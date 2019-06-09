«Как девчонка»: с чего вы взяли, что футбол не для женщин?

Несмотря на то, что исключительно женских и мужских видов спорта практически не осталось, говорить о футболе, как об игре «на равных» довольно сложно. Рейтинги Чемпионатов мира с участием мужчин гораздо выше, на трибунах и перед телеэкранами за происходящим на поле наблюдает огромное количество человек, многомиллионные контракты футболистов бьют все рекорды. Да что там говорить, сами женщины предпочитают болеть за «мужской футбол». Почему так происходит, и только ли в сексизме дело?

Чтобы понять настоящее, нужно знать прошлое

Окунёмся в историю. Родиной женского футбола считается Британия. К слову, мужского тоже. Ещё в середине 1880-х по инициативе известной аристократки леди Флоренс Дикси был основана команда British Ladies' Football Club. Хотя, многие свидетельства говорят о том, что первые матчи среди замужних и незамужних дам состоялись ещё в 17 веке.

Однако, чудо принятия женщин в ряды профессиональных спортсменов не случилось моментально. В те времена, как мы можем догадаться, места в этой сфере дамам не находили. Даже врачи в один голос пугали страшными болезнями, утратой изящества, грации и прочих прелестей.

А что в России?

Женский футбол в нашей стране начал развиваться не сильно позже мужского. Уже через три десятка лет в столице работали два кружка, а на поле сражались несколько университетских женских команд.

Один из самых известных женский ФК тех времён – «Пушкино». Его участницы даже получили возможность сразиться с мужчинами, но проиграли со счётом 2:8.

Лучшие футбольные времена

Первая мировая война вдохнула в женский футбол вторую жизнь и стала мощным толчком для его развития. Многие девушки вынуждены были покидать дом и устраиваться работать на заводы. Все они были совсем подростками, и тяжёлые условия труда негативно сказывались на психике. Тогда Министерством военной промышленности было принято решение организовать постоянный досуг, и третьей по распространённости его формой стала, казалось бы, грубая мужская игра. Видимо, снимать стресс так было гораздо легче.

И, хотя в 1912 году Английская ассоциация проявила первые ноты дискриминации, издав постановление, в котором запрещала дамам играть на стадионах, где проводятся матчи мужской лиги, через несколько лет произошло одно важное событие.

В апреле 1920-го состоялся первый в мире международный женский матч. В Ливерпуле состоялся благотворительный поединок между француженками и футбольным клубом Dick, Kerrʼs Ladies, на котором присутствовало около 50 000 зрителей. Остальные 10 000 тысяч желающих, по некоторым сведениям, просто уже не пустили на заполненный стадион.

Однако многочисленные запреты и ущемления всё-таки отодвинули прекрасную половину человечества на второй план.

Качественные сдвиги произошли лишь в конце 60-х годов с ростом феминистских движений в демократическом мире. Особое значение тогда имел неофициальный ЧМ в Англии. С этого времени в нескольких странах стали действовать женские федерации футбола, проводились национальные турниры.

А судьи кто?

Впервые к судейству матчей высшей лиги женщина была допущена в Бразилии. Счастливицей стала радиообозреватель Леа Кампом, она обслуживала матчи в Мексике, Франции, Италии, Гватемале, Португалии и Испании. Тогда известный португальский футболист Эйсебио определил её, как женщину, которая прекрасно понимает футбол.

Напротив, мужская часть членов общества судей категорически отказывалась от участия в женских матчах, аргументировав это тем, что «переговорить» футболисток просто невозможно, а любое пенальти заканчивается слезами. Что ж, довольно веский аргумент, если, конечно, правдивый. И руководство ФИФА снова замерло в нерешительности и ожидании.

Второе дыхание

В 1991 прошёл первый женский ЧМ по футболу. Сборная СССР участие не принимала и, если честно, даже не стремилась. Команда хотела набраться опыта в товарищеских матчах.

В последующие годы российские футболистки пробовали себя в зарубежных турнирах, выходят в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1996 женский футбол утверждается в программе Олимпийских игр.



В 2009 году Пермская «Звезда» дошла до финала женской Лиги чемпионов, это самое высокое достижение российского женского клубного футбола.

В 2015 Елена Фомина, в прошлом игрок сборной, стала второй в истории женщиной и первой россиянкой, возглавившей национальную команду страны.

И, казалось бы, всё прекрасно и ущемлений не чувствуется. Но девушки недовольны, а зря ли?

Вы наверняка видели ролик, выпущенный женской сборной Германии, в котором они высмеивают предрассудки о том, чем должны заниматься женщины.

Женская сборная Германии: у нас нет мячиков, но мы умеем с ними обращаться

И ведь отчасти это оправдано. И дело не в дискриминации со стороны мужчин. Основная проблема заключается в том, что мир большого спорта (в большинстве его видов) считается миром мужских ценностей. Физические нагрузки, соперничество, агрессия, конкуренция – всё это не про девушек. Эти вещи достаточно плотно ассоциируются с «мужскими» качествами во всём обществе в целом. Ну а если ты проявляешь слабость, покорность или нежелание идти на конфликт, — «ведёшь себя, как девчонка».

Но ведь эти качества давно не отдельно про мальчиков и девочек, и мы это прекрасно понимаем, только вот в массовом сознании всё равно почему-то не укладывается.