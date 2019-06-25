Спорт в выходные: лучшие мероприятия ближайших уик-эндов

Жаркие летние дни не повод оставаться дома. В ближайшие две недели времени скучать у вас точно не будет. Мы подготовили подборку самых интересных спортивных активностей, пропустить которые будет большой ошибкой.

BONUS SUMMER CAMP

Когда? По 30 июня

Где? Курорт «Горки Город», г. Сочи

В Сочи уже вовсю работает сноубордический и горнолыжный летний лагерь, но не волнуйтесь, вы тоже на него успеваете. Кемп будет работать до 30 июня. Организатор — профессиональный сноубордист Денис «Бонус» Леонтьев. Участники катаются на трассе длиной 300 метров в зоне «Цирк-2», нижняя её отметка — 2050 метров над уровнем моря.

Присоединиться

Благотворительный забег «Объединяя города русские»

Когда? 29 июня

Где? Измайловский парк, г. Москва

Дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 20 км

Сразу отметим, что это не просто благотворительный забег, а старт с классными призами. Главный — поездка на море и участие в 4-дневном ретрите с преподавателем кундалини йоги. Всего будет разыграно ещё около 100 дополнительных номинаций с не менее ценными наградами в виде абонементов на занятия йогой, единоборствами, билетов в кино и театр. А ещё в программе — уникальный фестиваль единоборств с музыкальным сопровождением от лучших DJ Москвы.

Зарегистрироваться

Гонка героев

Когда? 29 июня

Где? Военный полигон «Алабино», г. Москва

Гонка героев — это всегда вызов самому себе. Собирай свою команду или ищи единомышленников среди таких же одиноких смельчаков. И помни, что, несмотря на сложность испытаний, здесь есть место для участников с любой подготовкой. Верь в себя, и тогда всё точно получится!

Зарегистрироваться

Киберспортивный турнир «Epicenter»

Когда? 28 июня – 29 июня

Где? «ЦСКА-Арена», г. Москва

Любителей не только поиграть в Dota 2, но и посмотреть, как это делают другие, ждут в одном из главных спортивных комплексов столицы. 16 сильнейших команд со всего мира будут бороться за общий призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Будет жарко!

Купить билеты

МосВегФест

Когда? 29-30 июня

Где? Дизайн-завод «Флакон», г. Москва

Невероятный выбор вегетарианских продуктов, правильный стритфуд и дегустация — что ещё нужно для счастья? Сходить стоит даже заядлым мясоедам. Уверены, фестиваль ещё сможет вас удивить. Кроме еды, будут и музыка, и бассейн, и даже лекции. Скучать точно не придётся. Кстати, вход свободный.

Подробнее

Выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030—2100»

Когда? С 28 июня

Где? Музей «Гараж», Парк Горького, г. Москва

Выставка с непростым названием откроет двери для всех, кого волнуют проблемы окружающей среды. В ней примут участие более 50 художников со всего мира.

Среди участников можно встретить британского художника Лоуренса, работающего с виртуальной реальностью, итальянского самоучку с мировым именем Маурицио Каттелана, американскую арт-феминистку Марту Рослер и дуэт китайских художников Сунь Юань и Пэн Юй.

Подробнее

IRONSTAR 1/8 ZAVIDOVO

Когда? 29 июня

Где? Завидово, Тверская область

Отправиться в небольшое путешествие, чтобы поддержать тех, кто решился покорить 27,5 км в триатлоне? Почему бы и нет. Принять участие самим, к сожалению, не получится (регистрация на старт уже закрыта), а вот для того, чтобы насладиться чистой водой, лесным воздухом и погулять по сосновому бору, появился отличный повод.

Подробнее

X-Waters Seliger 2019

Когда? 5-7 июля

Где? Оз. Селигер, г. Осташков

Дистанции: 1 миля, 1 км, 5 км, 11 км, эстафеты 3×1 км, 3×1 миля, 6+5 км

Селигер – одно из красивейших озёр в России. Организаторы устроят настоящий трёхдневный плавательный фестиваль в этом месте силы и невероятной концентрации. Вас ждут три дня плавания и восемь дистанций, палаточный лагерь, тренинги и лекции от лучших экспертов. А ещё обязательно будут детские старты и много общения и новых знакомств.

Зарегистрироваться

Ивановский полумарафон «Красная нить»

Когда? 7 июля

Где? г. Иваново

Дистанции: 300 м, 600 м, 3 км, 10 км, 21 км, эстафета 2*10,550 км

Главная причина попасть на мероприятие — старт в Иваново проводится впервые. И здесь сохраняется главная интрига сезона — соотношение представителей сильного и слабого пола. Не секрет, что мужчин на старты выходит на 20 процентов больше, чем женщин. Но где, как не в Иваново, женщинам ломать эту статистику? Удастся ли это сделать? Регистрируйся на забег, и проверим!

Зарегистрироваться

Ночной забег

Когда? 13 июля

Где? Лужники, г. Москва

Дистанция: 10 км

Не пропустите уникальную возможность пробежаться по подсвеченным улицам столицы. Старт сразу после захода солнца, красивейшие виды, вечерняя прохлада и свежий воздух — отличная атмосфера для забега. Регистрация закроется совсем скоро, поэтому поторопитесь.

Зарегистрироваться