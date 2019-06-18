Не пропусти: главные спортивные события этого лета

Рассказываем, как и где поддерживать себя в форме и оставаться в тонусе даже в адскую жару.

Лето – сезон отпусков и дач. В свободное время все собираются на пляжах или в бассейнах, чтобы продемонстрировать труды долгих зимних вечеров в спортзале – подкаченное тело и красивую фигуру. Мы уверены, что вы всё успели и замечательно выглядите в купальнике или плавках. Однако никогда не стоит останавливаться на достигнутом. Поэтому мы подготовили для вас подборку событий этого лета, которые могут привлечь внимание любителей физической культуры. Отдых отдыхом, а физическую активность ещё никто не отменял.

Ивановский полумарафон «Красная нить» – 2019

Когда: 7 июля

Где: г. Иваново

«Город невест» принимает у себя полумарафон. Организатором выступает проект «Бегом по Золотому кольцу». На счету у него проведение мероприятий уже во многих городах России, а в качестве новобранца в этом году выбран Иваново. Вы можете принять участие в забеге на 300 м, 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км.

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Также можно стать волонтёром и принять участие в забеге совершенно бесплатно.

Фото: vk.com/goldenringrun

Важно: не забудьте заранее получить у врача справку о том, что вам разрешена физическая активность.

X – Waters Seliger 2019

Когда: 5-7 июля

Где: озеро Селигер, г. Осташков

Всем любителям плавания подойдёт этот водный фестиваль! Заплывы от X-Waters уже давно известны, но в этом году компания подготовила что-то новенькое. Целых два дня на озере Селигер наедине с природой. Так ещё и есть возможность принять участие в заплыве на 1 км, 3 км, 5 км, 11 км и 1 милю. Плюс ко всему организаторы обещают устроить на берегу озера комфортный палаточный лагерь и провести тренинги с профессионалами своего дела.

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Ironstar Supermix

Когда: 28-29 июня

Где: на территории курорта Завидово

А это мероприятие подойдёт тем, кто любит выкладываться на сто процентов. Плавание, велогонки и бег — да, такая тренировка точно поможет оставаться в хорошей физической форме. Это уникальный формат в российском триатлоне – микс из двух дистанций: 1/4 и 1/8 от «железной». Старт подойдёт как новичкам, так и опытным спортсменам. Отдельный зачёт будет для эстафетных команд, участники которых смогут распределить между собой этапы гонки.

Масстарт с берега Иваньковского водохранилища, вело- и беговой этапы по живописным трассам природного парка “Ямской лес” и вокруг гольф-поля. Но очень важно в погоне за высокими результатами помнить о здоровье. Выносливость, конечно, залог успеха, но без сильного организма к физическим активностям лучше не приступать. Тем более к таким интенсивным. Так что советуем готовиться тщательнее.

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Ironstar Crocus Fitness 1/8 TRIATHLON

Когда: 23-25 августа

Где: Москва, ул. Международная (территория «Крокус Экспо», внешняя сторона МКАД), в пешей доступности от ст. м. «Мякинино»

Ещё одно событие для любителей триатлона, только в самом центре Москвы и в конце лета. Торопитесь зарегистрироваться, по многим позициям уже полный солд аут.

Для участия допускаются люди с любым уровнем физической подготовки, главное – здоровье. Не бойтесь открывать в себе новые грани.

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Ночной забег

Когда: 13 июля

Где: Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 7

У любителей бега есть потрясающая возможность – пробежаться по ночной Москве. Сам маршрут очень красив. Вы увидите Лужнецкую и Фрунзенскую набережные в ночной подсветке, а финишируете на Центральной площади Олимпийского комплекса. Совмещаем приятное с полезным: эстетику со здоровым образом жизни.

Не забудьте взять с собой налобный фонарик. Ночное время суток может стать опасным, лучше перестраховаться.

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Gran Fondo Russia 2019

Когда: 13-14 июля

Где: Москва и Волоколамск, Волоколамский и Клинский районы

Велосипед – один из самых главных летних видов транспорта. Вдвойне здорово, когда этот способ передвижения становится спортивным увлечением. Gran Fondo – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. С 2016 года проект реализуется и в России. Маршруты пролегают в очень живописных местах. Это отличный способ принести в обычную велопрогулку дух соревнований.

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