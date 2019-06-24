Месси — 32! За что все любят его «инстаграм»?

Сегодня исполняется 32 года одному из лучших футболистов современности Лео Месси. Звёздный аргентинец — один из самых известных людей в мире. У Месси 122 млн подписчиков в «Инстаграме», и это пятое место по популярности в соцсети. Мы нашли самые популярные фото на его странице — они многое говорят об имениннике.

Лионель Месси от «А» до «Я» Форварду «Барселоны» Лионелю Месси сегодня исполняется 28 лет. Факты из жизни и футбольной карьеры аргентинца – в нашей азбуке.

Синдром Аспергера, контракт на салфетке. 7 легенд и мифов о Месси Вспоминаем самые необычные истории об обладателе «Золотого мяча», которые всплывали в прессе. Кстати, некоторые из них – правда.

10 фото @leomessi, которые набрали больше всего лайков

Звезда мирового футбола, дети и собака — три составляющие фотографии на 10 млн лайков. Французский мастиф Халк — подарок жены.

Как живёт Месси: дом, яхта, машины, личные самолёты Показываем, где и как живёт лучший игрок планеты.

Месси и его сыновья — Тьяго, Матео и Чиро — с очередным трофеем «Барселоны». Поклонники не смогли пройти мимо.

Месси неразлучен со своей женой Антонеллой Рокуццо. Кстати, познакомились они ещё в детстве, а спустя годы Месси разглядел в Антонелле идеальную спутницу жизни. Судя по количеству лайков, людям нравится эта пара.

Свадьба Месси и Антонеллы Рокуццо. Как это было Лео Месси и Антонелла Рокуццо сыграли свадьбу года. Всё, что нужно знать о том, как прошла церемония.

Не секрет, что у Месси не всё получается в сборной Аргентины. С трудом выйдя из группы, на ЧМ-2018 Месси опубликовал трогательный пост со словами «нет ничего лучше, чем быть аргентинцем в горе и радости!», который не оставил подписчиков равнодушными. Через три дня сборная Аргентины покинула мундиаль, проиграв Франции в 1/8 финала.

В мае вратарь Икер Касильяс перенёс сердечный приступ. Месси, который не раз забивал Касильясу, когда тот играл за мадридский «Реал», поддержал Икера. Поклонники оценили жест аргентинца.

Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру К счастью, жизнь знаменитого вратаря вне опасности.

Аргентинец очень любит публиковать фотографии своей большой семьи. Пользователи «Инстаграма» одобряют это пристрастие.

Снова Месси и его мастиф Халк — лежат на траве почти на 8 млн лайков.

Да, топ почти полностью состоит из фотографий с семьёй. Чета Месси очень нравится подписчикам.

Любопытный факт: у Месси есть по «Золотому мячу» на каждого члена семьи.

Стесняетесь публиковать фото с любимой в День святого Валентина? Зря! Месси собрал на этом 7,7 млн лайков и тысячи восторженных комментариев.

С днём рождения, Лео!

«С днём рождения, Месси! Ты по-прежнему лучший в мире» Шоколадный памятник, признание друзей и соперников. Соцсети переполнены поздравлениями в адрес лидера сборной Аргентины.