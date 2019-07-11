Как выбрать кроссовки для бега? Простые кеды не подойдут

Бег — один из самых самых популярных видов тренировок. В беге подкупает его простота — встал, обулся, вышел на улицу и побежал. Особенно летом. Чтобы избежать травм и получать наибольший результат от тренировок, нужно ответственно подойти к выбору беговых кроссовок. Мы узнали, на что следует обратить внимание при покупке кроссовок.

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Особенности обуви для бега

Амортизация. Часто она расположена в пяточной части подошвы, но может быть и в носке или равномерно распределена по всей подошве. Сегодня многие известные производители делают кроссовки с амортизирующими элементами. Они гасят удары и позволяют минимизировать травмы. При выборе такой обуви обратите внимание на свой вес. Чем он больше, тем больше амортизирующих элементов должно быть в кроссовках.

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Подошва. Очень важный пункт в подборе беговых кроссовок. От подошвы зависит, какую нагрузку получат ваши ноги и позвоночник. Она должна быть гибкой и мягкой в передней части кроссовка. В пяточной части должны быть устойчивые к истиранию резиновые вставки.

Материал изготовления. Беговые кроссовки никогда не изготавливают из кожи или плохо «дышащих материалов». Жёсткие элементы верха кроссовка могут находиться только в пяточной части. И при этом минимально контактировать с ногой – не натирать и не давить на ахиллово сухожилие.

Шнуровка. Лучше, если её петли не будут объединены жёсткой планкой, тогда это позволит плотнее утянуть кроссовок по ноге. Сама шнуровка должна быть скрещена ассиметрично – ближе к внутренней части стопы.

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Вес. Беговые кроссовки не обязательно должны быть лёгкими. Спортсменам-любителям лучше использовать «технологичные модели», которые оснащены амортизирующими вставками, фиксирующими элементами и прочими «помощниками». Соответственно от оснащённости зависит и вес обуви. Но лучше, если вес пары не превышает 400 г.

Размер. Мерить беговые кроссовки лучше вечером, когда нога немного больше в размере. При этом выбирайте так, чтобы большой палец не доставал до носка 3-4 мм. Для чего? Дело в том, что во время бега стопа увеличивается как в длину, так и в ширину. И если ваши кроссовки вплотную прилегают к стопе, вы рискуете получить мозоли или более серьёзные травмы.

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Что ещё нужно учитывать при подборе беговой обуви?

Консультант по бегу в магазине STRIDE Шамиль Шиханов: «Главное понять, какую цель ставит перед собой человек, когда начинает бегать. В первую очередь нужно узнать, как давно бегает человек, в каких кроссовках и на какой поверхности. Учитывать также важно пронацию и наличие лишнего веса. В нашем магазине есть беговая дорожка, с помощью которой мы можем определить пронацию человека в разных кроссовках. Например, людям с гиперпронацией нужна обувь с хорошей амортизацией. Теста на беговой дорожке вполне достаточно при подборе кроссовок на начальном этапе. А если человек хочет досконально изучить проблему подбора идеальной беговой обуви, можно обратиться к нашим партнёрам MySportExpert. У них представлен специальный аппарат, который изготавливает персональные стельки. Там же можно сделать биомеханику бега, то есть посмотреть, как вы бегаете и какие есть проблемы».

Пронация

Фото: firestock.ru

Пронация – это естественное движение, приводящее к заваливанию стопы вовнутрь. Кроссовки стоит выбирать, учитывая эти особенности ноги. Выбор кроссовок, учитывающих такие особенности ноги, меньше, но всегда можно воспользоваться ортопедическими стельками. Как их правильно выбрать? Людям с избыточной пронацией лучше обратить внимание на стельки с супинатором, они увеличат амортизацию и спасут ваши колени. В то время как гипопронаторам их носить запрещено, так как вероятность подвернуть ногу.

Определить вашу пронацию можно на глаз, но если вы хотите более точных рекомендаций, нужен Gait-анализ. Сначала вы оцениваете кроссовки по своим ощущениям: насколько они удобные. Далее специалист записывает на камеру вашу пробежку в подобранных кроссовках на камеру. А специальная программа анализирует ваше общее положение тела во время пробежки, осанку и углы в суставах ног на разных фазах бега.

Поверхность

Так как сейчас лето и многие вышли тренироваться на улицу, важно обратить внимание на поверхность, по которой вы планируете бежать.

Для бега по асфальту и другим твёрдым ровным поверхностям подойдут кроссовки с ровной мягкой подошвой.

Для мягкой почвы и грунтовой дорожки подойдёт рельефная подошва с протектором, которая улучшит сцепление и отдачу.



Фото: istockphoto.com

Если вы учли все факторы при покупке беговых кроссовок, смело отправляйтесь на тренировку. Но пару недель попробуйте чередовать новые кроссовки со старыми, чтобы организм и кроссовки адаптировались. И помните: для бега подойдут только беговые кроссовки!

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