Играй, как Месси: тренировка нападающего, снятая от первого лица

В «твиттере» «Барселоны» на днях появилось видео с тренировки Лионеля Месси, снятое от первого лица. Лучший бомбардир в истории клуба отрабатывает удары по воротам с другими игроками и раздаёт автографы заждавшимся поклонникам. Показываем ролик и вспоминаем лучшие моменты тренировок футболиста, оказавшиеся в соцсетях. Смотреть до конца.
Суперспособности Месси безграничны, и мы не перестаём им удивляться.
Полоса препятствий – важный элемент тренировок. Пройдя такую на скорости, забить гол становится куда сложнее.
А это главный секрет тренировок известного футболиста — важно выбрать правильного партнёра.