Сначала все говорят, что это просто. Потом их дотаскивают до финиша

Для большинства людей тяжёлая дистанция – это как минимум марафон, и, если кому-нибудь сказать, что он не выдержит забег длиной 400 метров, то он, скорее всего, не согласится. Особенно если никогда не слышал про Red Bull 400. Это мировая серия забегов вверх по лыжным трамплинам, которая проходит в 15 странах, в том числе в России, в городе Чайковский.

Фото: redbullcontentpool.com

В Чайковском этап Red Bull 400 проходит уже в третий раз, в этом году количество участников достигло 1000. Чтобы определить лучших атлетов для финального забега среди мужчин, понадобилось девять квалификационных гонок. Участников женских забегов пока меньше, но их количество также увеличивается с каждым годом, в этот раз, чтобы принять участие смогли все желающие, понадобилось три забега. Помимо индивидуальных соревнований проводятся микст-эстафеты, команды должны состоять из двух женщин и двух мужчин, каждый участник преодолевает 100 метров и передаёт эстафетную палочку партнёру по команде.

Также в этом году появился новый для России этап командных соревнований – забег пожарных, в этой категории команды состоят только из действующих сотрудников МЧС. В этот раз зарегистрировались только шесть коллективов из Пермского края и соседнего Ижевска, но организаторы ожидают, что в следующий раз желающих окажется больше. Одна из команд пожарных своим забегом поддержала благотворительный фонд «Дедморозим», их стартовые взносы были переведены в пользу фонда. Также возможность сделать пожертвование была у каждого из участников забегов и болельщиков.

Фото: redbullcontentpool.com

Главная сложность забегов Red Bull 400 заключается в том, что трамплин, по которому проходит забег, находится под уклоном 35 градусов. Трасса состоит из ровного участка на старте, и самого трамплина, в итоге к концу гонки участники поднимаются на высоту в 140 метров. Принять участие в забеге может любой желающий, достигший 16 лет, необходимо только предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.

Фото: redbullcontentpool.com

В этом году в Чайковский приехали участники из 19 регионов России. Одним из атлетов был Дмитрий Лузин из Челябинска: «Приехал сюда уже во второй раз, более основательно подготовился занимался беговыми тренировками, повышал выносливость. Поэтому результат стал намного лучше, прошёл трассу почти на две минуты быстрее. Но всё ещё есть куда расти, понимаю, что могу лучше, поэтому на следующий год обязательно постараюсь приехать.

Трасса действительно очень сложная, её не зря называют «Самые сложные 400 метров в жизни», но при этом человеку, который её не видел, невозможно объяснить, в чём проблема пробежать 400 метров.

И сегодня, и в прошлый раз приехали сюда втроём, участвуем в одиночных забегах, потому что в эстафету микст мы не проходим, там нужны два парня и две девушки. Но если появится мужская эстафета, то обязательно найдём четвёртого и попробуем свои силы».

Следующий этап Red Bull 400 пройдёт в Норвегии уже 1 июня.