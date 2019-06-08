Атлет во благо: как заниматься спортом и помогать детям?

Я сижу в самолете Сочи – Москва на следующий день после открытия триатлон-сезона IRONSTAR 2019. В самолете – добрая половина пассажиров – участники соревнований. Их выдают с головой майки финишеров, триатлонные очки и дорогущие часы. Сразу после прилёта на стойках регистрации в багаже выделяются гигантские кофры с велосипедами. Все тщательно и любовно упаковано. Ведь снаряжение для триатлона стоит хороших денег, а некоторые велосипеды по стоимости могут конкурировать с не самым дешевым автомобилем.

Днём мне удалось встретиться с победительницей IRONSTAR 113 среди женщин Дарьей Чунарёвой. И я до сих пор под впечатлением. Даша – стройная, зеленоглазая обладательница роскошной русой косы. Я встречалась с Дашей и ранее, но очень трудно воспринимать за воплощенной женственностью такие физические возможности. Триатлон – один из самых непростых видов спорта. Особенно для любителей. Требует колоссальной физической подготовки, собранности, многочасовых почти ежедневных тренировок в трех видах спорта одновременно, да и что скрывать – определенных материальных вложений.

Дарья Чунарёва финишировала первая, уместив свои 113 километров в 5 часов 3 минуты 57 секунд, и оставила ближайшую преследовательницу в 8 минутах отставания. Трудно поверить, но для Дарьи это первая победа в триатлоне.

— Ты давно в триатлоне? Как ты пришла в этот спорт?

— Я активный человек, но профессионально спортом никогда не занималась. Не училась в спортивной школе. Правда всегда участвовала от класса в каких-то соревнованиях, занималась спортивным ориентированием. В триатлон пришла в 14-м году. Сначала просто бегала в парках с Nike, а потом узнала про триатлон от знакомых. Подобрала старт и начала. Сначала без тренера, на горном велосипеде (смеется). И так до 18-го года делала по одному старту в год. В 18 году поняла что с тренером и в команде продуктивнее будет тренироваться, чем одной. Узнала про тренера Евгения Рулевского, про Rullez Team.

— Тогда и поменяла горный велосипед на шоссейный?

— Поменяла велосипед на самый простой шоссейный, когда поняла, что меня все обгоняют в первую очередь из-за оборудования, ещё в 2016/17 году. Первые три старта были на горном, а потом уже все на шоссейном делала, самом простом. С ним я и пришла в команду. В команде стала тренироваться 6 раз в неделю, а если еще и поехать в кэмп, то результаты совсем другие.

— В этом году уже были кэмпы?

— Да, в марте мы ездили на Кипр. Был первый старт сезона – Айя-Напа. Там для меня тоже был достаточно удачный старт, я заняла третье место по группе (имеется в виду возрастная группа). И буквально две недели назад мы вернулись из Киргизии.

— Впервые слышу про любительские сборы в Киргизии!

— Там настоящая беговая тусовка, тренируются наши «сборники», Дима Сафронов, например. Очень хорошая, рабочая атмосфера.

— Как удается совмещать такую спортивную вовлеченность с работой? Чем ты занимаешься?

— Я занимаюсь страхованием. Работаю на себя. Мой доход, конечно, не очень стабильный, нет фиксированной зарплаты. Но зато я могу сама планировать свое время и тренироваться, когда мне нужно.

— На торжественное награждение на пьедестал ты вышла с флагом «Атлет во благо» фонда «Синдром любви». Что это значит для тебя?

— Про фонд и его спортивные проекты я узнала года три назад. Искала старты, где побегать на лыжах, и увидела благотворительную лыжную гонку. Если есть выбор, я выберу старт, у которого есть хорошая цель. Стала участвовать в мероприятиях, а уже в составе команды Rullez мы участвовали в сайклинге (Cycling vo blago – проект фонда «Синдром любви»). А накануне этого старта Женя стал «Атлетом во благо» и объявил сбор средств нашей командой в этом сезоне IRONSTAR (прим. Евгений Рулевский открыл сбор средств на первые Московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна, которые состоятся в ноябре 2019 года в Москве).

