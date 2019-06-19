Лимфодренажный массаж: минус 5 см в талии за 2 сеанса. Это реально?

Лимфодренажный массаж – одна из самых популярных косметологических процедур. Она активирует кровообращение, способствует циркуляции лимфы, улучшает обмен веществ, сжигает жиры. Всё это не только помогает похудению, но и в целом хорошо влияет на организм.

Лимфатическая система отвечает за выведение вредных веществ, образующихся в процессе жизнедеятельности человека. Ухудшение её работы приводит к тому, что отработанные продукты жизнедеятельности накапливаются, следовательно наступает интоксикация организма. Лимфодренажный массаж необходим для стимулирования активности лимфатической системы.

Фото: istockphoto.com

Что это такое?

Лимфодренажный массаж – относительно безболезненный процесс, подразумевающий поглаживания и надавливания. Все манипуляции деликатные и волнообразные, выполняются медленно и весьма мягко. Интенсивность воздействия увеличивается к середине сеанса. Активизация застоявшейся лимфы происходит только при правильных манипуляциях. Средняя цена такой процедуры в Москве — 2-5 тыс. рублей за сеанс.

Кому и зачем это нужно?

Лимфодренажный массаж делают при следующих показаниях:

целлюлит,

послеоперационные рубцы,

растяжки,

склонность к полноте,

отёки, в том числе внутренние, появляющиеся по причине старения организма,

варикозное расширение вен,

коррекция фигуры,

ожирение,

целлюлит,

заболевания с нарушением обмена веществ.

А самое приятное, что у этой процедуры минимум противопоказаний. Часто массаж включают в состав общей терапии, его можно делать независимо от пола и возраста. Но консультация со специалистом лишней не станет. В результате этой процедуры достигается выраженный косметический эффект: устраняются отёки и морщины, снижается вес, отмечается явное уменьшение проявлений целлюлита.

Фото: istockphoto.com

В ручной технике различают три методики проведения лимфодренажного массажа.

Поверхностный лимфодренаж. Стимулирует капилляры, расположенные в коже и отвечающие за расход и накопление жидкости. Во время сеанса специалист делает круговые движения с несильным нажатием на ткани. В результате такого воздействия лимфа двигается быстрее, снимается спазм сосудов. Глубокий лимфодренаж. Активизирует лимфатические сосуды и глубокие мышечные слои. Техника предполагает интенсивное воздействие рук массажиста на ваше тело. Она активизирует кровоток, повышает мышечный тонус и расширяет сосуды. Эта методика применяется во время массажа живота, бедер и ягодиц. Точечный лимфодренаж. Подразумевает воздействие непосредственно на лимфоузлы.

А аппаратная техника требует использования специального оборудования. Самыми распространёнными видами считаются вакуумный массаж, микротоки и прессотерапия.

Фото: istockphoto.com

Что важно знать перед тем, как идти на сеанс массажа?

Перед каждым сеансом важно очищение кожи – для этого обязательно нужно сходить в душ. Во время массажа применяются различные вспомогательные средства – масла или кремы, поэтому стоит воспользоваться скрабом. Так кожа лучше очистится и позволит массажным средствам лучше проникнуть в эпидермис, то есть повысить эффект воздействия. Во время курса массажа необходимо отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения.

После массажа хотя бы два часа нельзя пить и есть. На следующий день после сеанса важно соблюдать питьевой режим – 2 литра чистой воды. Желательно употребить ее до вечера, а после ограничить себя в жидкости. Эффективно после массажа делать обертывания. Такая процедура позволяет продлить отток лимфы.

Фото: istockphoto.com

Лимфодренажный массаж – эффективная косметологическая процедура. При правильном исполнении она заметно сократит жировые отложения, скорректирует фигуру и улучшит общее состояние организма. Для эффективности важно следовать определенным рекомендациям и обращаться к специалистам, обладающим соответствующей квалификацией и опытом.