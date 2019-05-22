Почувствуй каждый момент. «Барселона» показала болельщикам тренировку Лионеля Месси его глазами.

Играй, как Месси: тренировка нападающего, снятая от первого лица

В «твиттере» «Барселоны» на днях появилось видео с тренировки Лионеля Месси, снятое от первого лица. Лучший бомбардир в истории клуба отрабатывает удары по воротам с другими игроками и раздаёт автографы заждавшимся поклонникам. Показываем ролик и вспоминаем лучшие моменты тренировок футболиста, оказавшиеся в соцсетях. Смотреть до конца.

Суперспособности Месси безграничны, и мы не перестаём им удивляться.

Полоса препятствий – важный элемент тренировок. Пройдя такую на скорости, забить гол становится куда сложнее.

А это главный секрет тренировок известного футболиста — важно выбрать правильного партнёра.