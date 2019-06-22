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Хрупкая блондинка за штурвалом самолёта. Пилот Светлана Капанина. Видео

Валерия Баринова
Фигура высшего пилотажа. Лучший пилот столетия Светлана Капанина
Красотка, которая рушит все стереотипы про блондинок за штурвалом.
Lifestyle 0

Самолёт, кружащий над рекой Казанкой, вдруг закладывает мёртвую петлю, замирает в воздухе, а затем устремляется вниз в свободном полёте, выравниваясь в 10 метрах от воды. Наблюдать за таким мастерством — особенное удовольствие. Мысль, что внутри, за штурвалом, нежная и хрупкая блондинка, кажется какой-то совсем невероятной. Но это так. В кабине пилота – Светлана Капанина – абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. В этот раз она прилетела на Red Bull Air Race в Казань, чтобы удивить зрителей и дать возможность насладиться её великолепным шоу в воздухе.

28 декабря прошлого года Светлана отметила двойной юбилей. Чемпионке мира исполнилось 50 лет, 30 из них она покоряет небо – и это особенная цифра.

«Сибирский ангел», как Капанину называют британцы, попала в авиацию совершенно случайно. В юности девушка увлекалась спортивной гимнастикой, и даже выполнила норматив кандидата в мастера спорта СССР. Но после окончания школы, Светлана выбрала для себя путь в медицину и окончила училище со специальностью «фармация». Но откуда взялись самолёты? Сложно поверить, но, когда хрупкая девушка загорелась мечтой прыгнуть с парашютом, случайно перепутала запись и попала в самолётный спорт. Затем бросила аптеку и пошла работать техником-электриком связи в курганский авиаклуб.

Свой первый полёт она вспоминает так: «На самом деле, он был скучноват, потому что была низкая облачность, мы летели строем, и не удалось попробовать себя в пилотаже. Зато второй полёт был незабываем – когда меня посадили и прокатили на пилотаже (это в дальнейшем был мой тренер – Солодовников Леонид Аркадьевич), у меня был приятный шок, небо и земля вращались, всё крутилось вокруг. Великолепные ощущения».

Сейчас Светлана Капанина считается одной из самых титулованных женщин-пилотов планеты. Она 39 раз становилась чемпионкой мира в отдельных видах программы, семь раз — абсолютной чемпионкой. Кроме того, Светлане была вручена именная медаль FAI (Международной авиационной федерации) как лучшему пилоту столетия, а в 2014 году президент РФ Владимир Путин наградил ее орденом Мужества.

Интересно, что главный автор-исполнитель песен на тему авиации Николай Анисимов, посвятил одну из них Капаниной:

Мы над точкой, как комета, как звезда кордебалета и с отчаянным приветом, я прощаюсь с этим светом. Не пойму я — где планета, слишком близко, рядом где-то. Что ж ты делаешь, ну, Света!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: redbullcontentpool.com

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