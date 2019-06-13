Тело XXI века: быть худым модно, но не всегда нужно

Эксперт «Чемпионата», велнес-коуч Андрей Семешов — о том, к чем нужно быть готовым на пути к шести кубикам пресса.

Когда жир вышел из моды

Мода на худобу — весьма недавнее явление по меркам человеческой цивилизации. Вплоть до, условно, вчерашнего дня среди состоятельных граждан ценилась здоровая полнота, которая ассоциировалась с доступностью ресурсов. В первую очередь, речь про много и вкусно покушать.

Но стоило калориям драматично подешеветь, как полноту смогли «позволить» себе и менее финансово успешные слои населения. Соответственно, чтобы выделяться из толпы, сегодня нужно быть стройным. И чтобы уж наверняка не перепутали — до болезненной худобы. Так появился культ борьбы с лишними килограммами, мода на фитнес и прочий ПП с обезжиренными продуктами и gluten free.

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В результате — сегодня многие девушки садятся на диету едва ли не с окончанием начальной школы. Индустрия похудательных чаёв и тематических онлайн и оффлайн журналов располагает миллиардными оборотами. И даже в самом скромном продуктовом магазинчике возле дома непременно обнаружится полочка с «диетическими товарами».

Такая атака на массовое сознание приводит к тому, что идеей снизить массу тела (зачастую — какими-то дикими методами типа «капустной диеты») становятся одержимы даже те, у кого и лишних-то килограммов нет. Так, представьте себе, бывает — жир в организме есть, но он отнюдь не лишний, а самый что ни на есть жизненно необходимый.

В клинике Майо в 2011 году провели исследование среди людей, переживших инфаркты. Так вот, самый высокий процент смертности (15%) в течение трёх лет был отмечен среди самых худых. Наилучшие показатели (всего 2%) оказались у тех, кто имел высокий процент содержания жировой ткани в организме (более 34 и 25 для женщин и мужчин соответственно), а также достаточные объемы мышечной массы. Ученые сделали вывод, что в условиях тяжёлых заболеваний наш организм использует жировую ткань как дополнительный инструмент в борьбе с недугом.

Так что же, получается, худеть вредно? Если говорить про здоровье, то текущие фитнес-стандарты — это откровенный перебор. Сетка вен под кожей, экстремально низкий процент подкожного жира — к здоровому долголетию всё это никакого отношения не имеет. Плюс нельзя забывать, что пусть мы и очень похожи, всё-таки каждый уникален. Это относится в том числе и к тому количеству жира, которое конкретно ваш организм считает нормальным. И стремится его поддерживать.

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Руководствуйтесь здравым смыслом

Когда ко мне обращаются за советами как похудеть, я всегда спрашиваю — «А зачем?». Ведь худеть — это, откровенно говоря, не самое захватывающее приключение в жизни. Ещё Раневская метко отметила, что на диетах лица становятся «меньше, но грустнее». Поэтому, ввязываясь в эту историю, нужно иметь весьма сильную мотивацию. Иначе будет хуже, и вы пополните печальную статистику. Статистически из 10 похудальцев 9 набирают килограммы обратно, чаще всего с избытком.

Это явление назвали в честь игрушки, которая всегда возвращается в руку — «эффект йо-йо». И на организм такие качели оказывают даже более губительное воздействие, чем просто поддержание массы тела, пусть и избыточной.

Так что же, вовсе не худеть?

Если вы абсолютно точно не уверены, что жить в прежнем теле для вас больше не вариант, то лучше не ввязывайтесь. С одной, но очень важной оговоркой. Возьмите обычный протяжный метр и определите размер талии. Для мужчин верхняя граница — 94 см, для женщин — 80. Если укладываетесь в нормативы, то поводов для беспокойства нет. Можете смело отписываться от всех блогов про похудение и борьбу за рельеф.

Фото: istockphoto.com

Если же цифры оказались побольше, то велика вероятность наличия висцерального ожирения, в перспективе ведущего к развитию, к примеру, диабета второго типа и прочим столь же малоприятным последствиям. И вот в этом случае имеет смысл заняться уже не столько красотой и формами, сколько в самом прямом смысле слова своим здоровьем: почистить рацион, увеличить физическую активность. И не нужно кидаться во все тяжкие, следуя советам из социальных сообществ. Руководствуйтесь здравым смыслом. Вы же и до изобретения инстаграмма знали, что жареные свиные ребра с картошкой фри — это вкусно, но не очень, мягко говоря, полезно. И что есть такие продукты как творог, рис, белое мясо и рыба, овощи и фрукты. Понять, достаточно ли подвижный ваш образ жизни, поможет смартфон, в котором наверняка есть встроенное приложение-шагомер. Взгляните на цифры: целевой показатель, которого нужно достичь как можно скорее, 10-12 тысяч шагов КАЖДЫЙ день. Совсем хорошо, если получится найти свой вид спорта, который не будет восприниматься как каждодневная каторга, а наоборот, каждое занятие доставит радость.

А если нужно «как в Инстаграме?»

Но что делать, когда для жизненной гармонии не хватает шести кубиков? Что ж, тут вы добровольно обрекаете себя весьма трудный путь. Раз прорисованный пресс для вас пока только мечта, очевидно, что организм не расположен поддерживать столь низкий процент жировой прослойки. Да, есть такие от природы худощавые счастливчики, которые без видимых усилий поддерживают завидные кондиции. Но их все-таки меньшинство.

Для нас, не столь генетически одаренных, такой внешний вид, разумеется, тоже вполне достижим. Достаточно подобрать адекватный режим питания, нагрузок (тут уж вряд ли обойтись без силовых тренировок и кардио) и запастись огромной мотивацией. Поверьте, не раз, не два и не три вас будут посещать мысли: «Да зачем мне это надо? Да ничего у меня не получается. Ради чего я так над собой издеваюсь».

И самое неприятное заключается в том, что даже заполучив заветную фигуру мечты, вы не сможете расслабиться и наслаждаться жизнью, забыв про жесткий режим и закрыв членство в фитнес-клубе. В очень короткие сроки ваш организм наберет то количество жира, к которому привык. Это так называемый set-point.

Есть данные, что систематическое переедание приводит к тому, что он сдвигается в сторону большего объема жира, который стремится поддерживать. Но вот в обратном направлении коррекция происходит очень и очень медленно. Требуются не месяцы, а годы на то, чтобы заставить ваше тело поверить в то, что низкий процент жира — это та норма, которая ему комфортна.

Поэтому даже располагая проверенной методикой «сушки» (никаких тайн и чудес — всего лишь меньше кушать и больше двигаться, но — разумно), я не спешу предлагать ее людям. В действительности такие фитнес-тела — это скорее про «Инстаграм», чем про реальную жизнь. Но если очень хочется, то все возможно. Было бы желание.