Детокс. Мне говорили: «Будешь пить сок и похудеешь». Что на самом деле?

Рано или поздно перед любой девушкой (да и не только девушкой) встаёт вопрос об экстренном похудении на пару килограмм. Причиной может стать ответственное мероприятие, свадьба подруги, день рождения или роковые «два дня до лета». Желая мгновенно преобразиться и влезть в «то самое платье», прекрасная половина человечества способна на многое. Поэтому интернет переполнен различными рецептами, кефирными диетами и способами интервально поголодать.

Учитывая, что половину этих диет придумали модные фитнес-гуру из «Инстаграма», пробовать на себе эти методики я не рискнула. Зато решила обратиться за консультацией и попробовать на себе популярную детокс-программу, разработанную ведущим диетологом, кандидатом медицинских наук Маргаритой Королёвой. Конечно, посидеть три дня на соках и смузи без еды и дополнительных снеков, которые можно пожевать, казалось мне задачкой со звёздочкой. К вечеру второго дня я немножко упала духом и даже успела подумать: а что если ничего не получится, а я тут мучаюсь и ничего не ем… Но обо всём по порядку.

Введение — как правильно подготовить себя и свой организм?

Если вы, вдохновившись моим примером, отважитесь попробовать детокс, то любой звонок в SoloFood начнётся для вас с консультации с вашим личным нутрициологом. На первых порах очень важно правильно обозначить свои цели и понять, какого результата вы хотите добиться, помимо этого очень важно сбалансировать свой режим дня и выпивать первый детокс-напиток сразу после пробуждения.

Но не менее важно не только то, как вы будете вести себя во время детокса, но и то, как вы к нему подготовитесь заранее. Вот несколько продуктов, которые нужно исключить за 1-2 дня до того, как вы приступите к программе:

Сахар. Если совсем никак не удержаться от сладкого, используйте натуральные подсластители — мёд, стевию, сироп топинамбура, кленовый сироп

Если совсем никак не удержаться от сладкого, используйте натуральные подсластители — мёд, стевию, сироп топинамбура, кленовый сироп Алкоголь

Мясо и мясные полуфабрикаты

Продукты из коровьего молока

Кофе

Ну и, конечно же, не будет лишним подготовиться ментально. Настройте себя на то, что сам детокс — это маленький шаг к большой и важной для вас цели, или увлекательный эксперимент над собой, а быть может, прекрасная возможность очистить организм от лишних шлаков и токсинов. Поверьте, ваш настрой чрезвычайно важен. Именно он поможет вам не сорваться в тот момент, когда коллега за соседним столом начнёт уминать ароматный круассан с чашечкой латте.

Теория. Как меня убедили, что я похудею и за счёт чего?

Один из самых важных вопросов, который мучил меня на всём пути: за счёт чего уйдёт лишний вес? На этот и несколько других вопросов мне смог ответить консультирующий специалист во время оформления заказа. Делюсь ответами с вами.

За счёт чего происходит очищение? Дробность и частота питания отлично стимулирует перистальтику кишечника, за счёт чего происходит улучшение всех обменных процессов, в том числе процессов вывода вредных веществ из нашего организма. Кроме того, усиленная перистальтика не даёт задерживаться токсинам, поступающим вместе с некоторыми вредными продуктами. Более глубокую очистку осуществляют активные вещества, которые присутствуют в детокс-напитках.

Дробность и частота питания отлично стимулирует перистальтику кишечника, за счёт чего происходит улучшение всех обменных процессов, в том числе процессов вывода вредных веществ из нашего организма. Кроме того, усиленная перистальтика не даёт задерживаться токсинам, поступающим вместе с некоторыми вредными продуктами. Более глубокую очистку осуществляют активные вещества, которые присутствуют в детокс-напитках. Сколько килограмм мне удастся сбросить? Цифра потери веса всегда индивидуальна. Зависит она от количества изначальной массы тела, от количества лишней жидкости, степени активности и количества мышечных клеток, гормональных особенностей. Как правило, средняя потеря веса за неделю находится в пределах 4-6%.

Цифра потери веса всегда индивидуальна. Зависит она от количества изначальной массы тела, от количества лишней жидкости, степени активности и количества мышечных клеток, гормональных особенностей. Как правило, средняя потеря веса за неделю находится в пределах 4-6%. Что поможет усилить эффект от детокс-программы? Здоровый сон, употребление от 1,5 до 2 литров чистой воды в день, правильная подготовка и правильный плавный выход из очищающей диеты.

Чем заявленный сок холодного отжима отличается от обычного фреша? Благодаря холодному отжиму соки содержат на 80% больше полезных веществ. Так как ингредиенты не измельчаются, а сдавливаются без контакта с кислородом или теплом.

После того как главные вопросы были озвучены, а ответы получены, я приступила к подготовке. Самым сложным было исключить кофе из рациона, но уверена, что для каждого этот «самый сложный продукт» будет свой.

