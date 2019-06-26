Отобрали лучшие, сравнили цены и нашли фото девчонок, которые уже ходят туда.

Открытые бассейны Москвы и красотки, которые вас там ждут

Открытые бассейны — отличный способ спрятаться от жары в большом городе. Здесь можно не только поплавать и отдохнуть, но и, например, завести новые знакомства. Для тех, кто еще почему-то не бывал в открытых бассейнах, мы собрали лучшие площадки в Москве и подкрепили их фотографиями очаровательных посетительниц.

«Чайка»

Где: ст.м. «Парк Культуры»

Цена: от 1200 руб/день (для 18-25 лет)

График работы: пн-сб 7:00–22:45; вс 8:00–20:45

Пожалуй, самый известный бассейн в Москве. Здесь просторно и удобно. А ещё в «Чайке» можно поплавать даже зимой.

Для посещения нужна медицинская справка. Получить её можно на месте.

Аквакомплекс «Лужники»

Где: ст.м. «Воробьёвы горы»

Цена: от 800 руб/час

График работы: 07:00–23:00

Два бассейна (25 м и 50 м), фудкорт, волейбол, детская площадка — всё это с видом на главный стадион ЧМ-2018.

The Баssейн

Где: ст.м. «Сокольники»

Цена: от 500 руб/сеанс (2 ч 45 м)

График работы: 10:00–21:45

Развлекательная зона с бассейном находится в парке Сокольники. На территории есть столы для настольного тенниса, ресторан-бар, зона для детей. По выходным проводят вечеринки с DJ.

The Poll

Где: ст.м. «Дмитровская» (дизайн-завод «Флакон»)

Цена: 500 руб/вход

График работы: 10:00–23:00

Не очень большой бассейн компенсируется количеством других возможных активностей и вечеринок, а также демократичной ценой и бесплатными лежаками. Яркое место для летнего отдыха в хорошей компании.

Shore House

Где: ст.м. «Мякинино» («Крокус сити»)

Цена: от 2000 руб/день

График работы: 11:00–22:00 (будни), 10:00–21:00 (сб-вс)

Не самый удобный вариант по расположению, зато рядом можно освоить водные виды спорта, заглянуть яхт-клуб или поесть в ресторане Аркадия Новикова, к которому и относится бассейн.