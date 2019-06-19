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Прыгун с шестом Арман Дюмлантис: 10 фактов о чемпионе

Валерия Баринова
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис: его называют «рекордсменом по рекордам»
В пять лет он прыгал на швабре, а к семи заменил её на настоящий шест и стал рекордсменом мира.
Lifestyle / Город 0

Арман Дюплантис, шведский легкоатлет, специализирующийся на прыжках с шестом, вошёл в историю ещё в прошлом году, когда на чемпионате Европы в Берлине сенсационно преодолел высоту 6,05 м с первой попытки и стал самым молодым чемпионом континента в этом виде спорта за всю историю.

Пьедестал Арман разделил с россиянином Тимуром Моргуновым (6,00 м) и олимпийским чемпионом из Франции Рено Лавиллени (5,95 м). К слову, на тот момент ему было всего 18 лет. Мы собрали ещё несколько фактов о юном атлете, но, как вы помните, некоторые из них могут оказаться ложными. Будьте внимательны, а мы проверим, легко ли вас обвести вокруг пальца. Было ли то или иное событие в жизни юного чемпиона на самом деле? Попробуйте угадать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/mondo_duplantis

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