Полезные напитки для знойного лета: готовим с собой

Всё больше людей берут курс на осознанность и предпочитают носить любимый напиток с собой в многоразовой бутылочке, а не ходить за ним всякий раз в кафе или магазин. Во-первых, так мы потребляем меньше пластика и заботимся об экологии. Во-вторых, это позволяет неплохо экономить деньги и время. Главный вопрос: что лучше брать с собой в этой бутылке? Универсальный вариант — вода. Если же хочется, чего-то полезного, но поинтереснее, приготовили для вас топ простых и освежающих рецептов на лето.

Холодный зелёный чай

В магазинах сейчас множество аналогов обычному домашнему чаю. Да, многим нравится вкус, но можно ли назвать его натуральным? Едва ли. Плюс ко всему, такие напитки продаются только в пластиковой таре, да и содержание сахара зашкаливает. Гораздо проще с вечера заварить себе чай, добавив в него лимон и мяту, отправить в холодильник, а уже утром наслаждаться свежестью без консервантов.

Айс-бамбл

Где чай, там и кофе. Айс-бамбл как раз холодный эспрессо, но с добавлением апельсинового сока.

P.S. если уж совсем не хочется готовить дома, имейте в виду, что многие кофейни перешли на летнее меню, в котором есть множество вариантов этого напитка. Чтобы помочь экологии, используйте кип-кап, многоразовый стаканчик для кофе. Бумажные очень долго перерабатываются!

Нитро каркаде

Ещё одна вариация с чаем: заварите каркаде, остудите его и добавьте столовую ложку земляничного варенья, а разбавить всё можно половиной стакана содовой. И, конечно же, не забудьте про лёд.

Арбузный фреш

Лето – время года, когда рынок заполнен этими чёрно – зелеными красавчиками. Рецепт фреша прост: хорошенько пробейте блендером кусочки арбуза и добавьте в напиток сок лимона. Получается очень вкусно и не приторно. Но будьте осторожны: спелые плоды арбуза советуем покупать в августе, именно тогда самый сезон.

Цитрусово-банановый смузи

Смузи вообще очень популярный напиток среди приверженцев здорового питания, но летом приготовить по – настоящему вкусный и витаминный гораздо проще и вероятнее. Просто смешайте в блендере апельсин, банан и грейпфрут, а перед подачей не забудьте добавить лёд. Жажды как и не бывало

Клубничный лимонад с базиликом

Этот напиток часто подают в кафе и ресторанах, но в том, чтобы приготовить его дома, нет никаких сложностей. С помощью блендера получаем пюре из клубники лимонной цедры и базилика. Добавляем сахар, заливаем водой и отправляем в холодильник настаиваться, лучше на всю ночь. Так вкус будет ещё ярче.

Фото: istockphoto.com

Овощной лимонад

Освежающие напитки могут быть не только из фруктов. Овощи – отличный источник витаминов. А ингредиенты для лимонада выбирайте исходя из собственных предпочтений и фантазии. Выбор велик: огурцы, сладкий красный перец, томаты. Главное: не забывайте про зелень, например мяту. Для кислинки можно добавить сок лайма.