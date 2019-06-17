Лето в парках Москвы: скейт-площадки, пляжный волейбол, фестиваль дронов

Московские парки можно назвать идеальным местом для проведения летних выходных. Тень от деревьев, цветущие поляны, пикники у воды — прямо картинка из романтической комедии. Осталось добавить немного веселья. А об этом за вас тоже уже позаботились. Ежегодно в парках столицы проходят десятки, если не сотни различных фестивалей и ярких спортивных ивентов. Мы собрали наш собственный маст-визит лист на это лето.
Street point
Когда: 29 июня
Где: в «Сокольниках»
Что: фестиваль уличных видов спорта. Гостей ждут соревнования по баскетбольному фристайлу, состязания уличных команд и развлекательная программа. Участие бесплатно. Можно будет не только поиграть самим, но и прийти поболеть за любимую команду. Или просто познакомиться с новыми видами спорта.
Проба №3
Когда: 4-7 июля
Где: в Парке Горького
Что: фестиваль современного танца. В программе — мини-спектакли; уникальные техники и методики на занятиях для профессионалов и для тех, кто танцует только дома. Кроме того, гостей ждёт лекция об актуальных вопросах, которые возникают у зрителей и исполнителей современного танца. Проведёт её основатель проекта и фестиваля Александр Могилев, хореограф шоу «Танцы на ТНТ» и победитель проекта «Танцуй» на Первом канале.
Crazy Squirrel Night Sprint
Когда: 6 июля в 22:00
Где: в Измайловском парке
Что: ночная гонка с препятствиями. Дистанция — 1 миля (1600 метров). В парке будут ждать 20+ препятствий и профессиональные фотографии с трассы. Участие платное, 1800-2000 рублей с человека. Важное условие — команды должны быть парными (мужчина и женщина).
Выше сетки
Когда: 20 июля
Где: в «Сокольниках»
Что: соревнования по пляжному волейболу. Участие для команд платное, зато прийти и посмотреть на игру сможет каждый желающий. Всех ждёт хорошая музыка и спортивные активности вне площадки.
Дронрейсинг
Когда: 3 августа
Где: в парке «Северное Тушино»
Что: парковый фестиваль дронов. Гостей порадуют зрелищные гонки, показательные выступления, мастер-классы для детей и взрослых по управлению на специальной учебной трассе. Дронрейсинг — это очень молодой, высокотехнологичный увлекательный вид спорта. Обучиться управлению гоночными «болидами» сможет любой, вне зависимости от возраста, пола и физических возможностей.
Леди на велосипеде. Романтичный прованс
Когда: 4 августа
Где: в «Сокольниках»
Что: традиционный велопарад. В этот раз участникам проекта предстоит оформить свой образ в фиолетово-сиреневом цвете, а велосипеды украсить цветами лаванды. Можно почувствовать себя в манящей Франции.
Кроме того, вне зависимости от времени всегда можно присоединиться к занятиям в парках и, например, освоить для себя новый транспорт.
Скейтборд
- Парки «Садовники» и «Кузьминки» проводят уроки с мая по октябрь для взрослых и детей. Записаться можно по телефону 8 (499) 175-33-69.
- Перовский парк — по понедельникам, средам и воскресеньям. Тел. 8 (495)309-53-42.
- Лианозовский парк будет проводить бесплатные занятия не только по скейтборду, но и трюковому самокату каждые выходные.
- В Парке Горького открылись круглосуточный скейт-парк Vans и скейт-школа для детей и взрослых.
Ролики
- В Измайловском парке взрослых и детей учат кататься по субботам и воскресеньям.
- В Парке Горького до октября с понедельника по пятницу работает школа катания на роликах и самокатах для тех, кому больше трех лет.
Скейт-площадки есть в следующих парках:
- Измайловский парк
- Перовский парк
- Парк «Красная Пресня»
- Парк «Кузьминки»
- Парк по Борисовским прудам
- Парк «Садовники»
- Усадьба Алтуфьево (BMX-парк)
- Парк Победы на Поклонной горе
- Сквер по Олонецкому проезду
- Сквер по Олонецкому проезду
- Парк «Сокольники»
- Парк Горького
- Парк 50-летия Октября
- Парк «Северное Тушино» (BMX-парк)
- Парк «Ходынское поле»
- Ландшафтный парк «Митино».