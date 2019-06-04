Похудеть на 66 кг. «Я ела фаст-фуд каждый день и не могла остановиться»

«Меня зовут Фелиция Кесли, и я сбросила 145 фунтов за полтора года», — так начинает свою видеоисторию блогер из США. А это, между прочим, почти 66 килограмм. История у девушки непростая, но очень показательная и мотивирующая. Рассказываем от первого лица, что может спровоцировать резкий набор веса и как повторить подвиг Фелиции.

Откуда берутся лишние килограммы?

Я не всегда была толстой. Резкий скачок веса произошёл в старших классах, когда я пережила сексуальное насилие. Я стала заедать стресс и те эмоции, которые были внутри меня. Только так я чувствовала себя комфортно.

Мой вес изменился из-за того, что я изменилась сама. Я просто больше не чувствовала себя счастливой. Не смотря на это, я «подцепила» будущего мужа. Вскоре я забеременела, а после рождения сына только продолжила набирать вес. Я быстро достигла отметки в 137 килограмм, что было для меня огромным шоком.

Что делать дальше?

Я знала, что нужно что-то менять. И не только ради себя, но и ради сына. Хирургические вмешательство мне казалось единственно верным решением. Но для того, чтобы меня допустили к операции, требовались доказательства неудачных попыток сбросить вес другими способами. Ожидая провала, я присоединилась к сообществу «Weight Watches». Знала бы я тогда, как сильно это изменит мою жизнь.

Как это может помощь?

Я начала с пеших прогулок и несложных упражнений. Мне это давалось непросто, поэтому я занималась не очень интенсивно. Однако, для меня это уже был большой прогресс. Каждый день я заставляла себя и за первую неделю сбросила 4 кг.

Конечно, нужно было следить за питанием, но я не садилась на диеты. Количество калорий снижала постепенно, чтобы для организма это не стало большим стрессом.

До Weight Watches у меня не было ограничений в отношении еды. Я ела фаст-фуд почти каждый день и не могла остановиться: заказывала самый большой гамбургер, самую большую картошку фри и большую газировку. Я действительно не думала и не заботилась о том, что вкладывала в свое тело. Система программы, основанная на баллах, заставила меня задуматься о том, что я ем, и это привело к полному изменению образа жизни.

Я также вводила в тренировки силовые упражнения с весами, и мне это так понравилось, что я втянулась.

Не передать словами то чувство, когда ты наконец можешь полностью замотаться полотенцем после душа. Для меня это была большая победа.

Какие ещё изменения произошли?

Ещё одно важное изменение в образе жизни: не чувствовать себя виноватой из-за того, что съела что-то, что я считала вредным. Раньше, на других диетах, я срывалась на одну сладость и продолжала их поедать (я уже «испортила» свою диету в тот день — зачем вообще есть здоровую пищу?). Но «WW» научили меня, что один кекс — это не то, что дало мне набрать 300 фунтов и это не остановит мой прогресс — я могу наслаждаться угощениями без вины и затем вернуться на правильный путь.

Что есть?

Я нашла тысячу способов сделать более здоровые варианты любимых блюд, а это значит, что мне не надоедает диета, и я всегда чувствую себя удовлетворенной.

Вот что я обычно ем в период сброса веса:

Завтрак: протеиновый кофе (две порции эспрессо, залитые протеиновым коктейлем) с фруктами или Smartcake (безглютеновый пирог с низким содержанием углеводов).

протеиновый кофе (две порции эспрессо, залитые протеиновым коктейлем) с фруктами или Smartcake (безглютеновый пирог с низким содержанием углеводов). Обед: яйца и колбаса из индейки или сыр на гриле с цельнозерновым хлебом.

Ужин: тесто для пиццы, приготовленное из обезжиренного греческого йогурта, с лёгким сыром и соусом маринара. Или иногда запеканка из брокколи с рисом из цветной капусты.

Самые важные результаты

Сбалансировать жизнь с этим новым режимом было сложно, но я знала, что должна сделать все от меня зависящее, чтобы добиться успеха — это означало посещать еженедельные встречи с Weight Watches.

Моя семья не живёт поблизости, а моего мужа часто не было дома, потому что он служил в морской пехоте, поэтому мне приходилось полагаться на друзей, которые присматривали за сыном, пока я была в спортзале или на собраниях.

Я так благодарна за невероятную поддержку, которая была у меня на протяжении всего этого процесса, для меня это очень много значит. Понятно, что мои близкие беспокоились обо мне из-за моего лишнего веса, и это лучше всего — знать, что я заставила их гордиться.