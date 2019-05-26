Календарь событий: 7 спортивных мероприятий этого лета

Забег, который можно пробежать в любой точке мира, триатлон, гонки с препятствиями и фестиваль электронной музыки.

Ежегодно тёплое время года балует нас яркими спортивными событиями. Май и летние месяцы богаты фестивалями и экстремальными гонками. Наша задача – рассказать о самых главных и интересных, а отправиться поболеть за фаворитов или принять участие – решать вам.

Красочный забег

Самый разноцветный фан-ран Москвы, на котором можно пробежать 5 км в смешном костюме, измазавшись в краске. А можно посмотреть со стороны и присоединиться к участникам на финише – там традиционно «взорвут» красочный салют.

Где: «Лужники», Москва

Когда: 2 июня

Дистанция: 5 км

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XVII игры World Class им. Дмитрия Жирнова

Задать бодрый ритм долгожданному времени года можно, испытав себя и свои возможности на играх.

В честь 25-летия сети фитнес-клубов совместно с World Class «Чемпионат» проведёт полумарафон «На одном дыхании» (21,1 км), принять участие в котором сможет любой желающий, а не только член клуба (для тех, кто не является действующим членом клуба World Class или World Class LITE, регистрация открыта на run.championat.com).

Кроме того, члены клубов и тренеры будут соревноваться в боксе, танцах, водном поло и других командных и индивидуальных видах спорта.

Где: «Музеон», Москва

Когда: 3-12 июня

Дистанции: 21,1 км, 10 км, детские забеги (500 и 1000 метров)

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Фестиваль Reebok

Масштабный фестиваль с огромным количеством спортивных активностей, новых видов тренировок, развлечений и музыки. Les mills, cycle, training, dance, mind&body, public talk и другие зоны будут открыты для вас в течение двух дней. Кроме того, на фесте традиционно стартует командный забег «Стань человеком».

Где: музей-заповедник «Коломенское», Москва

Когда: 25-26 мая

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IRONSTAR

Это соревнования по триатлону на «полужелезной» дистанции 113 км и дистанции «спринт». Все слоты уже распроданы, но вы ещё можете совместить поездку на море со спортивным событием и поддержать участников на дистанции.

Где: Курорт «Имеретинский», Сочи

Когда: 30 -1 июня

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Диджитал-забег «Бегущие сердца»

В этом году Nike совместно с фондом «Обнаженные сердца» уже в третий раз проведет благотворительный забег «Зеленый марафон «Бегущие сердца». В этом году они удвоили ценность каждого преодоленного участниками забега километра до 100 рублей.

В чём суть? Все полученные средства будут перечислены компанией в фонд «Обнаженные сердца», который направит их на проект ранней помощи для маленьких детей с нарушением развития и членов их семей. Чтобы принять участие, нужно скачать приложение Nike Run Club, зарегистрироваться по ссылке и выйти на пробежку в первый день лета.

Где: в любой точке страны

Когда: 1 июня с 0:00 по 23:59

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Арена героев

Уникальный городской формат популярных забегов с препятствиями, созданный в лучших традициях телешоу. Вас ждут тысячи участников, болельщики, звёздные гости, конструкции из металла, воды и света и большой призовой фонд.

Где: «Парк Горького», Москва

Когда: 31 мая -2 июня

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Alfa Future People

Главный фестиваль электронной музыки и технологий. Тайный аэродром на берегу Волги, весёлые люди и танцы – всё остальное под грифом «секретно».

Где: посёлок Большое Козино под Нижним Новгородом

Когда: 16-18 августа

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