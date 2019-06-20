Волошин или Терёшин: кто пробежит полумарафон быстрее?

Кирилл «руки-базуки» кинул вызов одному из самых спортивных бизнесменов России. Вы за кого?

В преддверии Зеленоградского марафона, который состоится уже 28 июля, участники готовятся к забегу и ежедневно тренируют не только мышцы, но и силу духа. А кому-то тренироваться совсем не приходится, достаточно просто бросить вызов и устроить самый неравноценный «бой» в соцсетях, а затем и на старте.

Терёшин на старте: самый странный вызов

Если вы приедете-таки на марафон, то на своё удивление обнаружите в толпе одного очень нетипичного для ЗОЖ тусовки персонажа. Кирилл «Руки-базуки», известный своим неадекватным поведением и, собственно, тем самым фактом, что он закачал в руки синтол, чтобы стать как его кумир Ромарио Дос Сантос Алвес из Бразилии.

«История болезни» Кирилла Терёшина: что с ним стало? Откуда взялись «руки-базуки» и чем закончатся эксперименты «синтолового качка».

Казалось бы, Кирилл перепробовал уже всё, чтобы эпатировать публику: красил волосы и губы чёрной помадой, отмахивался от бабушек и депутатов в программе «Пусть говорят», пускал фейковые новости о том, что он сдул свои бицухи.

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В этот раз парень пошёл дальше, и в своём «инстаграме» кинул вызов одному из самых заметных бизнесменов в беговом и триатлон-сообществе Владимиру Волошину. Парень нахально полагает, что сможет пробежать 21,1 км быстрее, чем Владимир. Чтобы убедиться, насколько безосновательны мысли Терёшина, ловите 10 фактов про Волошина, которые доказывают, что синтольщик вряд ли обгонит вице-президента по маркетингу ВФСО «Трудовые резервы», партнёра Newman Sport, IRONSTAR и ROSA RUN.

5 фактов о Волошине, которые нас зацепили

1. Владимир Волошин бегал марафоны в качестве пейсера, то есть человека, который задаёт темп забега. А это значит, что он достаточно подготовлен для того, чтобы бежать с идеально ровным темпом и пульсом.

2. Владимир был участником марафона в пустыне Сахара. А это, между прочим, 250 км в течение пяти дней в условиях адской жары.

3. Он сделал 10 дистанций Ironman за 10 дней. Его утро начиналось с заплыва на полтора часа, потом велогонка 6-7 часов и беговая марафонская дистанция. И так 10 дней подряд.

4. Волошин занимается спортом в качестве благотворительности. Например, его 2260 км были в помощь больному ребёнку — подопечному Русфонда.

5. Он всерьёз интересуется биохакингом и даже запустил свою линейку здоровых капельниц, которые восстановят вас после спортивных побед и восполнят ресурсы организма.

Ну что, вы готовы сделать ставки?