Открываем сезон: самые популярные веломаршруты в Москве 2019

В Москве уже давно потеплело, поэтому на улицах хватает велосипедистов. Каждый из них может выбрать место для катания в зависимости от своих интересов и уровня подготовки. Рассказываем, где можно провести время со своим двухколёсным другом.

Для тех, кто в тренде

Наибольшей популярностью у велосипедистов пользуется парк Горького. Даже если у вас нет своего транспортного средства, здесь можно взять велосипед напрокат и объехать всю территорию: аллеи, площадки, набережную. Для прогулок в тёмное время суток в парке есть дорожки со специальным покрытием. Если парка вам мало, то можно прокатиться по самой длинной велодорожке Москвы, она объединяет Лужники, Фрунзенскую и Пушкинскую набережные, «Музеон», Нескучный сад, Воробьёвы горы и парк Победы. На своё усмотрение можно остановиться в любой точке маршрута и продолжить катание по отдельной локации. Ставить скоростные рекорды здесь не получится, так как вокруг много людей, в том числе детей, но зато можно устроить неспешную велопрогулку в хорошей компании.

Для ценителей природы

Если вам не нравится кататься среди большого количества людей, можно отправиться в Лосиный остров. Заповедник также пользуется большой популярностью, но при этом он занимает очень большую территорию, на которой есть не только широкие асфальтированные дорожки, но и небольшие тропинки, где можно ото всех спрятаться.

Также для любителей покататься в одиночестве подойдёт Битцевский парк. Здесь тоже предусмотрен прокат велосипедов и не только, для катания предусмотрены велодорожки. Но есть и те, кому неинтересно передвигаться по асфальту, поэтому они отправляются в овраги или на различные холмы, которые зимой используют лыжники. Словом, здесь каждый найдёт свой способ отдохнуть.

Ещё одно место для тех, кому нравится наслаждаться природой, – парк Фили. Через всю территорию проходит велодорожка длиной восемь километров. Также Филёвский парк отлично подойдёт тем, для кого велосипед в первую очередь спорт. Здесь часто проходят соревнования по фрирайду, есть скоростные участки с большими перепадами высоты и длинными спусками.

Для тех, кто не может без спорта

Помимо этого, поклонники велотренировок найдут чем себя занять в парке Тропарёво. На пересечённой местности есть крутые спуски, затяжные подъёмы, естественные и искусственные препятствия. Про тех, кто мало интересуется экстремальным катанием, здесь тоже не забыли по всей территории парка расположено большое количество оформленных велодорожек.

Те, кто относит себя к профессионалам, могут попробовать свои силы на велотреке «Крылатское». Протяженность трассы – 333,3 метра, благодаря специальной конструкции спортсмены достигают скорости в 90 км/ч. При этом возможность прийти на тренировку есть не только у профессионалов, а если думаете, что велотрек не ваш уровень, то можно прокатиться по велодорожкам, расположенным вокруг здания, или по открытой кольцевой велотрассе, которая находится через дорогу.

Ну а чтобы тренировки не прошли даром, можно проверить свои силы, приняв участие в заездах Gran Fondo Russia.