Практика. 3 дня без еды

Час икс настал, и вот мне наконец-то привезли волшебный чемодан с детокс-напитками. Я сразу просмотрела меню для того, чтобы убедиться, что в составе программы не только сладкие смузи. Для меня этот момент был психологически важным, потому что чем разнообразнее палитра вкусов, тем меньше у меня проявляется чувство голода и быстрее приходит насыщение. К слову, и смузи, и соки оказались очень необычными, некоторые из них по консистенции даже больше напоминали суп, другие было сложно отнести «к сладким» или «к солёным», потому что это было что-то на грани.

Далее я поделюсь самыми главными инсайтами, которые получила за эти дни.

День первый. Как только заветный чемодан оказывается в твоих руках, ты преисполняешься решимости. Хочется сразу попробовать всё. В течение дня мой запал пару раз сильно утихал, поскольку я не успевала выпить сок или смузи в нужный интервал и вынуждена была бороться с накатившим чувством голода.

Важно: помните, если выпивать все бутылочки (они подписаны) в нужное время, то чувство голода не будет успевать вас настигнуть и процесс детоксикации будет протекать более естественно и приятно.

Второй день (утро). Утро этого дня началось с очередной доставки соков и смузи в заранее согласованное с курьером время. Надо сказать, что уже к утру второго дня просыпаться было гораздо легче, чем обычно. Не знаю, с чем именно это было связано: ожиданием курьера или тем, что организм уже потихоньку начал избавляться от вредного и лишнего изнутри.

Утро этого дня началось с очередной доставки соков и смузи в заранее согласованное с курьером время. Надо сказать, что уже к утру второго дня просыпаться было гораздо легче, чем обычно. Не знаю, с чем именно это было связано: ожиданием курьера или тем, что организм уже потихоньку начал избавляться от вредного и лишнего изнутри. Второй день (вечер). К вечеру второго дня я чуть не сорвалась и не съела печеньку. От роковой ошибки меня уберегло… зеркало. Перед тем как пойти на кухню, я зашла в ванну и посмотрела на своё лицо. Моя, склонная к перманентным высыпаниям кожа, выглядела гораздо более здоровой, а мелкие прыщики совсем поблекли.

К вечеру второго дня я чуть не сорвалась и не съела печеньку. От роковой ошибки меня уберегло… зеркало. Перед тем как пойти на кухню, я зашла в ванну и посмотрела на своё лицо. Моя, склонная к перманентным высыпаниям кожа, выглядела гораздо более здоровой, а мелкие прыщики совсем поблекли. Третий день. Один из самых сложных этапов в детоксе — это финишная прямая. Ведь так просто сорваться в самом конце и «отъесть» с трудом сброшенные килограммы. Мой совет: проснитесь и сразу отправляйтесь на весы. Тот прогресс, который вы получите уже ко второму дню детокса, сильно замотивирует вас не останавливаться и идти дальше.

Если вы понимаете, что не продержитесь три дня без еды, но почистить организм от шлаков и токсинов хочется, то вы можете рассмотреть вариант программы из блюд живой кухни. где смузи и соки сочетаются с лёгкими закусками и салатами.

Фото: SoloFood

Личный топ: что внутри? Самые популярные ингредиенты и их значение

Цитрусовые – содержат богатый поливитаминный состав и являются одними из лидеров по содержанию витамина С. Облают достаточным количеством клетчатки для активного запуска пищеварения.

– содержат богатый поливитаминный состав и являются одними из лидеров по содержанию витамина С. Облают достаточным количеством клетчатки для активного запуска пищеварения. Сельдерей часто используется в детокс-программах из-за содержания в нём витаминов А, Е, К и группы В, а также большого количества микроэлементов. Содержит большое количество антиоксидантов, усиливающих естественные функции очистки организма, а также определённые вещества, положительно влияющие на вязкость крови.

Зелёное яблоко, содержащее большое количество пектиновых веществ, которые, находясь в кишечнике, отлично вытягивают вредные токсины из организма.

Результаты: об этом вам не расскажут на страничках с отзывами

Вначале было непросто, но результат того стоил. И это не восторженный отзыв ради отзыва. Мне, как самому несистемному в плане питания человеку, удалось хотя бы отчасти дисциплинировать себя и научиться кушать по часам. Да, для начала это были соки и смузи, но я уверена, что мне удастся повторить подобный трюк и с обычными приёмами пищи, вроде обеда, на который постоянно нет времени.

Тем временем не буду вас томить и сообщу, что весы показали минус 2,5 кг. Так что результатом я вполне довольна. Конечно, стоит отметить, что ушёл не жир, а лишняя вода, шлаки и токсины, которые скопились в организме. Поэтому если по завершении детокса вы вернётесь к беспорядочному рациону и систематическим «зажорам» в фаст-фуде, не удивляйтесь, что результат оказался недолгосрочным.

Я же планирую открыть новую главу в своих отношениях с едой и излечить себя от модного ныне диагноза «расстройство пищевого поведения». А подаренная мне мотивация и лёгкость после тотальной зачистки организма станет отличным фундаментом для изменения своих привычек.