Red Bull Air Race 2019: последний раз в Казани. Чем запомнилась гонка?

Воздушные гонки Red Bull Air Race в Казань приезжают уже в третий раз, но, увы, в последний. В мае организаторы объявили о закрытии чемпионатов. Именно поэтому гонка в прошедшие выходные стала особенной. Гул моторов, невероятные шоу и показательные выступления, переживания зрителей и комментаторов — всё это было видно каждому, кто интересовался происходящим в столице Татарстана. Однако, кроме этого, были и технические неполадки в самолётах, и настоящие испытания для организаторов, и слаженная работа огромного количества людей. Рассказываем, что происходит там, куда не проникнуть зрителям — «на кухне» главных соревнований по авиа-слалому.

Кстати, дисциплина авиа-слалома возникла именно благодаря Red Bull Air Race. Это скоростное пилотирование с прохождением сложной воздушной трассы с препятствиями. Вот так это выглядит со стороны.

На суше

Пилоты испытывают невероятные перегрузки, которые контролируются как изнутри, бортовым компьютером, так и снаружи – из Центра управления полётами, датчики которого позволяют вычислить проблему с самолётом даже раньше, чем о ней станет известно пилоту. Кроме этого, в ЦУПе внимательно следят за прохождением трассы и детально отсматривают маршрут на предмет нарушения правил.

Этих самых правил, кстати, довольно много. Судьи следят за показателями перегрузки, количеством дыма, уровнем и градусом прохождения ворот, правильностью выполнения аэробатических манёвров и, конечно же, скоростью. За ошибки начисляются штрафы (+2 секунды и +6 секунд к общему времени полёта). Далеко не все они устанавливаются автоматически, например, градус отклонения самолёта от горизонтали или вертикали при прохождении ворот судьи определяют «вручную». К слову, оспорено решение судьи быть не может, а вот показания бортового компьютера принимаются в качестве аргументов для апелляции.

На воде

Во время полёта пилоту предстоит быстро проходить через пары специально сконструированных пилонов, которые называются «воротами». За их функционирование также отвечают отдельные, специально подготовленные люди. Они курсируют по Казанке на катере для того, чтобы в случае столкновения самолёта с пилоном моментально заменить повреждённые элементы на новые.

Материалы, из которых сделан пилон, обладают различными свойствами. Белый – нижний ярус пилона – это плотная, нервущаяся ткань, способная выдерживать сильные нагрузки и высокое давление внутри конструкции. Ткань для красно-жёлтого яруса намного легче типографской бумаги, но сильно превосходит её по прочности. Она напоминает ту, из которой изготавливается парашют, но с одним отличием: если птица прорвёт парашют, разрез не разойдётся дальше. Порвать этот материал также практически невозможно, но если крыло самолёта столкнётся с пилоном, разрез, наоборот, моментально разойдётся дальше, чтобы избежать повреждений воздушного судна.

Для того чтобы быстро заменить повреждённый элемент, пилон состоит из нескольких кусочков ткани, скрепленных между собой молнией. Однако привычной нам собачки на таком замке нет. Как это объясняют конструкторы, из-за того что любая мелькая металлическая деталь на скорости в 300 км/час превращается в пулю.

В воздухе

Лучше всего о том, что происходит в кабине самолёта, знает, конечно же, сам пилот. Один из финалистов гонки, представитель Чехии Мартин Шонка, рассказал, что его первый в жизни полёт состоялся ещё в 17 лет в аэропорту неподалёку от родного города.

Я с самого детства мечтал быть пилотом, но даже не представлял, что когда-нибудь это произойдёт. В этот день я был восхищён тем, что нахожусь прямо в небе.

Мартин влюбился в небо, и оно его больше не отпускало. Он покорял его раз за разом. Как и в этот день, на Red Bull Air Race 2019. Ему удалось обойти почти 11 своих соперников и занять третье место в финале.

Шонка считает, что для того, чтобы всё получилось, хороший пилот должен обладать терпением и спокойствием, быть ответственным и готовым изучать очень много теории каждый день, а для этого он, в первую очередь, должен любить небо. Очень сложно выходить на трассу, если чувствуешь, что тренировочных полётов было недостаточно. Ты должен потратить годы на отработку всех элементов и прокачку тех самых важных навыков и качеств, чтобы чувствовать уверенность за себя и за свой самолёт.

«За час до полёта я всегда отлучаюсь и ухожу туда, где меня никто не будет отвлекать. Я разогреваюсь, прыгаю, растягиваюсь, тренирую реакцию потому что впереди ждут высокие нагрузки и перепады давления. Когда я сажусь в кабину, быстро пристёгиваю ремень безопасности на поясе, поднимаю согнутые руки вверх и мой техник протягивает лямки через плечи. Это особенный ритуал и, если он отвлёкся или разговаривает с кем-то, это ненадолго сбивает меня с толку».

Ещё одна покорительница зрительских сердец – Светлана Капанина, поразившая всех невероятным шоу высшего пилотажа в небе над Казанкой.

Светлана вспоминает, что попала в самолётный спорт из фармацевтики совершенно случайно – хотела прыгнуть с парашютом, но перепутала запись. Это был той самый случай, который навсегда изменил её судьбу.

Теперь самолёт Светланы Капаниной – место, где испаряется плохое настроение, проходит боль и самочувствие всегда меняется в лучшую сторону. Вот и в этот день она чувствует себя неважно, но скоро сядет в кабину и обо всём забудет.