«Атлет во благо» – проект благотворительного фонда «Синдром любви». Спортсмены объединяют свои спортивные цели с благотворительной миссией: участвуют в соревнованиях, проводят открытые тренировки, реализуют свои спортивные проекты. Атлеты во благо самостоятельно собирают средства на программы в поддержку людей с синдромом Дауна и их семей. Сбор средств может быть как индивидуальным, так и командным. Узнать больше. – проект благотворительного фонда «Синдром любви». Спортсмены объединяют свои спортивные цели с благотворительной миссией: участвуют в соревнованиях, проводят открытые тренировки, реализуют свои спортивные проекты. Атлеты во благо самостоятельно собирают средства на программы в поддержку людей с синдромом Дауна и их семей. Сбор средств может быть как индивидуальным, так и командным.

— Ты поддерживаешь эту инициативу Жени?

— Я всегда «за». Мы должны что-то делать для других людей. Если мы можем чем-то помочь, что-то сделать, то это нужно делать. Потому что если быть равнодушным, проходить мимо, если это не касается моей семьи, мы будем жить в страшном, жестоком мире, в котором всем без разницы. Я рада, что наша команда не преследует только спортивные цели – места, секунды, а за всем этим стоит что-то большее.

— Ваша команда стала первой командой «Атлет во благо» в этом сезоне на стартах IRONSTAR.

— Женя Рулевский – человек, который может вдохновлять людей делать хорошие дела для одного человека и для многих. Теперь у нашей команды добавилась благотворительная миссия.

— Какой твой следующий старт?

— Следующий старт IRONMAN 70.3 Otepää 15 июня.

— В каких стартах IRONSTAR ты еще планируешь принять участие в этом сезоне?

— Планирую Завидово, Казань, возможно, в Крокусе в Москве. Мне кажется, сейчас это одни из лучших организаторов. С одной стороны, старт домашний, ты всех знаешь, но уровень с каждым годом все выше и выше. Ребята очень растут.

Соревнования IRONSTAR — любительские соревнования по триатлону. Проводятся с 2014-го года. — любительские соревнования по триатлону. Проводятся с 2014-го года. Триатлон набирает популярность с каждым годом. В первом любительском старте IRONSTAR приняли участие 150 спортсменов-любителей. В стартах 31 мая и 1 июня этого года приняли участие более 3 тысяч человек. И это только начало сезона. Впереди Завидово, Казань, Калининград, Москва и снова Сочи уже в октябре.

— Твоя победа была ожидаемой для тебя?

— Я еще далеко не всех сильных атлетов знаю в любительском триатлоне. А решение об участии в Сочи было принято буквально за неделю. Я не успела посмотреть, кто именно примет участие, поэтому не знала, какие точно у меня шансы. Я понимала, что все реально, потому что только начало сезона, а у меня уже была одна половинка и 2 сбора. План был такой – я все делаю на 90-95 процентов, и если есть возможность, то мы выигрываем. Хороший отрыв на велосипеде дал мне возможность не слишком выложиться на беге. А так как это шестая половинка, ты уже хорошо знаешь свое тело, знаешь, как распределиться так, чтобы не перетрудиться, где ты можешь потерпеть.

— Ты первый раз была лидером гонки! Как впечатление? Тебя постоянно сопровождают, снимают на камеру для прямой трансляции.

— Для меня это было непривычно. Что мне делать? Я привыкла ехать одна. Они едут и снимают. Мне надо поесть, а на меня все смотрят! (смеемся уже вместе) Но после сорокового километра я решила – ну ладно, смотрите. А на беге впереди ехала девочка на велосипеде. Ехала рядом камера. А девушка на велосипеде всем говорила: «Уходите с траектории лидера!»

— Даша, скажи, о чем ты мечтаешь?

— О чем я мечтаю… в спортивной сфере из мечт/целей в этом сезоне попасть на Чемпионат мира 70,3 в Ницце. Так же есть мечта попасть на Norseman и получить чёрную футболку. Подавала заявку в 2018, не получилось, буду подавать ещё.

— А в неспортивной, если не секрет?

— Ничего сверхмасштабного, даже больше не мечта, а спокойные желания: иметь возможность помогать своим родителям, побывать на Ниагарском водопаде, завести собаку, быть и делать нечто, что оставит след если не в история, то хотя бы в сердцах людей.

Расстаемся с Дашей, но не прощаемся надолго. Скоро увижу Дашу в Завидове. Буду следить за результатами старта в Эстонии. И, кто знает, может быть, отважусь тоже где-нибудь проплыть, прокрутить, пробежать.