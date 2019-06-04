В Москве прошёл «Красочный забег». Лучшие фото со старта в нашем фоторепортаже.

Раскрасили столицу: салют на финише, костюм Евы и сотни лайков в «Инстаграм»

2 июня в Москве прошел самый яркий старт этого лета — Красочный забег. Около 5 000 человек пробежали 5 км через четыре разноцветные зоны, зарядив хорошим настроением окружающих и украсив все вокруг облаками разноцветной краски.

В Красочном забеге личное время бегунов не замеряется, а финишное время фиксируется только у трех самых быстрых мужчин и женщин. Первым среди мужчин финишировал Дмитрий Сафронов с результатом 15 мин. 00 сек. Второе место занял Вячеслав Соколов. Его время —15 мин. 19 сек. Третий — Андрей Барышников. Он пробежал 5 км за 15 мин. 21 сек.

Фото: Беговое сообщество

Среди женщин лучший результат показала Юлия Конякина, преодолевшая дистанцию за 17 мин. 41 сек. Второе место — у Екатерины Слободкиной. Ее время — 18 мин. 14 сек. Третье место досталось Светлане Гребневой. с результатом 19 мин. 03 сек.

Фото: Беговое сообщество

Фото: Беговое сообщество

Фото: Беговое сообщество

По традиции многие участники вышли на старт в костюмах — фантазия некоторых из них поразила оригинальностью зрителей и организаторов. Лучшим образом в этом году был признан «Костюм Евы» с игрушечным удавом на плече.

Лучший костюм на «Красочном забеге 2019» Фото: Беговое сообщество

Фото: Беговое сообщество

Фото: Беговое сообщество

Завершился праздник красочным салютом. После награждения победителей и призеров тысячи людей одновременно подбросили заранее подготовленную краску, а со сцены на них обрушилась разноцветная красочная волна. Этот зрелищный момент собрал сотни лайков в Инстаграме.

Фото: Беговое сообщество

Фото: Беговое сообщество

Следующий старт Бегового сообщества — Ночной забег — пройдет 13 июля после захода солнца. Участники пробегут 10 км по художественно подсвеченным набережным ночной столицы и впервые забегут на Большую спортивную арену Лужников.

Регистрация на Ночной забег продлится до 26 июня на сайте.