10 полезных привычек, которые улучшат качество вашей жизни

Попробуйте делать это каждый день и вы себя не узнаете.

Для того, чтобы стать лучше, совсем не обязательно прикладывать титанические усилия и сворачивать горы. Иногда достаточно добавить в рутинные дела несколько полезных привычек. Мы знаем 10 ежедневных ритуалов, которые должен выполнять каждый, кто хочет стать хозяином своей жизни.

Принимайте утренний душ

По утрам нужно принимать не только внешний душ, но и внутренний. Выпейте стакан воды, как только проснулись. Желательно тёплой и с лимоном – так вы запустите ваш организм, он подготовится к новому дню и приёму пищи. Кстати, есть лучше минут через сорок, дайте ему время.

А вот внешний душ лучше заменить с тёплого на контрастный – просыпаться станет гораздо легче, а кожа всегда будет в тонусе.

Следите за гигиеной сна

Для того, чтобы чувствовать себя бодрым, важно не только время сна, но и его качество. Для более глубокого погружения в царство Морфея откажитесь от использования гаджетов хотя бы за час до того, как лечь в постель, закройте шторы и спите в полной темноте. Именно такие незаметные раздражители, как свет из окна или от экрана, нарушают нашу нервную систему.

Составляйте план на день

Для того, чтобы ничего не забыть, составляйте план на день с вечера. Этот, казалось бы, простой лайфхак поможет вам не растрачивать энергию впустую, а действовать строго по списку. Но не забудьте оставить место для форсмажоров и спонтанности – вдруг вам неожиданно захочется поменять планы ради романтической прогулки на закате.

Делайте утреннюю зарядку или вакуум

Ещё один лайфхак для бодрого утра и красивой фигуры. Не пренебрегайте физической активностью, даже если ранние подъёмы даются вам нелегко. Всего 10-15 минут в день помогут быть в тонусе долгие годы.

Ну, а если вы ещё не знакомы с вакуумом для живота, обязательно обратите внимание на эту утреннюю процедуру.

Это упражнение увеличивает приток крови к эндокринной системе и ко всем важным внутренним органам, в том числе к репродуктивной системе и ускоряет метаболизм.

Пейте воду

Если вас мучает жажда, не разменивайтесь на сок, кофе или чай. Всегда держите при себе бутылочку с водой, тогда вероятность покупки освежающего лимонада станет гораздо меньше.

Берите тайм-аут

Проводите несколько интервалов в течение дня, отключив телефон. Можно начать с трех подходов по 10 минут. Это небольшое упражнение вернёт вас в реальность, заставит вовремя «включать мозги», ориентироваться в пространстве и концентрироваться на чём-то более важном. Например, на общении с близкими.

Гуляйте

Выходите на прогулку или пробежку, если хотите переключиться и немного успокоится. Включайте любимую музыку, а может быть прислушивайтесь к окружающим вас звукам, выбирайте новый для себя маршрут и в путь. Хорошее настроение и гармонию с собой гарантируем уже через 10 минут.

Увеличьте свою двигательную активность

Для того, чтобы всегда быть в форме и не переживать за каждую съеденную калорию, нужно увеличить двигательную активность. Начните с того, что в день нужно проходить не менее 12000 шагов. Заодно и пункт выше выполните.

Читайте бумажные книги

Согласитесь, намного приятнее, сидя в вагоне метро, держать в руках не электронный девайс, а настоящую бумажную книгу, которая даже пахнет по особенному. Помните о том, что читая, вы незаметно для себя развиваетесь, улучшаете свои знания в различных сферах и, что не менее важно, прокачиваете язык и грамотность.

А если ехать в метро без гаджетов не получается, замените привычные игры и скроллинг ленты на полезные развивающие приложения. Прокачивайте мозг ежеминутно, ведь именно этот скилл – главный ключ к успеху.