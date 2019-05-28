Как я сбросил 45 кг и что делать, если вы тоже хотите похудеть

Сбросить вес так, чтобы он не вернулся обратно, зачастую бывает сложно. Автор YouTube-канала «Workin' Things Out» не понаслышке знает об этом.
За свои годы мужчине уже несколько раз удавалось сбросить немалое количество килограмм, но они всегда возвращались обратно. В августе 2016-го он решил начать новую жизнь и попробовать новую «диету» — правильное питание и спорт.
Весь свой путь он документировал во влогах, что только добавляло мотивации. Вы тоже можете посмотреть этот практически личный дневник в YouTube.
Старт
Вес – 112 кг
«У меня нет особого плана, с чего начать. Я решил контролировать своё питание и тренировки с помощью приложения. Начну с пеших прогулок и катания на велосипеде. Бегать я пока не могу – начинаются проблемы со спиной. Но думаю, если я немного сброшу, продолжу беговые тренировки».
В ежедневном рационе – йогурт, фрукты, нежирное мясо, яйца. Порции, однако, ещё не скромные, и никуда не делись соусы – кетчуп и майонез. К питанию подключаются витамины и протеиновое печенье/батончики.
День 10
«Я решил попробовать пробежаться трусцой. Не очень долго, но кажется, что пробежал марафон».
Лайфхак: большинство блюд, будь то сосиски из индейки или стейки из курицы, жарятся на гриле. Так в них не добавляется масло, соответственно, уменьшается калорийность.
Постепенно в ежедневную активность вводятся и тренировки. Например, с весами.
Месяц спустя
Вес – 103 кг
«Я сбросил уже больше 20 фунтов и невероятно счастлив. Я собираюсь продолжать делать те же вещи и есть ту же еду, потому что это работает. Я уже перестал отмечать всё в приложении, потому что ем одно и то же, но всё ещё проверяю калории в новых продуктах через него».
Удалось даже приготовить пиццу из правильных продуктов и устроить себе чит-дэй. В рационе появилось спортивное питание и для улучшения результатов тренировок.
100 дней спустя
Вес – 88 кг
«Я пытаюсь отказаться от кофе. У меня болит голова и я уверен, что это из-за него. Но мне это сложно даётся. Одна часть меня говорит что-то вроде: «Сегодня плохая погода, можно позволить себе чашешку», а другая кричит: «Нет! Ты же не зависим от кофеина».
В меню всё те же йогурты, курица и овощи. В качестве перекусов – протеиновые батончики. В качестве кардио – ежедневные прогулки.
Год спустя
Приготовьтесь восхищаться невероятной трансформацией и упорством. За год интенсивной программы похудения – минимальное количество срывов, максимум пеших прогулок и тренировок.
Результат не заставил себя ждать. На весах – минус 45 килограмм. На корпусе отчётливо прорисовались мышцы. Кожу, конечно, после таких трансформаций привести в приличный вид будет непросто. Но уверены, что и с этим можно справиться. Будем следить за обновлениями на канале.