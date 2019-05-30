Почему мы срываемся на диете и как этого избежать? Голодовка отменяется

Эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов — о том, как справляться со срывами на диете.

Накопить — легко, избавиться гораздо сложнее

Чтобы похудеть, нужно тратить калорий больше, чем мы получаем с пищей. Всё просто. Все знают. Но если посмотреть на печальную статистику роста ожирения (да даже просто на людей на улице), то становится очевидно, что с реализацией на практике возникают затруднения. Увы, наши организмы задуманы так, что могут легко и непринужденно наращивать жировую массу по тарифу «безлимитный», но когда дело доходит до того, чтобы от этих запасов избавиться, начинаются проблемы. Худеть наше тело и наш мозг не любят. И соответственно всячески препятствуют этому процессу.

Да, поначалу всё идёт весьма гладко. Допустим, определяете себе суточный лимит в 1700 калорий и уверенно придерживаетесь этого плана день, два, три, иногда пять-шесть. Но вот потом… А потом происходит срыв. Если вы не соревнующийся спортсмен категории «фитнес» да вдобавок в деле похудения не очень опытны, то вопрос стоит не «что делать, ЕСЛИ такое случилось?», а «что делать, КОГДА это произошло?».

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Почему мне так хочется есть?

Для начала — буквально несколько примеров, чем эти срывы могут быть спровоцированы. Скажем, у вас не хватает мотивации. Такое встречается сплошь и рядом, когда человек в целом своей внешностью доволен, но его затерзала вторая половинка: «Нам нужно срочно похудеть, давай сядем на диету». Такое похудение за компанию закончится очень быстро, едва начавшись.

Нередко несанкционированный поход на фуд-корт ближайшего торгового центра бывает спровоцирован отсутствием видимых результатов. Вот вы уже целую неделю питаетесь правильно, старайтесь не пропускать встречи с персональным тренером в фитнес-клубе, а весы не показывают дОлжной динамики. В голову сами собой закрадываются мысли: «Раз я никак не худею, значит, мне это просто не дано. Так чего я буду себя мучать?!»

Сталкиваясь с такими историями, люблю цитировать Майка Тайсона: «Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что, если я сдамся, лучше не станет». Так же и у нас. Вспомните, почему и зачем вы затеяли всю эту историю. Эта цель для вас по-прежнему важна и значима? И если так, то у вас просто нет выбора — нужно идти до результата. Да, иногда вес или талия, или даже оба показателя могут не меняться неделю и даже две. И это не говорит о том, что что-то идёт не так. Всё нормально, просто организм же тоже сопротивляется. В том числе и метаболическая адаптация происходит. Но если вы действуете по чёткой и грамотной схеме, то шансы на победу у вас 100%. Жировые отложения могут выигрывать локальные сражения (не уменьшаться целую неделю), но выиграть эту войну у вас они не смогут. Всё обязательно получится.

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Если пошёл в гости, то можно есть всё. Отказываться невежливо

Ещё один частый вариант срыва с диеты — попадание в провокационные условия. Поход в ресторан или в гости. Тут нужно признать, что это не является извинением и оправданием. В такие ситуации мы попадаем в 99% случаев запланированно, согласитесь. А раз так, то наша задача просто подготовиться к этому событию. Например, прийти в гости не голодным, чтобы можно было равнодушно смотреть на все угощения и ограничиться минимальным набором на тарелке, уделив основное время главному — общению. В ресторан, конечно, ходить с переполненным животом смысла не очень много, но можно тоже слегка перекусить. И крайне важно заранее для себя определить своё меню. Либо посмотреть на сайте заведения, какие блюда предлагаются, либо просто установить, что это будет, скажем, рыба на пару и салат. Тут главное не оказаться в ситуации, когда вам нужно будет делать срочно выбор, когда у вас над плечом стоит и ждёт официант. В таком случае риск того, что вы закажете не нужное вам, очень велик. Или же сделаете заказ, ориентируясь на выбор других участников застолья.

Не надо себя наказывать или, например, пытаться «отработать» лишние калории в спортзале.

Булка с кремом или приём у психолога?

В общем, поводов нарушить диету может быть очень много. И зачастую происходит это вовсе не потому, что вы так уж заморили себя голодом. В подавляющем большинстве случаев речь про эмоциональные реакции. Стресс, радость — у нас с детства сформированы шаблоны, что это решается едой. «Сделал уроки — вот конфетка» — самый простой пример. Нужно потихонечку менять свое отношение к еде. Еда — это наше топливо. Конечно, еда — это источник удовольствия. Но еда — это не решение эмоциональных проблем. Это просто еда. Вкусная и полезная. Но давайте от философии перейдем к практике и разберем механизм срывов и что нам делать, чтобы не сбиться с курса.



