Лишние килограммы не уходят: что делать?

Рассказываем, почему вы не можете похудеть, хотя и очень стараетесь

Похудеть к лету – эта цель у многих с приближением тепла выходит на первое место. После Нового года вы покупаете абонемент в спортивный зал, усердно ходите на тренировки, но вот наступает лето, а результаты почти незаметны. Знакомо? Тогда ловите 10 причин, почему не уходят лишние килограммы.

Отсутствие завтрака

Чтобы прийти в желаемую спортивную форму, недостаточно только физической активности. Правильное питание – основа здорового образа жизни в целом. Завтрак же – самый важный приём пищи. Он должен быть сытным и сбалансированным. Забываете позавтракать? Потом целый день будете баловать себя перекусами. Отсюда и лишние килограммы.

Поздний ужин

Следующая причина вытекает из первой. Поздние и плотные ужины – враг похудения. Лучше питаться небольшими порциями в течение дня, а ужинать не позднее, чем за три часа перед сном.

Сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни — бич современного общества. Многие работают в в многоэтажных офисах, поэтому даже отказаться от использования лифта невозможно. Но почему бы не прерваться на упражнения во время работы? Совсем не обязательно приседать или качать пресс, вызывая насмешки коллег. Разомните шею, подойдите к стене и потяните стопу или спину. Это поможет мышцам оставаться в тонусе в течение рабочего дня.

Срывы по выходным

Субботняя утренняя тренировка прошла успешно, а вечером запланирован традиционный поход в бар с друзьями? Не злоупотребляйте алкоголем и вредной пищей, тогда утренние усилия не окажутся напрасными. Если намерены выпить, предпочтите вино пиву и сладким коктейлям.

Срывы в питании

Это особенно часто происходит на первых порах похудения, когда мы только переходим на правильное питание. Сложно сразу отказаться от любимых вкусностей и вредных перекусов. Не обманывайте себя, вместо этого устраивайте воскресный читмил. Советуем всю неделю записывать продукты, которые бы хотели съесть, а в конце недели побаловать себя. Нет, вы не успеете снова набрать вес за один день. Зато преодолеете ещё один психологический барьер, связанный с похудением.

Недосып

Эта причина не так очевидна, но значительна. При сбитом режиме сна организм накапливает больше жира, чем необходимо. Так уж мы устроены.

Фотошоп и фейстюн

Современные инстаграм–дивы на своих страничках демонстрируют чудеса стройности. Но где гарантия того, что они выглядят так и в реальной жизни? Чтобы не отставать, рука так и тянется убрать пару сантиметров талии в фоторедакторе. Но нам этого не надо! Лучше усердно тренироваться, чтобы не обманывать окружающих, а прежде всего и самих себя.

Солнечные ванны

Наукой доказано, что солнечные лучи сжигают жировую прослойку. Лето – отличная возможность, чтобы продолжить похудение. Загорайте на пляже, но знайте меру, избегайте знойных часов и используйте защитные кремы.

Вода

Некоторые считают воду врагом идеального тела, так как она накапливается в организме. На самом деле, вода — ваш лучший друг в похудении. Она разгоняет метаболизм, вместе с ней выходят токсины. Начинайте своё утро со стакана воды и пейте в течение дня, чтобы эффективно худеть. А вот от газировок лучше отказаться.

Мышцы

Каждое утро вы встаёте на весы и не видите значительных изменений, хотя накануне активно тренировались? Не упрекайте себя в излишней лени! Просто у вас в организме происходит процесс роста мышечной ткани. Жир сжигается, а мышечная масса растет, поэтому цифра на весах и застывает. Вообще, советуем смотреть на объёмы, а не на килограммы. Следите за своей фигурой и раз в неделю – две делайте замеры.