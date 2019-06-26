Открытые бассейны Москвы и красотки, которые вас там ждут

Открытые бассейны — отличный способ спрятаться от жары в большом городе. Здесь можно не только поплавать и отдохнуть, но и, например, завести новые знакомства. Для тех, кто еще почему-то не бывал в открытых бассейнах, мы собрали лучшие площадки в Москве и подкрепили их фотографиями очаровательных посетительниц.
«Чайка»
Где: ст.м. «Парк Культуры»
Цена: от 1200 руб/день (для 18-25 лет)
График работы: пн-сб 7:00–22:45; вс 8:00–20:45
Пожалуй, самый известный бассейн в Москве. Здесь просторно и удобно. А ещё в «Чайке» можно поплавать даже зимой.
Аквакомплекс «Лужники»
Где: ст.м. «Воробьёвы горы»
Цена: от 800 руб/час
График работы: 07:00–23:00
Два бассейна (25 м и 50 м), фудкорт, волейбол, детская площадка — всё это с видом на главный стадион ЧМ-2018.
The Баssейн
Где: ст.м. «Сокольники»
Цена: от 500 руб/сеанс (2 ч 45 м)
График работы: 10:00–21:45
Развлекательная зона с бассейном находится в парке Сокольники. На территории есть столы для настольного тенниса, ресторан-бар, зона для детей. По выходным проводят вечеринки с DJ.
The Poll
Где: ст.м. «Дмитровская» (дизайн-завод «Флакон»)
Цена: 500 руб/вход
График работы: 10:00–23:00
Не очень большой бассейн компенсируется количеством других возможных активностей и вечеринок, а также демократичной ценой и бесплатными лежаками. Яркое место для летнего отдыха в хорошей компании.
Shore House
Где: ст.м. «Мякинино» («Крокус сити»)
Цена: от 2000 руб/день
График работы: 11:00–22:00 (будни), 10:00–21:00 (сб-вс)
Не самый удобный вариант по расположению, зато рядом можно освоить водные виды спорта, заглянуть яхт-клуб или поесть в ресторане Аркадия Новикова, к которому и относится бассейн.