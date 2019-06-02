Я мало хожу, мало сплю, курю и выпиваю бокал вина в выходные. Что делать?

Многие говорят, что необходимо вести здоровый образ жизни, кто-то вот-вот собирается начать следовать всем правилам, другие уже начали. Но есть и те, кому пока не удаётся встать на правильный путь. Кому-то не позволяет работа, другие просто ленятся, но если не получается полноценно придерживаться всех правил, то стоит хотя бы попробовать минимизировать ущерб, который мы наносим организму.

Недосып

Анамнез: проблемы со сном встречаются очень часто, если и существует взрослый человек, который может честно сказать, что он всегда высыпается, то встретить его трудно. У многих это связано с работой, в некоторые периоды приходится работать больше чем обычно и это сказывается на времени, которое обычно отведено на сон, потому что жертвовать чем-то другим совсем не хочется. Другая категория людей – те, кто не высыпается на регулярной основе, чаще всего это происходит из-за того, что человек не может как следует продумать свой день. Во время сна организм восстанавливается, поэтому если не удалось нормально поспать один раз, то ничего страшного не произойдёт, а вот если недосып станет регулярной проблемой, то могут начаться проблемы со здоровьем.

Реальная проблема: из-за недостаточного времени сна понижается продуктивность, возможна апатия, вялость. При более серьёзных случаях начинается снижение иммунитета, в итоге регулярный недосып может привести к замедлению обмена веществ, к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Также недосып чрезвычайно опасен для автолюбителей, у не выспавшегося водителя не только ухудшается реакция, но и увеличивается вероятность уснуть за рулём, что может привести к трагическим последствиям.

Помимо всего прочего недостаток сна ведёт к перееданию.

Что делать? Чтобы избежать всех этих неприятных последствий, необходимо придерживаться хотя бы примерного режима сна. Многим знакома ситуация, когда на утро ставится десяток будильников, на каждый необходимо проснуться, чтобы выключить его, а затем наслаждаться сном ещё две минуты до следующего. И кажется, что за эти две минуты можно выспаться даже больше, чем за все предыдущие часы сна. Но это не так, мы сами себя убеждаем в том, что это помогает. На деле никакого толку от этих двух минут не будет. Гораздо больше пользы будет если сразу поставить будильник на более позднее время. Можно попробовать дневной сон, но важно, чтобы такие перерывы были короткими (не более получаса), также важно не уснуть вечером, чтобы снова не сбить режим. Также сбивают режим попытки наверстать упущенное в будни сном в выходные. Но при этом, лучше отоспаться хотя бы в выходные, если по-другому не получается.

Неправильное питание

Анамнез: ещё одна очень распространённая проблема – во время рабочего дня не всегда есть возможность полноценно перекусить, а также поесть тогда, когда хочется. Вместо того чтобы есть, когда испытываем чувство голода, человек откладывает приём пищи на вечер, перекусывает на ходу, не следит за употреблением питательных веществ. Это также отрицательно сказывается на здоровье.

Что делать? В первую очередь здесь также необходимо выработать хотя бы примерный режим приёма пищи. Тогда желудок будет вырабатывать сок в определённое время, что ускорит процесс переваривания пищи. Для многих людей абсолютно привычная ситуация – прийти с работы включить телевизор или открыть телефон и приступить к плотному ужину, который должен компенсировать пропущенный на работе обед, а для кого-то и завтрак. На самом деле так делать не стоит это также влияет на выделение желудочного сока, а также мешает почувствовать чувство насыщения. Также не стоит есть на ходу, из-за этого пища недостаточно тщательно пережевывается, что ведёт к тому, что недостаточно усваиваются питательные вещества и замедляются пищеварительные процессы.

Для желудка вредно как переедание, так и недоедание, так как в обоих случаях остаются излишки желудочного сока, что может привести к язве или гастриту.

Малоподвижный образ жизни

Анамнез: с этой проблемой также сталкиваются многие, сидячим образом жизни считается, если человек проводит без физической активности больше двух часов в день. Физической активностью считаются любые движения тела, производимые скелетными мышцами, требующие расхода энергии. И если этих движений не хватает, то в организме начинают появляться спазмы, меняться осанка, боль в суставах, сопровождаемые головной болью.

Что делать? Чтобы избежать всех этих неприятных последствий, необходимо хотя бы каждые два часа немного разминаться, ходить, в идеале выполнить несколько лёгких упражнений. Лучше всего провести что-то вроде короткой зарядки: размять суставы, подойти к стене и выровнять спину, чтобы сохранить осанку. Врачи говорят, что в качестве разминки очень подходят танцы, но есть подозрения, что если вы посреди рабочего дня неожиданно включите музыку и устроите себе импровизированный танцпол посреди офиса, то у коллег возникнут определённые вопросы. Также рекомендуется периодически выходить на улицу, хотя бы на десять минут. Но курильщики могут не радоваться, их передышки не только не приносят пользу, а скорее наоборот пагубно влияют на организм.

Курение

Анамнез: о том, что курение вредно для здоровья, может повлечь за собой серьёзные заболевания, вредит ещё и окружающим говорили, говорят и будут говорить ещё неисчислимое количество раз. Есть те, кто считает, что если курить лёгкие сигареты, то это меньше влияет на здоровье, но это ошибочное мнение, тоже самое можно сказать и об электронных сигаретах (эффект снижающий тягу к курению не доказан).

Что делать? Тем, кто планирует избавиться от зависимости врачи советуют сокращать количество выкуриваемых сигарет, а также использовать никотинозаместители. На сегодняшний день это считается наиболее действенным методом бросить курить. Ну а тем, кто не планирует избавляться от вредной привычки стоит прекратить убеждать себя в том, что они снижают риск для здоровья тем или иным способом.