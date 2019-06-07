7 фестивалей этого лета: арт-футбол, усадьба Jazz, дрэг-рейсинг и многое другое

Сидеть дома в тёплое время года — просто непростительно. Тем более, когда вокруг происходит так много спортивных (и не только) событий. Кстати, улучшению фигуры способствуют не только активные тренировки в зале, но прогулки на свежем воздухе, танцы под открытым небом, адреналин и, конечно, хорошее настроение. Беспокоясь о вашей физической форме, мы собрали топ — 7 активностей июня. Не пропустите самое интересное!

Игры World Class им. Дмитрия Жирнова

XIX летние Игры World Class имени Дмитрия Жирнова по традиции откроют летний фитнес-сезон и зададут бодрый ритм долгожданному времени года. Официальная церемония открытия Игр состоится 9 июня на Поклонной Горе. Старт соревнованиям даст открытый забег, в котором сможет принять участие любой желающий, а не только члены клубов сети.

Где: «Музеон», Москва

Когда: 8-16 июня

Дистанции: 10 км, командная эстафета, детские забеги (500 и 1000 метров)

Epicenter Major

Важное событие в мире фанатов компьютерных игр — Международный киберспортивный турнир по Dota 2. Уверены, будет жарко, ведь призовой фонд соревнований составляет 1 000 000 долларов. Победитель турнира заработает $350 тыс. и получит 4950 очков DPC для попадания на главное киберспортивное событие года – The International 2019.

Где: ЦСКА — Арена, Москва

Когда: 28-30 июня

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Чемпионат России по дрэг-рейсингу SMP RDRC

Почувствовать, как по телу пробегают мурашки и лёгкий холодок можно на 1 этапе Чемпионата по дрэг-рейсингу.

Вас ждут:

фантастическое шоу, машины на скорости 400 км/ч;

более 100 самых быстрых и уникальных автомобилей;

Dodge Viper (4500 л.с.), обладателя рекорда России: 402 метра за 6,305 секунды на скорости 366,41 км/ч;

большая развлекательная программа для всей семьи, конкурсы, призы, соревнования по сим-рейсингу, дрифт-шоу, выставка суперкаров;

гоночное такси и многое другое.

Где: Аэродром «Быково», Московская область

Когда: 29-30 июня

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Открытая велогонка

Бесплатный велосипедный заезд для всех, кто хочет попробовать свои силы. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 14 лет, но и для юных участников будет подготовлен отдельный заезд для начинающих под руководством опытных наставников.

Где: Лыжероллерная трасса, р-н Савелки, Зеленоград

Когда: 9 июня

Дистанции: 5 км, 10 км.

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Женский футбольный турнир Nike

В Москве стартует женская спортивная программа и футбольный турнир Nike «Играй как богиня».

На площадках развернется настоящий фестиваль спорта и творчества: на протяжении 30 дней каждая девушка сможет принять участие в футбольных тренировках для разного уровня подготовки, посетить бокс, йогу, танцы и другие тренировки, проявить свое воображение в кастомизации женской футбольной джерси.

Кроме того, у вас есть возможность посетить лекции от известных женских лидеров из различных областей: искусства, науки, моды и тд., а вечером – послушать музыку и зарядиться энергией на вечеринке.

Где: культурно-спортивный центр Box MSK и флагман Nike MSK

Когда: с 7 июня

Расписание и регистрация на мероприятия уже доступны в веб-приложении Nikemoscow.com

Арт — футбол

Футбольная тема на этом не заканчивается — в конце мая в столице вас ждёт чемпионат мира по футболу среди артистов.16 команд из 23 стран мира сразятся за футбольный кубок. Также в программу фестиваля войдут спортивные соревнования, концерты, выступления популярных музыкантов, кинопоказы и цирковое шоу.



Это событие станет частью международной благотворительной акции «Под флагом добра», цель которой — оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Гостями фестиваля станут Эмир Кустурица и группа The No Smoking Orchestra, Машина времени, Валерий Сюткин, Михаил Гребенщиков и другие.

Где: территория стадиона «Локомотив»

Когда: 8-16 июня

Encore Fest

Фестиваль Encore пройдет в ночь с 15 на 16 июня, прямо под день рождения Тупака Шакура — одного из самых уважаемых рэперов в истории и основателя группы Outlawz. Собственно, эта группа и станет хедлайнером. Компанию им составят Feduk, Mishlawi и A$AP Illz, Антоха MC, Obladaet, Жак Энтони, Хамиль и Змей и многие другие.

Где: Культурный центр «ЗИЛ», Москва

Когда: 15 июня

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Усадьба Jazz

Это шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших опен-эйров России.

Новая площадка, кардинальная смена имиджа и множество самых разных и, в том числе, музыкальных сюрпризов и самых невероятных метаморфоз – это далеко не всё, что ожидает как настоящих адептов УСАДЬБА JAZZ, так и новичков, только вступающих в их ряды. Среди гостей — Black Eyed Peas, Сплин, Иван Дорн, Caro Emerald, Nino Katamadze и другие.

Где: Коломенское, Москва

Когда: 22-23 июня

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