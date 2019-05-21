Тур на финал Лиги чемпионов УЕФА. Как бюджетно добраться и где остановиться?

Самые организованные фанаты уже наверняка позаботились о футбольной поездке мечты — в Мадрид на финал Лиги чемпионов УЕФА. Но есть и те, кто не подумал об этом заранее или решил поехать прямо сейчас. Для вас мы подготовили лучшие лайфхаки, как сэкономить бюджет и не пропустить битву «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» 1 июня.

Отели

Чем ближе знаменательная дата, тем выше стоимость билетов и ниже шанс забронировать хоть какой-то приличный номер в отеле. Уже сейчас в городе сложно найти комнату дешевле 1000 евро за ночь.



Лучшим вариантом станет поиск ночлега в соседних близлежащих городах. Посмотреть стоит в Авиле, Куэнке, Сарседилье, Сеговии и Толедо. Они оказались в стороне от пристального взгляда болельщиков, поэтому цены там поднялись значительно меньше. Например, номер в Толедо будет стоить около 100-150 евро.



Присмотритесь и к хостелам, в Мадриде ещё остались несколько свободных кроватей за 60-70 евро в сутки.

Авиабилеты

Прямых рейсов в Мадрид из Москвы дешевле 77 тыс. рублей на нужные нам даты уже не осталось. Приходится из двух зол выбирать меньшее — летим 8 часов с двухчасовой пересадкой в Риме за 15 тыс. рублей или же берём прямой за 15 тыс. двумя днями ранее.

Кажется, выбор очевиден — лишние дни для прогулок по Испании никогда не помешают.

С вылетами из Санкт-Петербурга ситуация получше. Самый быстрый рейс длится 6 часов, но заплатить придётся свыше 30 тыс. за полёт в одну сторону.

Лайфхак: опять же, не зацикливайтесь на Мадриде. Обратите внимание на другие города. Например, 31 мая из Москвы в Барселону можно улететь всего за 9 тыс. И перелёт будет длиться всего около 6 часов. Тем более ночь можно провести в этом прекрасном городе, а до стадиона доехать уже в день финала.

Еда

Для ощущения местного колорита прочувствуйте испанскую суть. На завтраки жители предпочитают кофе с печеньем, кексом или сладкими рогаликами. Любой обед в Испании будет состоять из большого количества блюд — первое, второе и, естественно, компот. А вот на ужин они ограничатся супом или тапас (это маленькие закуски вроде канапе), которые будут смаковать с 10 вечера до полуночи.

Не забудьте про сиесту

Рассчитывая время своей поездки, не забудьте про такой важный элемент в жизни испанцев, как сиеста. В обеденное время там принято не только принимать пищу, но и спать. И хотя спать рекомендуется не более 20 минут, перерыв на сиесту длится 2-3 часа.

И главный лайфхак — если вы ещё этого не сделали, спешите купить билеты на сам матч, их осталось невероятно мало. Остерегайтесь мошенников.

Но даже если билета на матч вам не достанется, а вполне вероятно, что в столь сжатые сроки он станет самой затратной частью поездки, то всегда приятно побывать в городе в разгар футбольных баталий, пропустить пинту пенного в пабе с настоящими фанатами и выйти вечером на улицу, чтобы отпраздновать победу любимой команды в самом эпицентре событий.