков – смерть Сергея Перхуна. Несмотря на то, что он провёл в составе ЦСКА всего 13 матчей, после его смерти номер 16 был выведен из обращения. А болельщики, на всех оставшихся матчах сезона, растягивали на трибунах баннер в виде футболки с номером и фамилией голкипера.

Пример того, как клуб отмечает заслуги игрока – выведение из обращения номера, под которым выступал Паоло Мальдини. Руководство клуба планировало таким образом отметить заслуги экс-футболиста, но он был против. В итоге стороны сошлись на том, что номер получит один из сыновей Мальдини, когда будет выступать за основную команду. И его младший сын – Даниэль постепенно приближается к этому, пока он играет за команду «Милана» U-19. Зимой даже ходили слухи, что он подпишет контракт с основной командой, а совсем недавно молодой футболист получил вызов в сборную Италии U-18.

После того, как Матьё Вальбуэна подписал контракт с московским «Динамо», руководство «Олимпика» из Марселя, где он провёл восемь лет, решило отметить его вклад. Его номер был выведен из обращения, но это число так много значило для француза, что он хотел закрепить его за собой и в новом клубе, но тут возникла проблема. Когда футболист присоединился к москвичам оказалось, что номер 28 занят Борисом Ротенбергом – сыном президента клуба тех лет. Станислав Черчесов, который занимал пост главного тренера шутил, что переход номера может оказаться дороже трансфера самого футболиста.

Черчесов: не знаю, что дороже — трансфер Вальбуэна или переход к нему номера 28

Но на этом злоключения Вальбуэна не закончились, оказалось, что восьмёрка, под которой он выступал в сборной, занята Артуром Юсуповым. А номер 82 – зеркальное отражение его любимого числа использует Гурам Аджоев – сын спортивного директора команды. В конце концов французу выделили номер 14, под которым он в последствии выступал за московский клуб. «Марсель» высоко ценил вклад Вальбуэна, но это не помешало ему перейти в стан принципиальных соперников – «Лиона». Что естественно вызвало негативную реакцию болельщиков.

Фанаты «Марселя» принесли на игру с «Лионом» фигурку повешенного Вальбуэна

Также многие команды выводят номера, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Кто-то для этого использует номер 1, чтобы показать, что нет никого важнее болельщиков, но самая частая история – клубы используют число 12. Есть даже красивая, но очень похожая на сказку история о том, что команде было некем заменить большое количество травмированных спортсменов, и тогда они прибегли к помощи болельщика, который играл под номером 12 и даже забил победный гол.

С чего всё начиналось?

Впервые номера на футболках появились в Англии в 1928 году, на спинах футболистов «Челси» и «Арсенала». Команды впервые вышли на поле с цифрами на спине в один день, но в разных матчах. Первоначальной задумкой номера было обозначение роли футболиста на поле. Единицу получал вратарь, защитники – номера два, три, четыре, пять, девятый номер как правило получал центрфорвард, а остальные атакующие игроки номера десять и одиннадцать. Прочие номера получали игроки полузащиты. Через пять лет футбольная ассоциация страны в качестве эксперимента провела матч, где одна команда вышла на поле с номерами от 1 до 11, а вторая – с 12 до 22. В конце концов был принят первый вариант, позднее, когда у команд появилось право на замену, запасным начали давать номера начиная с 12, но при этом командам позволяли не использовать цифру 13.



В СССР номера появились после серии товарищеских матчей, сыгранных московским «Динамо» в Великобритании в 1945 году. Цифры на форме появились уже в сезоне 1946 года, вместе с протоколами матчей, которых в СССР до этого также не было.



Постоянные номера игроки получили только во время Чемпионата мира в Швейцарии 1954-го года. У команд появилась необходимость подавать заявку на весь турнир, где указывались номера всех футболистов. Но при этом осталась необходимость выбирать номера по порядку, начиная с единицы. Так продолжалось до девяностых годов двадцатого века. У всех игроков в клубах появились постоянные номера, а главное – каждый игрок мог выбрать себе любую цифру. На международных турнирах эту практику начали применять, начиная с Чемпионата мира 1994 в США.

С этого момента у игроков появилась полная свобода выбора, одни стремятся заполучить номер, под которым выступал, а в некоторых случаях выступает их кумир. Один из свежих примеров – Килиан Мбаппе, француз выступал под номером 29, а с нынешнего сезона у него на спине появилась «семёрка», сам футболист об этом не говорил, но многие подозревают, что изменения связанны с особым отношением Килиана к Роналду.

Как оказалось, португалец начал выступать под седьмым номером не просто так. Он сделал выбор после рекомендации главного тренера «Манчестер Юнайтед» – Алекса Фергюсона.

Роналду: я взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Фергюсона

Как признался сам Криштиану, слова тренера его сильно удивили, ведь до него этот номер носили Дэвид Бэкхем, Эрик Кантона и Брайан Робсон. Сейчас семёрка португальца стала настоящим брендом, чем он активно пользуется, логотип CR7 стал известен по всему миру, существуют коллекции нижнего белья, рубашек, обуви, которые производятся под именем спортсмена.

Некоторые игроки выбирают в качестве номера последние цифры года своего рождения. Одним из примеров является российский футболист Фёдор Смолов, он родился в 1990 году, и использовал соответствующий номер в «Анжи», «Урале» и «Краснодаре». В своём нынешнем клубе Фёдор выступает с цифрой девять на спине.