«Девушка, покорившая мир». Анна Курникова снова прекраснее всех

Аня снова на обложке журнала, красивая, как карточная комбинация. Теперь её точно можно считать легендой.

Мировая звезда и одна из самых сексуальных теннисисток планеты снялась для российского номера Cosmopolitan. Журнал назвал спортсменку девушкой, покорившей мир. За всю карьеру теннисистка не выиграла ни одного взрослого профессионального турнира, но всё равно занимает особое место в мире большого спорта. Рассказываем в десяти фактах, почему Анна Курникова – легенда, а не просто девушка с обложки.

Любовь к этому виду спорта у Курниковой неспроста. Её мама Алла была теннисным тренером. Но и отец от спорта далёк не был. Папа Сергей профессионально занимался борьбой.

Анна Курникова стала профессиональной теннисисткой в 1995 году в возрасте 14 лет.

В это же время Анна выступает в кубке Федерации за сборную России и становится самой молодой спортсменкой, которая принимала участие и одержала победу.

Уже в 2000 году она взбирается на 58-ю строчку рейтинга самых богатых спортсменов FORBES.

Вскоре у Анны завязывается роман с хоккеистом Павлом Буре, а затем с ещё одной звездой хоккея – Сергеем Фёдоровым, но эти отношения тоже не увенчались успехом.

В 2010 году девушка получила американское гражданство. Спортсменка не раз упоминала об Америке, как о второй родине.

Благодаря своей внешности, Анна была не только спортсменкой, но и настоящей светской дивой, часто появляющейся на обложках лучших изданий и в рекламных кампаниях. Это приносило ей огромные гонорары. Именно она показала всему миру, что внешность и умение подавать себя могут быть важнее твоих спортивных достижений. Спорт может существовать без побед.

В честь Анны Курниковой названа комбинация из туза и короля (АК) в покере, так как она красиво выглядит, но редко выигрывает.

Свой последний профессиональный матч Курникова сыграла в 22 года и проиграла его 384-й ракетке мира Бруне Колосио. В неудачной спортивной карьере многие винят маму теннисистки. Тренер вспоминал, что на занятиях после каждого удара девочка смотрела на реакцию мамы. «В результате, – рассказывал Боллетьери, – я так и не смог по-настоящему развить Анне игру и поставить ей те удары, за которыми бы к ней пришел успех, – особенно подачу».

Закончив карьеру, экс-теннисистка оградила себя от журналистов и светской жизни. Её отношения с певцом Энрике Иглесиасом, которые начались ещё в 2001, были и остаются закрытыми для посторонних глаз. В 2017-м пара шокировала поклонников рождением близнецов, хотя о беременности Анны известно не было. Женаты ли счастливые родители – до сих пор неизвестно.