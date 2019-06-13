Он решил стать ещё продуктивнее и создать что-то более популярное, чем «ВКонтакте» и «Телеграм».

Дуров отказался от еды и алкоголя: «поехала крыша» или мозги встали на место?

На днях в Сети появилась информация о том, что создатель «ВКонтакте» и «Телеграма», один из самых популярных российских IT-бизнесменов Павел Дуров «объявил голодовку». Как оказалось, это не очередной способ выразить свой протест, а намеренное действие для повышения продуктивности. Разбираемся, стоит ли использовать его диету и как она может помочь.

«Последние 15 лет я не пью алкоголь, не употребляю кофеин, таблетки, не ем мясо и фаст-фуд. Последний год я исключил из диеты глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу».

Павел уверяет, что такие ограничения пошли ему на пользу. Он однозначно стал более продуктивным и забыл о болезнях. За этот срок простудился Дуров всего один раз.

Конечно, этап отказа от «вредного» не стал для предпринимателя последней инстанцией. В мае он ограничил свой рацион только рыбой и морепродуктами.

Если у вас есть доступ к свежей дикой рыбе, то однозначно рекомендую эту диету для повышения продуктивности. В отличие от фермерского мяса или продуктов сельского хозяйства, дикую рыбу человечество ест уже десятки тысяч лет, поэтому такая диета для меня имеет свой смысл, чего не скажешь о веганстве.

Отказ от еды

Этот этап в пищевых экспериментах Дурова наступил в начале июня. Вода — единственное, что осталось в рационе Павла, но на самочувствие он не жалуется. Голод улучшает ясность мышления.

Пост — отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную систему. Также это даёт передышку имунной системе.

Наши предки, охотники-собиратели, часто обходились без еды, поэтому наше тело должно иметь периоды голода хотя бы раз в год. Вот почему в большинстве религий существует пост — он полезен и необходим как для тела, так и для ума.

Что говорят врачи?

Практика голодания для очищения организма существует уже давно. Но большинство врачей всё же не рекомендует так резко снижать калорийность вашего рациона. Для похудения и очищения гораздо эффективнее будет низкокалорийная диета с правильными и полезными продуктами.

И всё же, если вы решаетесь на этот эксперимент, врачи строго предупреждают: процесс голодания необходимо начинать с визита к врачу и желательно с полного медицинского обследования.