Сахар вреден, соль опасна, а к марафону надо готовиться. Фильмы и вебинары о ЗОЖ

Фильм «Сыт по горло»

Фильм о катастрофической ситуации в сфере питания в США. Однако его полезно посмотреть и в России, так как многие реалии совпадают, а вопросы, которые задают авторы фильма, вполне интернациональны. Почему иногда кусок пиццы приравнен к овощам? Почему из 400 человек правильно питаются только 25? Как детям противостоять тяге к бургерам и картошке фри?

Фильм «Двойная порция»

Иногда забегаете за картошкой фри или мороженым в фаст-фуд? Американец Морган Сперлок принимает решение в течение месяца питаться только в МакДональдсе и посмотреть, как фастфуд в таком количестве повлияет на его здоровье и самочувствие.

Фильм «Сахар»

История о том, как общество потребления и мода на «здоровое питание» на самом деле приводят нас к ожирению. Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в ходе которого он начинает питаться исключительно едой, имеющей маркировку «healthy» (полезно для здоровья), чтобы раскрыть для зрителей всю горькую правду о сахаре, который на самом деле скрыт в свежевыжатых соках, обезжиренных йогуртах, мюсли, протеиновых батончиках и другой «полезной» еде.



Фильм демонстрирует изменения, которые происходят с телом молодого человека, до начала эксперимента не испытывающего проблем с лишним весом. Благодаря познавательному путешествию Дэймон освещает неизвестные многим факты о том, как строится индустрия пищевой промышленности и какого сахара на самом деле стоит опасаться на полках супермаркетов. Этот фильм навсегда изменит ваше представление о здоровом рационе.

«Углеводная загрузка». Выпуск 3

В эту субботу в 21:30 состоится третий выпуск «Углеводной загрузки», совместного проекта Бегового сообщества и канала Бег Вреден. К нам в гости придёт Алексей Смертин — чемпион Английской Премьер-лиги по футболу, пробежавший шесть мейджеров.



Будем говорить о значении профессиональной подготовки в любительском спорте, участии в заграничных забегах и винном марафоне Marathon du Medoc. Присоединяйтесь к эфиру:

226 вопросов о триатлоне с Настей Тукмачёвой

«Чемпионат» совместно с ведущим организатором триатлон-стартов в России компанией IRONSTAR запустил спецпроект #226 вопросов.



Это первое YouTube-шоу о триатлоне в России. Героями наших выпусков становятся известные спортсмены, блогеры, политики, бизнесмены и просто люди с необычными историями. В преддверии главного старта сезона IRONSTAR 226 в Сочи мы решили познакомить вас с ними, задав гостям нашей студии 226 вопросов. Героем второго выпуска стала блогер и триатлетка Анастасия Тукмачёва.