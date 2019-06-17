Лето в парках Москвы: скейт-площадки, пляжный волейбол, фестиваль дронов

Самые популярные развлечения этого лета и фестивали для всей семьи, которые стоит посетить.

Московские парки можно назвать идеальным местом для проведения летних выходных. Тень от деревьев, цветущие поляны, пикники у воды — прямо картинка из романтической комедии. Осталось добавить немного веселья. А об этом за вас тоже уже позаботились. Ежегодно в парках столицы проходят десятки, если не сотни различных фестивалей и ярких спортивных ивентов. Мы собрали наш собственный маст-визит лист на это лето.

Street point

Когда: 29 июня

Где: в «Сокольниках»

Что: фестиваль уличных видов спорта. Гостей ждут соревнования по баскетбольному фристайлу, состязания уличных команд и развлекательная программа. Участие бесплатно. Можно будет не только поиграть самим, но и прийти поболеть за любимую команду. Или просто познакомиться с новыми видами спорта.

Фото: istockphoto.com

Проба №3

Когда: 4-7 июля

Где: в Парке Горького

Что: фестиваль современного танца. В программе — мини-спектакли; уникальные техники и методики на занятиях для профессионалов и для тех, кто танцует только дома. Кроме того, гостей ждёт лекция об актуальных вопросах, которые возникают у зрителей и исполнителей современного танца. Проведёт её основатель проекта и фестиваля Александр Могилев, хореограф шоу «Танцы на ТНТ» и победитель проекта «Танцуй» на Первом канале.

Фото: istockphoto.com

Crazy Squirrel Night Sprint

Когда: 6 июля в 22:00

Где: в Измайловском парке

Что: ночная гонка с препятствиями. Дистанция — 1 миля (1600 метров). В парке будут ждать 20+ препятствий и профессиональные фотографии с трассы. Участие платное, 1800-2000 рублей с человека. Важное условие — команды должны быть парными (мужчина и женщина).

Фото: vk.com/beastrun

Выше сетки

Когда: 20 июля

Где: в «Сокольниках»

Что: соревнования по пляжному волейболу. Участие для команд платное, зато прийти и посмотреть на игру сможет каждый желающий. Всех ждёт хорошая музыка и спортивные активности вне площадки.

Дронрейсинг

Когда: 3 августа

Где: в парке «Северное Тушино»

Что: парковый фестиваль дронов. Гостей порадуют зрелищные гонки, показательные выступления, мастер-классы для детей и взрослых по управлению на специальной учебной трассе. Дронрейсинг — это очень молодой, высокотехнологичный увлекательный вид спорта. Обучиться управлению гоночными «болидами» сможет любой, вне зависимости от возраста, пола и физических возможностей.

Леди на велосипеде. Романтичный прованс

Когда: 4 августа

Где: в «Сокольниках»

Что: традиционный велопарад. В этот раз участникам проекта предстоит оформить свой образ в фиолетово-сиреневом цвете, а велосипеды украсить цветами лаванды. Можно почувствовать себя в манящей Франции.

Кроме того, вне зависимости от времени всегда можно присоединиться к занятиям в парках и, например, освоить для себя новый транспорт.

Скейтборд

Парки «Садовники» и «Кузьминки» проводят уроки с мая по октябрь для взрослых и детей. Записаться можно по телефону 8 (499) 175-33-69.

Перовский парк — по понедельникам, средам и воскресеньям. Тел. 8 (495)309-53-42.

Лианозовский парк будет проводить бесплатные занятия не только по скейтборду, но и трюковому самокату каждые выходные.

В Парке Горького открылись круглосуточный скейт-парк Vans и скейт-школа для детей и взрослых.

Ролики

В Измайловском парке взрослых и детей учат кататься по субботам и воскресеньям.

В Парке Горького до октября с понедельника по пятницу работает школа катания на роликах и самокатах для тех, кому больше трех лет.

Скейт-площадки есть в следующих парках: