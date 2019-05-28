История трансформации тела продолжительностью в год. Как спасти себя, когда это ещё возможно.

Как я сбросил 45 кг и что делать, если вы тоже хотите похудеть

Сбросить вес так, чтобы он не вернулся обратно, зачастую бывает сложно. Автор YouTube-канала «Workin' Things Out» не понаслышке знает об этом.

За свои годы мужчине уже несколько раз удавалось сбросить немалое количество килограмм, но они всегда возвращались обратно. В августе 2016-го он решил начать новую жизнь и попробовать новую «диету» — правильное питание и спорт.

Весь свой путь он документировал во влогах, что только добавляло мотивации. Вы тоже можете посмотреть этот практически личный дневник в YouTube.

Старт

Вес – 112 кг

«У меня нет особого плана, с чего начать. Я решил контролировать своё питание и тренировки с помощью приложения. Начну с пеших прогулок и катания на велосипеде. Бегать я пока не могу – начинаются проблемы со спиной. Но думаю, если я немного сброшу, продолжу беговые тренировки».

В ежедневном рационе – йогурт, фрукты, нежирное мясо, яйца. Порции, однако, ещё не скромные, и никуда не делись соусы – кетчуп и майонез. К питанию подключаются витамины и протеиновое печенье/батончики.

День 10

«Я решил попробовать пробежаться трусцой. Не очень долго, но кажется, что пробежал марафон».

Лайфхак: большинство блюд, будь то сосиски из индейки или стейки из курицы, жарятся на гриле. Так в них не добавляется масло, соответственно, уменьшается калорийность.

Постепенно в ежедневную активность вводятся и тренировки. Например, с весами.

Месяц спустя

Вес – 103 кг

«Я сбросил уже больше 20 фунтов и невероятно счастлив. Я собираюсь продолжать делать те же вещи и есть ту же еду, потому что это работает. Я уже перестал отмечать всё в приложении, потому что ем одно и то же, но всё ещё проверяю калории в новых продуктах через него».

Удалось даже приготовить пиццу из правильных продуктов и устроить себе чит-дэй. В рационе появилось спортивное питание и для улучшения результатов тренировок.

100 дней спустя

Вес – 88 кг

«Я пытаюсь отказаться от кофе. У меня болит голова и я уверен, что это из-за него. Но мне это сложно даётся. Одна часть меня говорит что-то вроде: «Сегодня плохая погода, можно позволить себе чашешку», а другая кричит: «Нет! Ты же не зависим от кофеина».

В меню всё те же йогурты, курица и овощи. В качестве перекусов – протеиновые батончики. В качестве кардио – ежедневные прогулки.

Год спустя

Приготовьтесь восхищаться невероятной трансформацией и упорством. За год интенсивной программы похудения – минимальное количество срывов, максимум пеших прогулок и тренировок.

Результат не заставил себя ждать. На весах – минус 45 килограмм. На корпусе отчётливо прорисовались мышцы. Кожу, конечно, после таких трансформаций привести в приличный вид будет непросто. Но уверены, что и с этим можно справиться. Будем следить за обновлениями на канале.