Механизм у срыва всегда примерно один и тот же. Вечером был завал на работе, потом день рождения, в зал не прошел — времени не было, дома у телевизора еще и пирожков с капустой наелся выше калорийности.

Утром на весы (хотя делать это нужно 1 раз в неделю и не чаще) — а там тоже ничего обнадеживающего. И рука сама тянется в ручке холодильника. Пока мысль такая: «Ну раз так вчера все вышло, то устрою уже сегодня себе небольшой праздник непослушания, а завтра — возьму себя в руки». И вот тут и кроется ловушка.



В Кейсовском Западном университете разработали прекрасную шкалу срывов, которая наглядно иллюстрирует механизм.

Первый день — когда завал на работе, день рождения коллеги и на ночь пирожки с капустой. Это lapse — по шкале Кейсовского университета — на русский переводится как ляп, оплошность. Очень созвучно нашему русскому слову «ляп».

— когда завал на работе, день рождения коллеги и на ночь пирожки с капустой. Это lapse — по шкале Кейсовского университета — на русский переводится как ляп, оплошность. Очень созвучно нашему русскому слову «ляп». Потом наш второй день — когда мысль «раз вчера сорвался, то сегодня уже побалую себя денёк». Это уже relapse. В переводе на русский — рецидив.

Смотрите даже фонетически и смыслово как точно получается. Ляп — это, в общем, просто досадная мелочь. А вот рецидив — это уже серьёзно, это пугает. А что после relapse? Зачастую события развиваются по следующей схеме. Настаёт завтра, надо бы идти шагать или, скажем, на тренировку, или посчитать, сколько калорий у нас на завтрак — но что-то опять настроения нет. «Ну, пусть будет ещё денек» — это снова relapse. И вот два, три таких «релапса», и наступает то, что учёные назвали collapse — то есть всё, крах. Очень быстро вы оказываетесь в точке «ноль», откуда начинали всю эту историю по преображению. Только теперь уже с ощущением безвольного неудачника, боязнью опять всё начать, потому что есть негативный опыт. Либо разуверитесь в схеме, начнёте искать волшебные таблетки и чудо-диеты.

Не превращайте слабость в привычку

Поэтому первое и самое главное правило — ни при каких условиях и обстоятельствах не позволяйте себе превращать lapse в relapse! Помните, что ляп — это ляп и есть, мелкая неприятность. И даже чисто математически. Допустим, вот вы объелись на 1500 лишних калорий, даже если представить, что каким-то неведомым физиологии способом каждая эта лишняя калория пойдёт в жир, то это всего-то получится меньше 170 граммов. А в реальности такого не произойдёт, разумеется. Речь пойдёт о всего нескольких граммах жира максимум. Но при условии, что это реально однократный такой вот ляп на длинной и успешной дистанции.

И утром на следующий день или, например, если срыв случился днём, то тем же вечером — сразу вернуться к привычному распорядку! Не надо себя наказывать или, например, пытаться «отработать» лишние калории в спортзале. Нет! Всё это не принесёт результата, а лишь закрепит негативное восприятие и недовольство собой. Нужно просто в прямом смысле слова спокойно выйти из ситуации, выдохнуть, простить себя, дошагать норму шагов, и вернуться к нормальной своей калорийности. Никаких голодовок и попыток вычесть лишние калории из следующих дней.

Было. Прошло. Забыли. Идём дальше.

Фото: istockphoto.com

Только проанализируйте, что вызвало к жизни этот «ляп» и разработайте алгоритм, как будете поступать в будущем, если такой сценарий повторится.

Возможен, правда еще один сценарий. Понедельник — — lapse, вторник-среда — режим, четверг снова lapse, потом в выходные ещё один. Но на следующий день — снова в строю. Это тоже очень неверная стратегия. Оплошностей не может быть много. Мы так устроены, что извлекаем уроки из своих ошибок и делаем выводы. Если же оплошности по количеству стремятся сравнятся с количеством дней в неделе, то становится очевидно, что на самом деле человек не настроен на результат серьёзно. Он просто играет в «модный ЗОЖ». Либо же выбрана изначально неверная или неподходящая схема. В том числе и по расчёту дневной нормы. И тогда надо просто подумать, какой подход сработает лучше.