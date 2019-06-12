Оденься как Роналду: у кого ещё есть собственный модный бренд?

Не секрет, что профессиональные спортсмены нередко пользуются громкими именами и открывают собственный бизнес, выпускают свою продукцию или коллекции в коллаборациях с известными брендами. Привлечение спортсменов обходится компаниям намного дороже, чем использование других звезд. Контракты измеряются миллионами долларов.

Иногда запуск кампании — исключительная инициатива медийных личностей. Среди таких — чуть ли не каждый второй. Один из самых громких примеров — основатель одноимённой фирмы одежды теннисист Рене Лакост.

Не всегда всё выходит гладко, и марка остаётся на слуху. Уверены, что и в нашей подборке есть те, о которых вы слышите впервые. Пройдите тест и попробуйте угадать, есть ли у звёздного спортсмена собственная линия одежды? Кажется, это будет не так просто.