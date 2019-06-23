Костюмы или «спортивки»: что должен носить футбольный тренер?

Зидан, Гвардиола, Манчини и Семак выбирают костюмы, и вы только посмотрите, как они им идут.

На этой неделе главный тренер «Зенита» Сергей Семак и новый наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри, сами того не зная, заочно поспорили о тренерском дресс-коде. Сарри поделился, что не любит носить деловой костюм. Семак же выступил за элегантность, пожурив футболистов и тренеров, которые и за пределами поля предпочитают спортивную одежду. В нашей подборке мы собрали 10 тренеров, которые своим видом подтверждают, что деловой костюм — это круто.

Диего Паоло Симеоне

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне неизменно приковывает взгляды у кромки поля. В комплекте к прекрасному стилю прилагается безумная харизма, что делает Симеоне одним из самых ярких тренеров современности. Главная фишка — комплект «total black».

Пол Тисдейл

Тисдейл не является тренером первой величины, зато неизменно попадает в подобные подборки. Тренер выглядит так ярко, что, даже работая в низших английских дивизионах («Эксетер Сити», «Милтон-Кинс Донс»), знаменит далеко за пределами Туманного Альбиона. «Когда я вижу тренера соперника в спортивке, это уже 1:0» — отметил как-то Тисдейл, подчеркнув, как важен для него стиль.

Роберто Манчини

Этот рейтинг не мог обойтись без итальянцев. Тренеры из страны, где мода возведена в культ, неизменно одеты с иголочки. Главный тренер сборной Италии, а в недавнем прошлом питерского «Зенита» Роберто Манчини всегда выглядит безупречно в костюме. Любимый элемент стиля — фанатский шарф возглавляемого клуба.

Йоахим Лёв

Операторы обожают выхватывать Лёва во время трансляций. Немецкий наставник всегда стильно одет и обладает забавной мимикой. Лёву часто пеняют за то, что, увлекшись игрой, он может засунуть себе палец в нос или руку в штаны, но это не умаляет шарма немца. А ещё он большой мастер в закатывании рукавов на рубашке.

Хосеп Гвардиола

Испанец всем всё давно доказал. Гвардиола — один из самых титулованных тренеров современного футбола. Тренируя европейские гранды, Гвардиола последователен не только в футбольных успехах. Будь то Германия, Испания или Англия, он всегда подбирает идеальный «лук» для любого климата.

Зинедин Зидан

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан сменил форму на костюм и теперь покоряет сердца фанатов как тренер мадридского «Реала». В одежде Зидан предпочитает строгую классику, как и положено тренеру «Королевского клуба».

Кстати, сегодня Зизу исполнилось 47 лет.

Винченцо Монтелла

Ещё один итальянец в подборке. Тренер «Фиорентины» любит пиджаки с эмблемой клуба и элегантно повязанные шарфы. Как и положено итальянцу, харизматичен и экспрессивен, что добавляет искры в строгость образов.

Андре Виллаш-Боаш

Португалец никогда не был профессиональным футболистом, зато помимо футбола успевает быть ещё и гонщиком. У кромки поля Виллаш-Боаш позволял себе появляться и в спортивной куртке, но когда он надевает костюм — это всегда выглядит как на страницах глянцевого журнала. Сейчас Виллаш-Боаш тренирует во Франции, стране, в которой модникам есть где развернуться.

Эусебио Ди Франческо

49-летний итальянец выглядит значительно моложе своих лет. Виной всему стиль. Ди Франческо — настоящий хипстер. Взъерошенная укладка, модные оправы очков, приталенные костюмы — всё это убавляет визуально больше десятка лет тренеру, недавно сменившему «Рому» на «Сампдорию».

Сергей Семак

Семак не словом, а делом подтверждает своё мнение о тренерах в костюмах. Став наставником «Зенита», он открылся для публики как большой знаток моды. Не удивимся, если утонченные костюмы-тройки тренера причастны к чемпионству «Зенита» в этом году.

Вне списка

Юрген Клопп

Клопп — главный любитель спортивных костюмов среди тренеров. В то же время успешный тренер-немец так харизматичен и обаятелен, когда на 200% отдаётся игре, что язык не повернётся сказать, что триумфатор последней Лиги чемпионов выглядит плохо.