Обзор шагомеров: от бюджетного Xiaomi до часов Garmin класса люкс

Новинки, на которые стоит обратить внимание, если вы давно хотели приобрести фитнес-часы.

Здоровый образ жизни – это не просто занятия спортом и правильное питание. В первую очередь, это целый комплекс действий, о которых забывать нельзя. Посчитать КБЖУ, измерить пульс, следить за дыханием и сном. Чтобы не заводить тысячи ежедневников и не скачивать в смартфон столько же приложений, отличной идеей станет приобретение фитнес-часов. В это подборке каждый сможет найти трекер на свой вкус и бюджет.

Xiaomi Mi Band 3 – самый бюджетный фитнес-трекер

Стоимость фитнес-браслета составляет всего 25 долларов США (1600 рублей). За эту сумму вы получите не только стильный, но и функциональный аксессуар. Эти часы способны считать шаги, пройденное расстояние, измерять пульс, анализировать качество сна, выводить уведомления на экран вашего смартфона. Есть и минус: сейчас браслет функционирует на китайском языке. Русский планируется добавить к осени.

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Misfit Ray

Один из лучших браслетов для плавания, так как он водонепроницаем, с ним можно погружаться на глубину до 50 метров. Также он поддерживает и другие виды спорта: бег, теннис, танцы, йога, катание на велосипеде и т.д. Браслет умеет подсчитывать движения и сожженные калории. Нельзя не отметить и внешний вид трекера — металическая трубка представлена в разных цветах, звонки подсвечиваются светодиодом, а ремешок выполнен из приятной кожи. Цена устройства: 100 долларов (6900 рублей).

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Fitbit Chargу 2 – для любителей активного отдыха

Дисплей фитнес браслета очень функционален: он выводит пульс, время, шаги, дистанцию, подъемы в высоту, время активности. Также прямо с браслета можно запустить секундомер, режим бега и дыхательные упражнения. Внутри него есть даже высотометр.

Поплавать же с девайсом не удастся — его водонипроницаемость защитит исключительно от брызг. К тому же, это не самый бюджетный вариант, цена его составляет 150 долларов (9400 рублей).

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Moov Now – ваш личный тренер

Это самый необычный фитнес-трекер в подборке. У него нет экрана, поэтому заряда хватит на целых полгода. Также браслет может измерять активность, самостоятельно отличать, к примеру, плавание от бега. А в комплекте к нему идет приложение с личным тренером, который подскажет методики выполнения упражнений. Из минусов – крайне лаконичное приложение, все личные данные хорошо запрятаны, и функционирует оно только на английском языке. Стоит Moov Now 60 долларов (3700 рублей).

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Samsung Gear Fit 2

Samsung Gear Fit 2 – нечто среднее между фитнес-браслетом и умными часами. О близости ко второму говорит хотя бы то, что в аппарате имеется 2х-ядерный процессор и полуторадюймовый сенсорный дисплей. Даже на уведомления смартфона можно отвечать. Трекер отслеживает сон, тренировки и даже вашу ежедневную физическую активность. Девайс водонепроницаем, но нырять на глубину больше чем на 1.5 метра с ним нельзя. Заряжать браслет придется раз в 2-3 дня, но это компенсируется большим функционалом. Цена устройства: 180 долларов (11300 рублей).

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Garmin Vivosmart HR+ – лучший фитнес браслет для энтузиастов

Дизайн у Vivosmart HR+ больше про спорт, чем про стиль. Дисплей сделан из пластика, а ремешок из силикона, но по функционалу он ничуть не уступает конкурентам. Помимо трекинга физической активности, калорий и сна, браслет оснащен пульсометром и функцией GPS модуля. Дисплей отображает дату и время, пройденную дистанцию и сожженные калории.



Интересно и то, что браслет поддерживает протокол ANT+, что позволяет выводить пульс на совместимые тренажеры в зале. Официальная стоимость часов: 180 долларов.

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Условно все представленные фитнес-часы можно разделить на 3 категории:

Для новичков. Если вы хотите стать немного активнее и не знаете, с чего начать. Стоит приобрести самые популярные сегодня трекеры. В нашей подборке это Moow Now и Xiaomi Mi Band 3.

Если вы хотите стать немного активнее и не знаете, с чего начать. Стоит приобрести самые популярные сегодня трекеры. В нашей подборке это Moow Now и Xiaomi Mi Band 3. Многофункциональные девайсы. Для тех кому важны и спорт, стиль. К таким устройствам относится Samsung Fit 2.

Для тех кому важны и спорт, стиль. К таким устройствам относится Samsung Fit 2. Устройства, наполненные датчиками. Это для людей, которые хотят знать о себе все. К самым «умным» часам можно отнести Garmin Vivosmart HR+.

Теперь выбор за вами. Анализируйте свои цели и возможности и приобретайте подходящий вариант.